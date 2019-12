El pagafantes climàtic

No hi ha ja cap dubte que als baranes d'aquest món de la generació de Greta Thumberg se'ls ha anat la mà amb la contaminació, i ara, ho haurem de corregir entre tots, especialment els que menys tenen. I per això, la Cimera de el clima que ha calgut organitzar precipitadament a Madrid, ja que el Govern xilè, té als seus ciutadans als carrers, rebent tirs i pals de l'exèrcit i de la policia, perquè governa malament i manté la vigència de lleis pinochetistes, i aquí ens han castigat amb "un Campañón" de retrets per la nostra maldat a l'hora de reciclar o tenir cura dels nostres rius i boscos com si en això de l'entorn no tinguessin res a veure els que embasan en plàstic i no en vidre o extreuen petroli i enverinen les nostres costes amb petroliers d'un sol casc o ara mateix seguint l'estela de l'armador del Blue Star embarrancat davant de les molt gallegues Illes Mirandas com al seu dia ho van fer el Urquiola, el Mar Egeu, el Prestige i fins més de vuit mil derelictes, que dormen en el fons de la Costa Atlàntica de Galícia sense que els governs d'Espanya ni la mateixa Europa que viu i gaudeix d'aquest trànsit, hagin fet res per evitar les desgracies o pal·liar-les al menys amb la construcció de tantes vegades reclamat port d'abric en el qual puguin tancar-se aquests vaixells i salvar en cas de tragèdia als éssers vius i la natura que es contamina constantment.









Vaixell embarrancat a la Ria d'Ares.





Els gallecs hem estat i seguim sent víctimes reiterades d'aquesta contaminació global criminal i insensata. La cel·lulosa que ha podrit durant dècades la meravellosa Ria de Pontevedra és un monument inoblidable a l'estupidesa política que encara persisteix. Sí, aquí segueix, mentre un president ambiciós i desprestigiat anomenat Pedro Sánchez ens converteix en pagafantes de l'ONU mentre una mànega penjada d'una tirolina intenta retirar en plena cimera del clima, milers de tones de fuel i gasoil de Blue Star embarrancat a la Ria d'Ares a Ferrol. Com es tracta d'un quimiquer buit, la desgràcia es quedarà, ¡gràcies!, en abocament i després, en arrossegament de casc o desballestament durant setmanes o mesos. Vaja manera de celebrar la cimera que ens deixen als gallecs.





I els dic l'última, a diversos mitjans de comunicació espanyols i suposo que a més d'altres parts de món, se'ls han negat les acreditacions per anar a preguntar a la cimera per barbaritats com les que els he explicat breument i això que s'han acreditat a consciència, seguint les farragoses instruccions de l'Alt Organisme mundial, tenen al dia els seus impostos i se suposa que el Regne d'Espanya respecta la llibertat d'expressió i als seus col·legis de Periodistes. ¡Guterres que ets a l'inòpia !.





No tinguin cap dubte, que som gràcies, al socialista Sánchez, el pagafantes climàtic de món mundial i a sobre no ens deixen exercir la nostra professió al nostre propi país i el contaminen embarrancant un vaixell escombraries. Ara entenc perquè els xilens són al carrer jugant-se la vida contra el seu govern i també el per què els holandesos no van voler fer-se càrrec d'aquesta Cimera viatgera.





¡Majestat !, això ja no hi ha qui ho aguanti.