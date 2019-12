La pregunta sembla senzilla, gairebé de manual: com afrontar el clàssic del nostre futbol en un país normal? Fàcil: reunint la Junta de Seguretat i acordant-hi les mesures apropiades per a un partit de risc i aplicant-les amb total normalitat. Som a Barcelona, i aquesta és una gran ciutat europea, capaç, per tradició i experiència, d'acollir grans esdeveniments esportius sense que res important succeeixi i tots gaudim pacíficament de l'esdeveniment esportiu previst. Després ve el del resultat, amb el qual a cadascuna de les aficions, segons li vagi al partit, pot o no estar d'acord, sobretot si l'àrbitre, com ja va passar amb el llegendari Guruceta, xiula un penal injust --que ara ja s'encarregaria d'anul·lar el VAR--, de manera que per aquesta part assumpte resolt i a una altra cosa.





I no obstant això per què, aquest cop, tots estem amb la mosca al nas amb la data i el joc? Per l'amenaça dels de Tsunami? Per les pintades dels CDR? Per què a la Moncloa i a Sant Jaume tenim dos governs de fireta? Contestin vostès mateixos, segons els dolgui l'ànima, però sàpiguen que, ara mateix, aquestes preguntes, per desgràcia de la nostra convivència, ja les tenim a sobre de la taula i que de les respostes i sobretot dels fets haurem de preocupar-nos en els pròxims dies.









De moment, el Reial Madrid està disposat a jugar el partit mostrant la seva cara més intel·ligent i diplomàtica, sense autobús amb anagrames i mantenint un perfil de cordialitat màxim amb l'altura de campió que posseeix, ens agradi o no als culers. I el Barça? Doncs no se sap molt bé, ja que no ha donat senyals clars als seus seguidors, la qual cosa ens fa suposar que Bartomeu i els seus directius a més d'"acollonits" només confien en la Moreneta i que a la fi els 18.000 kamikazes que volen "prendre" al Camp Nou per dins i per fora el dia del partit rebin una contraordre dels "descerebrats" que estan tractant d'embolicar-i tot es quedi en 'flors i violes'. Tots saben, soto voce, que la broma pot costar als blaugranes el campionat per la via legal i un descrèdit internacional de proporcions bíbliques.





Per entendre'ns, a l'Europa futbolera i civilitzada no està ben vist lliurar-li a un jugador una pilota d'or --el sisè en concret--, perquè a continuació, en injusta correspondència, el club d'aquest senyor provoqui un despropòsit de ressonància mundial en el seu propi estadi, per molt 'procés' que es digui.





Així doncs, com encara tot està en la fase de rumors i amenaces, i aquí no esperem, sincerament, que l'assumpte es resolgui seguint el mateix full de ruta que el Boca Junior-River que, com tots recordem, es va acabar jugant al Santiago Bernabéu sense cap incident ressenyable, per a vergonya de tot el futbol argentí, doncs... a seguir reflexionant i sobretot a consumir molta aigua del Llobregat, llençant-la al foc, perquè tots ens puguem alegrar aquest dia amb un altre Barça-Madrid dels millors dels últims anys.





La resta... sobra, o no, senyor Junqueras, vostè que té tanta autoritat moral a Catalunya i el doble d'autoritat moral que el Senyor Torra&Cia?