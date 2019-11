Incompetència o mediocritat

Sovint es pretén utilitzar dos vocables -incompetència i mediocritat- com a sinònims. Res més allunyat de la realitat. He conegut persones en extrem brillants, capaços d'innovar, de plantejar-judicis sobre el que estableix l'empresa o lloc, en el qual es desenvolupen hàbils per a la comunicació, tant amb els seus parells com amb els nivells superiors o inferiors i no obstant això, quotidianament s'enreden en un cúmul de dificultats per al desenvolupament de la seva funció. Per a ells l'important és la continuïtat en el seu lloc o demostrar tot el capaços que són en les seves tasques? Si l'objectiu primordial és "no perdre la feina", "evitar que el corrin tot i que sàpiga que les coses podrien realitzar-se de diferent manera", "no fer onades perquè ni m'entenen ", el més probable és que estiguem davant d'un mediocre, temorós la crítica i disposat a ser invisible -igual a tots- per protegir-se.





L'incompetent és aquell que tot i amb un cúmul de títols que avalen cursos, graus i hores d'estudi no tenen les habilitats per realitzar una feina. Són fàcilment assenyalats com mancats d'ofici, ineptes, maldestres i fins i tot ignorants. Com pots saber si el MP -o fiscal segons la nova definició- és mediocre o inepte? Quina qualitat donaries a un llicenciat en dret que sense més arxiva una denúncia de fets per robatori -simple o agreujat- vandalisme, despulla,etc? Hi ha institucions i/o particulars que poden escriure una novel·la d'horror amb només relatar la manera reiterada de delinquir en un mateix domicili i contra els mateixos afectats, unit a les hores home que es perden només perquè els prenguin la seva declaració i després deixar lliures els bergants al·legant que la suma del que danyat no és rellevant o que tals delinqüents són menors d'edat. [1] [1]





En les organitzacions és important evitar tant els mediocres com els incompetents, aquests últims són fàcilment detectables i pel mateix reemplaçables si de cas la qualitat directiva no és també maldestre o ignorant; però el mediocre és realitat el més perillós perquè gairebé sempre s'adapta a la manera de pensar del dirigent en lloc on s'exerceix. Com descriure-ho si a diferència de l'inepte no deixa rastre de les seves equivocacions? Si tots som en algun sentit potencialment incompetents, de quina manera estem en la possibilitat de descobrir el mediocre? És fàcil detectar-si l'organització -empresa govern, ONG- també ho és?





A causa de les múltiples limitacions laborals, moltes organitzacions contracten professionals brillants als quins tracten de retenir enmig de certa influència limitant encara que aquests sistemes no estiguin íntegrament qualificades com mediocres; vostè que escolliria, quedar-se aquí per caminar cap a la mediocràcia o simplement renunciar? Si opta per la segona opció es verifica que el brillant és freqüentment expulsat per un sistema mediocre i com a conseqüència en l'organització es va reforçant la mediocritat.





El més greu però és quan en l'univers laboral conviuen, inexperts, maldestres, ignorants i més mediocres.





A la primera part de segle passat José Ingenieros va escriure sobre l'home mediocre. Un dels seus capítols va ser la descripció justament de la mediocràcia, tema en el qual aprofundeix el filòsof canadenc Alan Deneault [1] [2] i en un altre moment el pedagog Laurence J. Peter i el dramaturg Raymond Hull establint un principi -de Peter- per entendre que tots, encara els mitjanament competents, ascendeixen fins a aconseguir un lloc per al qual ja no estan capacitats. Que es pot esperar de les persones de qualitat mitjana, de poc mèrit o com es diu en el "populatxo" de la pila?





El primer és entendre-la, saber que els estudiosos de la matèria situen el seu antecedent just com a resultat -en el segle XIX- de la revolució industrial quan els artesans es converteixen en obrers o dit d'una altra manera els oficis esdevenir en feines d'una línia de producció , circumstància aquesta que els produïa en principi certa frustració. Si bé en aquest context la pretensió era acabar amb la mediocritat, en els temps moderns, sembla ser que l'ideal és promoure-la. Per què després de molts anys d'immobilitat d'un assumpte judicial quan hi ha canvi de govern aquest es resol i no sempre en termes de justícia? Serà que els olis de la mediocritat -que com hem dit ve a ser una mena de antònim de incompetència- es valen de l'aplicat, servil i despullat de qualsevol convicció i passió pròpia? O potser en la modernitat les institucions -públiques o privades- prefereixen vincular-se amb gent que no els remoguin les seves pròpies limitacions, cosa que ocorre quan un col·laborar està compromès política i èticament o són diferents -originals- en les seves concepcions i la seva mitologia? Serà que la mediocritat ha evolucionat? Des del desdeny, camí que les classes mitjanes van usar per reclamar alguna cosa i la promoció d'aquest fenomen, com passa avui pràcticament en tot el planeta [1] [3]; a grau tal que fa temps que no arriben a el govern dels mes brillants, sinó els més llestos.





Si la "meditat" -amb relació a la superioritat o la inferioritat- com a abstracció no existeix, és l'autoritat del mediocre la qual li confereix realitat, ja que imposa un estàndard que tots, -empleats d'una empresa o poble- estan obligats a acatar . El més restrictiu a la nostra llibertat és l'obligació d'assumir com a vàlida la informació -o sigui les dades- que ens dóna el mediocre en el poder, tot i que sigui un governador que a l'ascendir des president municipal, va aconseguir el seu nivell mínim d'incompetència, com denunciar, un líder priista a Querétaro a propòsit de l'informe estatal a el qual va qualificar de programa amb bones intencions, però maquillat sobretot en matèria de seguretat ja que els ofesos han d'enfrontar processos lents i per tant sense justícia expedita.







[1] [1] Al Querétaro s'han perdut inversions en salut, o en empreses de diversió -recentment un mas prop de l'Conín, va ser convertit gairebé en basurero aprofitant 3 setmanes de vacances dels amos.

[1] [2] A l'ain Deneault és filòsof i escriptor, professor de Sociologia a la Universitat de Québec i autor de Paradisos fiscals. Una estafa legalitzada (2017). Aquest text és un extracte del seu llibre mediocràcia. Quan els mediocres prenen el poder .

[1] [3] La manca de contenció a gent violenta que destrueix, com una forma de protestar contra la violència o la falsa premissa que cal abraçar als que maten dones, nens i en general ataquen persones a les quals només miren com a objecte de comerç