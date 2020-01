Bolívia, Cop d'Estat i els analistes polítics

Les i els analistes polítics bolivians, en la seva gran majoria, encara pateixen la ressaca del bumeran dels anàlisis immediats sobre el que ha passat a Bolívia el 10 de novembre passat. A aquella intervenció cívic-militar contra un Govern constitucional van denominar "successió constitucional" (fins i tot contra els continguts de la Constitució Política de Bolívia).





L'opinió internacional, diccionari en mà, els va explicar que aquell succés era un "Cop d'Estat", però la gran majoria d'analistes bolivians, es van embrancar en el il·lús eslògan de: "un moviment cívic/citadí espontani va enderrocar des dels carrers a el govern de Morales".





Passen els dies, i molt a pesar que la premsa nacional corporativa (privada i pública sota el control de l'actual govern usurpador) malbarata tinta, paper i temps per repetir que "a Bolívia no hi va haver Cop d'Estat", els principals actors del Cop d'Estat confessen amb els seus actes i paraules que el que va passar en aquell país sud-americà, el 10N últim, va ser un Cop d'estat per evitar la reelecció presidencial d'Evo Morales.





L'ex cívic de Santa Cruz, Luis F. Camacho, principal artífex de la suposada espontània protesta cívica contra Morales, fa uns dies enrere va confessar que "el seu pare va negociar amb els militars i policies, mitjançant l'actual ministre de Defensa, per enderrocar a Evo Morales" . [1] Aquesta inesperada confessió audiovisual filtrada va deixar en 'offside' als analistes polítics bolivians que neguen el Cop d'Estat.





Falques utilitzades a Bolívia com: "govern d'unitat", "de reconciliació", "de transició", ... per referir-se a l'actual règim de facto tampoc coincideixen amb les accions d'aquest. La CIDH i la missió de l'ONU van establir que hi va haver dos massacres sota el règim de facto actual a Bolívia que han de ser investigats.





La venjança i l'escarment que emprèn l'actual Ministre de Govern de facto contra periodistes, actors digitals, activistes solidaris amb les víctimes de les massacres, dirigents socials dissidents, etc., desmenteixen l'esforç de la ploma dels analistes "ben pensants".





Ni parlar del descarat nepotisme en l'actual règim de facto que supera el favoritisme de la Cúria Romana de segle XVI [2]. O el repartiment dels llocs claus en l'administració de les empreses públiques. O la "negociació de les duanes i els 250 mil dòlars entre Camacho i Pumari" [3]. El cinisme exprés dels supòsits cívics patriotes aclapara la "narrativa conjuntural" dels analistes bolivians.





Si bé el "qüestionable" informe final de l'OEA sobre l'últim procés electoral bolivià ja havia "apallissat" als opinadors bolivians, les últimes declaracions de Jeanine Añez (la s'autoproclama presidenta de Bolívia) sobre les pròximes eleccions són demolidores contra els analistes que neguen el Cop.





"... no volem dispersió del vot, no volem que passi el de el 20 d'octubre" [4], indica Añez en referir-se a les properes eleccions. Què va succeir el 20 d'octubre? El Moviment A Socialisme (MAS) va guanyar aquelles eleccions en primera volta. Els partits polítics neoliberals no van aconseguir fer un front polític electoral únic per a enfrontar el MAS.





L'autoproclamada presidenta clama per la unitat dels partits polítics en les pròximes eleccions per evitar la repetició dels resultats electorals del 20 d'octubre.





Davant semblant confessió de part, per què analistes bolivians encara persisteixen en el seu "elucubració" que a Bolívia no hi va haver Cop d'Estat? Serà que hi ha un diccionari especial de Ciència Política per a Bolívia? O serà que la política boliviana no és cap ciència?





[1] Vegeu, https://correodelsur.com/politica/20191228_camacho-revela-que-su-padre-negocio-con-militares-y-policias-para-que-se-amotinaran.html

[2] Vegeu, https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191225/hija-jeanine-anez-es-nueva-representante-gestion-social-presidencia

[3] Vegeu, https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/filtran-audio-camacho-habla-pago-us-250-mil-candidatura-pumari/20191208100409740298.html

[4] Vegeu, http://la-razon.com/nacional/politica-bolivia-jeanine-anez-cumbre_0_3286471351.html