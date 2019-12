Els resultats a la búlgara propicien els Teruel Existe

La CUP, que últimament està una mica descol·locada, o potser ho ha estat sempre i no ens hem adonat, ha renovat el seu Secretariat Nacional, que ha estat elegit per un 69% de vots de la seva militància; al menys no ha aplicat aquestes majories sospitoses que últimament apareixen en les votacions i consultes dels partits polítics. Resulta curiós que la participació hagi estat només del 38,38% Estaran ja cansats el seus militants de tantes modificacions i canvis de criteris de la direcció? És més que probable.





S'ha entrat, diuen que en pro de la participació dels militants en les decisions dels partits polítics, en una allau de "consultes" i votacions que deixen un cert tuf de dirigismes en els resultats, amb la finalitat de demostrar dues coses: 1, que són molt democràtics, quan ja s'han fet els pactes; i dues, la gran acceptació de les seves propostes, que poden considerar-se com a la búlgara, en ple segle XXI.





Amb uns resultats en les consultes i votacions que passen del 90% és evident que alguna cosa passa a les formacions polítiques quan hi ha tanta unanimitat: manca de crítica interna que empobreix la seva vida política i socialment. La uniformitat de criteri, l'absència de participació lliure, sense por a les represàlies, fa un flac favor, no només a la intel·ligència, sinó a la mateixa vida dels partits, que els fan cada vegada més monolítics amb la defensa fèrria, no de les idees, sinó dels càrrecs en les diferents institucions que els reporta la fidelitat als que manen. Això és així i seguirà fins que els partits no canviïn l'obediència cega per l'eficàcia i el pensament lliure que els faci guanyar de nou la confiança en la ciutadania de veritat, no aquesta que milita per preguntar "que hi ha del meu".





L'aparició de plataformes que acaben en partits polítics com Teruel Existe posa en la primera línia el fracàs dels partits polítics. Amb un sol diputat i quan encara no s'ha votat a Pedro Sánchez, el solitari diputat de Teruel va manifestar que el seu vot seria afirmatiu si atenien les seves demandes, per cert històriques; no s'oculta, no és polític i com a senyal de bona voluntat, aquest divendres, el Consell de Ministres aprovava la dotació anual al fons especial d'inversions per a Terol de 30 milions d'euros, que es doten per les seves desigualtats territorials, condicions estructurals i dificultats de connectivitat amb els grans eixos de comunicació de país. Més d'un interpreta el gest de Pedro Sánchez com una picada d'ullet al diputat de Terol Existeix, que està disposat a facilitar la seva governança.





Si un sol diputat d'una plataforma pot aconseguir que siguin ateses les necessitats que porten anys reivindicats la ciutadania, la porta ha quedat oberta al naixement de nous Soria Existe, Zamora Existe i un llarg nombre de plataformes que s'erigeixin en polítics no professionals que defensin els interessos dels seus conciutadans sense cap mena de lligams.





No és un tema menor que pugui deixar indiferent als partits; si ho fan, s'equivocaran molt, perquè la societat evoluciona més ràpidament que els seus dirigents.





No poden ser resultats de consultes amb més del 90%, no és saludable per a la vida dels partits. La salut democràtica recepta discrepància i debat intern en les agrupacions, si no és així, el futur presenta més Teruel Existe. "Quan els que manen perden la vergonya, els que obeeixen perden el respecte", deia Georg C. Lichtenberg, científic i escriptor alemany.