L'inici de les mentides

El cas d'una dona -Laura Karen- mare de tres fills, que en la recerca de treball es va donar la llicència d'"anar-se'n de pinta", inventant la comissió d'un delicte per cobrir les seves hores de diversió, dóna lloc a una sèrie de reflexions que si bé en alguns casos són l'expressió de la intolerància i la crítica misògina, ens haurien d'obligar a anar al fons d'una conducta que es considera normal: la mentida, sense tan sols pensar en les conseqüències d'aquesta.





Psicòlegs, psiquiatres i terapeutes, han omplert de tinta infinitat de fulles, per explicar que: La mentida és normal en la primera infància; que fins denota cert grau de major intel·ligència en els nens que la utilitzen; entre els dos i els cinc anys el percentatge d'ús de les mentides augmenta; també s'assumeix que les mentides s'aprenen i es practiquen per imitació doncs ells posen més atenció en el que els pares i educadors fan i no tant en els quals se'ls diu [1]; es pot intentar disciplinar amb feresa a un nen que va fer trampa en l'examen, si tot el temps ha escoltat com els seus familiars es perfeccionen en evadir impostos?





Passar de la "normalitat" de la mentida individual, a les diverses formes de mentir en les diverses societats, es converteix en un tema molt més complex. No té el mateix pes la mentida en una societat que per por i protecció aprendre que el fet de mentir li donava possibilitats de supervivència que en una altra on la moralitat del seu comportament considera la mentida gairebé com un delicte. Històricament en els Estats Units d'Amèrica del Nord, presidents ha estat assenyalat no per la gravetat de l'acte realitzat sinó per haver mentit sobre el mateix -Clinton i el seu romanç extramarital- sense que la mentida de molts presidents llatinoamericans hagi estat causa de judici, persecució o destitució .





Més enllà de l'innat i natural de la mentida com una forma de desenvolupament -sano o malaltís- els estudiosos seriosos han abundat en les conseqüències que propicien en el món real els mentiders patològics. A la senyora Laura Karen la vam veure sense gaire expressió de culpa "demanant disculpes" a la televisió, sense que puguem assegurar que a més d'haver-se divertit per diverses hores prenent amb els seus amics, de descobrir que l'estimen els seus familiars i de quina mida va ser la resposta social pel seu presumpte segrest sigui difícil assumir que ella evitarà en el futur mentir Els seus tres fills menteixen a la casa i a l'escola? Hi ha mentiders patològics amb èxit? Per què aquesta varietat de farsants avança i guanya espais? Hi ha conseqüències per als mentiders que han triomfat just amb les seves afirmacions contràries a la veritat?





El narcisista, egoista, mitòman i agressiu patològic reeixit és també una mica quant maquiavèl·lic, ja que considera que la fi -en la majoria dels casos el poder o els diners- justifica les seves mentides. Aquest tipus de psicopatia se centra en el menyspreu per l'altre, qui pot donar-los la custòdia de tot el seu patrimoni o transferir el seu poder democràtic. Coneix a persones que van posar els seus diners en mans d'organitzacions els operadors, van triomfar per l'ús de trampes? Té idea de per què els delictes de frau i violació es denuncien poc? Serà la vergonya per haver estat enganyats o la culpa d'haver sucumbit a la manipulació d'un ésser fals? A més d'abusar de les seves víctimes -clients o pobles- acte-justifiquen les seves mentides?





Ningú pot mentir eternament, tard que d'hora es descobreix la veritat i la primera conseqüència és el deteriorament de la credibilitat i la confiança Quantes persones s'han allunyat de Déu en el qual creien al descobrir la falsedat d'alguns dels seus líders? Si a final del dia l'engany deteriora les relacions, és aquest el factor més important de pèrdua de militants en els partits, de socis en els clubs o les ONG i de consorts en el matrimoni? Les víctimes sempre són més que el mentider i ho són perquè en la seva personalitat hi ha fortes dosis de sensibilitat, empatia, afecte, generositat i sobretot veuen en el vividor un anhel d'alguna cosa que desitjarien ser o tenir.





Si com diuen alguns textos, tots mentim -per caure bé, per impressionar, per inseguretat, per humanitat, per ajudar a algú, per ser superior a aquell que jo envejo- podem dir que són les mentides convertides en manipulació la font més important del nostre sofriment? Som mentiders abusius o víctimes? Qui és més culpable: el menor d'edat que roba la casa, un negoci i un acte o els pares que els ensenyen a ser part del delicte i després mentir? [2]





D'una manera o altra els pares si volem uns fills creatius i llestos -com se suposa que són els que menteixen- però l'ideal és que aprenguessin també a ser jurídica i moralment reticents a la deshonestedat Com ho aconseguim? Es pot llançar aquesta meta si els que governen, eduquen i en general ens envolten, no ho són?





Més enllà de la diversitat de mentides -fins es justifica a les que són piadoses- els nens, els nostres col·laboradors, els veïns, haurien d'aprendre a ser autèntics; si no ho són cada qui ha d'ensenyar-los que és o que significa això, sense sucumbir a l'encant de les aparences, la imatge i en general incongruència. El convido a reflexionar-hi aquest Nadal.





________________________________________

[1] El clàssic "si és fulanito digues-li que no estic" els lladres són dolents però després enalteixen els seus mètodes per "enredar" als seus clients", etc.

[2] El temps de la detenció d'un lladregot en colla d'un establiment el que portava les coses robades simplement es va "amachar" en què "jo no vaig robar res només sóc carregador" o aquell que mai conclou el seu compromís perquè "estic molt ocupat, no he tingut temps o no m'han prestat l'escàner".