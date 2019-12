En el context de la intoxicació de festivitats originades a l'ONU, les seves diverses agències i organismes, els governs dels gairebé 200 països en què s'ha organitzat el planeta, les pròpies dels costums -religioses, històriques i socials- i fins les familiars; el cap d'any gairebé sempre imposa un exercici de recompte. Què va ser el dolent de l'any vell? Val la pena recordar les bondats que aquest període de 365 dies ens ha deixat?





Als països de l'hemisferi nord el fred afavoreix emocions de tristesa, els malalts semblen agreujar-se, la partida dels que ja van completar el seu cicle sol fer mal més que si fos primavera o estiu i com si es tractés d'un fet carregat de certa màgia s'espera al nou any, amb el desig que disminueixin calamitats, -homicidis dolosos, segrestos, violacions, robatoris- les accions bregoses, els actes irreparables producte de la irresponsabilitat, la manca de coneixement en el que es fa i fins a la intenció de treure profit en lloc de servir. Els endevins fan el seu agost en el període desembre/gener amb afirmacions d'anhels que la gent espera es tornin realitat i, igual que passa en l'altre hemisferi on les inundacions i el foc continuen posant el seu granet de sorra per a la destrucció de la terra , la pólvora es converteix en llums de colors en una frenètica competència per veure qui aconsegueix millors i majors colors a la nit de l'any que canvia.





No puc discernir si els recomptes dels mitjans -sobretot la televisió- tenen a veure amb un exercici avaluador o la manca de creativitat dels que es queden com a substituts dels productors i directors en època de vacances; però algunes xifres veritablement espanten i fins deprimeixen i un alguna cosa quasi infantil en el més recòndit del subconscient, em fa anhelar que tals dades no siguin exactes. Per què ara ningú qüestiona els resultats de les empreses enquestadores? Com pot la ciutadania saber si les dades comuns o els "altres" són millors? Veritat o mentida, aquesta és una qüestió tan profunda com el ser o no ser; guerra o pau és l'anhel que si més no cada 12 mesos s'actualitza en milions d'éssers humans sense importar les diferències personals i socials; així com viure les satisfaccions necessàries per fer de cada existir una experiència que valgui la pena transcendir.





No queda molt clar l'entendre que significa per a un camperol indígena de Chiapas les xifres de milers d'esbrinaments penals iniciades pels diferents delictes que jurídicament s'han actualitzat. Tampoc són molts els que poden dimensionar els avantatges dels milers de milions de pesos congelats en comptes bancaris per la sospita maniobres indeguts que poden convertir-se en delictes. Els bancs que fan amb aquests fons? Els reflecteixen en els seus estats financers? Els destorben com pedra que bloqueja el sender cap a l'èxit?





D'antuvi Mèxic acaba l'any amb delicats problemes amb un país sud-americà, al qual li ha resultat molt difícil comprendre temes delicats com el dret d'asil, la importància de reconeixements internacionals que s'han fet a diplomàtics del nostre país -un d'ells fins i tot amb el premi Nobel de la pau- i la gravetat de permetre -encara que sigui al nivell de la sospita- possibles intervencions de potències interessades a vèncer pel diabòlic supòsit de la divisió. A qui convé deteriorar la imatge del nostre secretari de relacions exteriors? Per què els conflictes delicats han de rebentar "entre dones"? Què esperem per difondre l'actualització de la importància de diplomàtics mexicans que van ser factor fonamental per a la pau i supervivència d'éssers humans, durant la segona guerra o en conflictes interns per les accions de governants autoritaris o no molt capacitats per a l'exercici de la seva funció?





La meva àvia deia "pensa malament i encertaràs" i som alguns els que imaginem absència de sinceritat en els "reconeixements" sense molt context a les activitats dels nostres funcionaris governamentals vinculats amb la migració, els drets humans i fins a la seguretat de poblacions que en bon nombre -igual d'uns mormons llastimosament agredits- viuen amb la legitimitat de doble nacionalitat i per tant amb obligacions també duplicades per als dos països que els han acceptat. Què s'està fent comercial i diplomàticament per augmentar els marges de respecte que ens mereixem tots els mexicans? Per què només se'ns s'esmenta en els Estats Units per temes migratoris, infraccions i violacions i es diu menys sobre els mexicans excel·lents? Ha de ser part de l'agenda dels nostres diplomàtics el fet de considerar l'interès de potències mundials en països sud-americans i centreamericans?





Mèxic compta amb organitzacions acadèmiques i professionals expertes en matèria de dret internacional. Se'ls ha consultat en aquest tema amb Bolívia? Per què es confon la prudència i respecte a la llei amb covardia i tots els epítets que un ciutadà d'aquest país ha difós en contra del nostre president?





A més dels recomptes, és l'època dels bons desitjos. Seria desitjable que tots fem el propòsit de sentir-nos orgullosos de ser mexicans, expressant-los en un amor que vagi més enllà del que declaratiu. Estimar al nostre país vol dir buscar alternatives independentment que qui disposa programes i projectes tracti d'excloure'ns o extingir-nos.