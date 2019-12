Abertis signa un ERO per a 136 treballadors de les dues autopistes que suprimeixen el peatge

Abertis ha signat amb UGT i USO l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) acordat la passada setmana per 136 treballadors de les dues autopistes que el pròxim 31 de desembre acaben el seu contracte de concessió i, tal com ha acordat el Ministeri de Foment, aixecaran el seu peatge i tornaran a l'Estat, segons ha informat el grup.





L'acord, ratificat en assemblea de treballadors, suposa rebaixar en quatre empleats l'inicialment proposat. No obstant això, equival a gairebé la meitat (el 45,3%) de la plantilla total de 300 que sumen les dues vies, l'autopista AP-4 entre Sevilla i Cadis i el tram de l'autopista AP-7 entre Tarragona, València i Alacant.

Els empleats afectats per l'ERO són els vinculats a les tasques de cobrament de peatge de les autopistes, tota vegada que aquells no inclosos en l'ajust, els relacionats amb el manteniment de la infraestructura, està previst que se subroguin en el contracte de conservació que ferma Foment.





Pel que fa a la indemnització per als afectats, s'ha acordat aplicar la màxima prevista a la llei, de 45 dies per any treballat amb un topall de 42 mesos durant els anys d'antiguitat dels treballadors previs a 2012, i de 33 dies per any amb un màxim de 34 mesos per als exercicis treballats a partir d'aquest any.









A més, l'empresa i els sindicats han acordat altres mesures complementàries per als afectats, com són l'aplicació de l'assegurança mèdica durant un any, o un conveni especial per als afectats amb 55 o anys o més fins que compleixin 63 anys.





Els dos trams de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant i l'AP-4 Sevilla-Cadis seguiran el pròxim 1 de gener l'estela de l'AP-1 Burgos-Armiñón, que al desembre de 2018 es va convertir en la primera via de pagament construïda a Espanya que posava fi a la seva concessió, aixecava les barreres de peatge i retornava a l'Estat.





La reversió de les autopistes que conclouen el seu contracte de concessió té lloc en virtut de la decisió de Govern actualment en funcions de no prorrogar els terminis de concessió d'aquest tipus d'infraestructures.





En el cas de l'AP-4, la mesura de suprimir el peatge beneficiarà els 25.200 vehicles que diàriament circulen per l'autopista. En el cas de l'AP-7, compta amb 23.469 usuaris a el dia en el tram entre Tarragona i València, i altres 20.844 en el traçat entre València i Alacant.





L'ESTAT PER A ASSUMIR I PAGAR EL SEU MANTENIMENT





No obstant això, l'Estat passarà a realitzar i pagar el manteniment de les autopistes, de què ara s'encarrega Abertis. Foment ja ha tret a concurs els contractes per realitzar aquests treballs, que ascendeixen a 153 milions d'euros, i estan encara pendents d'adjudicació.





La política de l'executiu en aquesta matèria d'autovia i autopistes es contempla amb la seva voluntat d'obrir un debat global per a determinar un model de finançament de la xarxa viària de país, fonamentalment per atendre les necessitats de manteniment.





Per Abertis, primer concessionari d'autopistes de país, la mesura suposa perdre dos dels seus principals actius a Espanya. El grup espera compensar la seva sortida amb la compra d'una companyia mexicana d'autopista que va anunciar recentment.