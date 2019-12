A Bolívia, l'usurpadora no marxarà per les urnes, ni per les bones

En prop de 14 anys d'esforç exemplar, el país s'havia constituït en un model de creixement econòmic regional. Però, ara, en qüestió de dies de tirania, Bolívia s'està convertint en un "país de la vergonya" per la vulneració premeditada dels drets humans, i destrucció/involució institucional.









Jeaninne Áñez, qui usurpa el poder trencant tot el procés de la successió constitucional (no va ser presidenta de cap Òrgan de l'Estat, ni hi va haver dos terços de parlamentaris per a la seva designació, de bon tros el Congrés va acceptar la renúncia forçada d'Evo Morales), es va fer del poder sota la promesa de "convocar eleccions lliures i transparents" abans del 22 de gener vinent, però ja falta tot just un mes concloure el període constitucional de govern defenestrat, i encara no hi ha data per a eleccions, i la usurpadora s'aferma en el poder.





Va arribar al poder per la força. Un militar li va collocar la "banda presidencial". Compte en la seva responsabilitat 36 indígenes assassinats a bala mentre aquests es resistien al Cop d'Estat. Allibera a la quantitat més gran de presos "blancs", sentenciats, i persegueix i empresona a tots quants expressin simpatia per Evo Morales.





Va canviar substancialment la política de les relacions internacionals de Bolívia. Ara, els EUA i Israel són els nous "amics" de Bolívia. Va expulsar als metges cubans i desconèixer al govern de Veneçuela.





Col·loca als seus familiars, amics, i amistats dels seus amics/còmplices, en càrrecs estratègics de l'Estat Plurinacional i de les empreses públiques. A part de nepotisme, és la inexpertesa la regla a l'administració "transitòria" actual.





Va ordenar l'emissió d'ordre de captura contra Evo Morales, cap de campanya electoral del Moviment A Socialisme (MAS), per delictes de "sedició, terrorisme i finançament al terrorisme", basant-se un àudio de conversa telefònica muntada. Empresona o persegueix els principals dirigents del MAS. Igual que a la majoria dels ministres, viceministres, i autoritats públiques de govern d'Evo Morales.





Mentrestant, el que sembla, l'únic reducte de la resistència boliviana al Cop d'Estat i la Dictadura és el "territori del Chapare", província de Cochabamba, on hi ha el nucli central del MAS. I, està anunciat la intervenció militar policial a Chapare.





L'Òrgan Legislatiu (controlat numèricament pel MAS, mes no ideològicament) en "consens" amb el govern usurpador, i facilitat per la comunitat internacional, ja va designar a les noves autoritats electorals de país. Aquestes, van nomenar com a President de l'Òrgan Electoral ni més ni menys que a un amic públic de Carlos Mesa, el candidat que va perdre en les anteriors eleccions davant de Morales, i va atiar el Cop d'Estat.





Van fer Cop d'Estat per arribar al poder. Massacrar a dues ciutats a indígenes que es resistien al Cop. Persegueixen/empresonen a tots els seus oponents. Van girar ordre de captura contra el cap de campanya electoral del MAS, i empresonen als dirigents d'aquest. Busquen afeblir i/o anul·lar al MAS (únic partit polític amb estructura que els faria front a les "pròximes eleccions").





Modifiquen les relacions internacionals i es refermen en els governs dels EUA. i Israel. Es reparteixen l'administració de les empreses públiques estratègiques de país... Encara creus que els usurpadors s'afegiu-hi el pronom aniran del poder a les bones? Creus que el que mata per arribar s'anirà sense matar? Encara creus que Bolívia es compondrà sense carrers? Quina serà la situació legal de Bolívia a les 0:00 del de temps.