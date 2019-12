L'ANC vol controlar també a l'empresariat català

A la vida diària, en moltes ocasions, els que realment manen no estan en la primera línia d'acció, però són els que manegen els fils dels què es creïn enviats per salvar el món. Trien bé als capitostos que han de liderar els moviments, sempre comptant que els obeiran a ulls clucs. Els escollits es creuen els reis del mambo, la conga i el chachachá si cal. Exemples tenim uns quants a Catalunya per no anar més lluny.





L'ANC -que és una entitat que bé bé no se sap què és, però sí el que fa- cada setmana sorprèn amb algunes de les seves accions lluminàries. És un ens multiserveis que potser et convoca manifestacions, ven samarretes, amenaça de desobeir les institucions, -sobretot les espanyoles- com t'organitza un sarau per controlar la Cambra de Comerç, dóna ultimàtums al Parlament i fins al propi Govern. Tot això ho fa atorgant-se una representativitat que no se l'ha donat les urnes, sinó els que ara estan espantats pel poder que tenen i gràcies a les ingestes injeccions econòmiques que no han plogut de el cel.





L'ANC s'ha tornat una eina de país molt perillosa i difícil de controlar pels seus propis mecenes, que han vist com ja no només no la controlen, sinó que és ella la que mou els fils de la situació actual.





Aquest dimecres, l'ANC, amb la seva presidenta al capdavant, Elisenda Paluzie -la il·luminada- ha entrat de "ple" en el món empresarial amb la creació d'una nova patronal amb el nom "Anem per feina", com si fins ara no s'hagués treballat en totes i cadascuna de les empreses i de les diferents patronals empresarials. És com si Paluzie hagués inventat l'ou de Colom a la indústria. A aquesta professora universitària li porta sense cura el tema de la representativitat, les lleis, normatives i tot el que soni a això, se les salta per l'article 25 i ja està. És el que ha fet fins ara, sense que hagi passat res. Fins al punt de llevar-li la corona a Rahola.





Per què han creat aquesta associació, plataforma o com li vulguin cridar? Senzillament, perquè en el seu intent de fer-se amb la patronal PIMEC que presideix Josep González li ha sortit malament l'opa. Quin és González, que tot i que hi ha coquetejat amb l'independentisme, com posi, el "comandament" només el controla ell, només faltaria, és un gat vell que sap molt.





Tampoc el Govern vol cedir més terreny a l'ambiciosa ANC, que es troba en la cresta de l'onada i no està disposada a baixar d'aquesta.





El full de ruta particular de Paluzie és seguir controlant el que ella considera les eines de país. Li ha sortit bé l'assalt a la Cambra de Comerç, on es fa més política que una altra cosa i ara dóna el segon pas. Però aquí ho tindrà més difícil. Els empresaris han après del resultat de la Cambra i a més les patronals no ho permetran. Segurament aquests petits empresaris que van donar la victòria a Canadell s'apuntin a "Anem per feina", però amb la resta ho tindran més difícil.





El que penseu sobre l'ANC és o bé que els partits que governen la deixen fer al seu aire -amb el perill que suposa- o constituir un partit polític per presentar-se a les eleccions vinents, només és qüestió de temps...