Crisi diplomàtica

Escalar el paper de missatgers a el de negociadors en representació d'un Estat, és potser un dels majors aportacions del Renaixement, sobretot en convertir-se en una opció que pogués evitar la guerra. La 'raó d'estat', privilegiant la seguretat de la mateixa, el territori i la població, és potser una de la majors aportacions del primer ministre de Lluís XIII a França, país que des del segle XVI es va convertir en la gènesi de moltes de les institucions que al llarg de la història van donar forma a la diplomàcia.





Atrapat entre els Habsburg i la cúria romana que donava suport a el regne d'Espanya, França va aconseguir remuntar la seva situació de desavantatge gràcies a la genialitat de cardenal Richelieu [1] iniciant-se així la ciència que estudia i practica les relacions entre estats, considerant en el seu exercici a un conjunt de persones que s'ocupen dels interessos bilaterals o multilaterals de les nacions; funcions que per cert se suposa han de ser realitzades amb tacte, habilitat, delicadesa, sagacitat i discreció.









No obstant això, tot i que per la diplomàcia es poden recordar històries de salvament de personatges enmig de les guerres [2], després de la caiguda del mur de Berlín, la diplomàcia sembla canviar els seus objectius de la mateixa manera en què les guerres territorials es muten per les comercials. Alguns països integren al seu burocràcia diplomàtica a persones sense preparació en la matèria amb l'objectiu de mantenir-los lluny del centre de poder. Altres més busquen artífexs de la venjança, capaços d'infligir una suposada justícia retributiva com ho feien els déus de la literatura grega. Aquestes Nemesis modernes igual ocupen llocs en països potents, que en petits territoris disposats a obeir al poderós, tot i que els designis ordenats repercuteixin en contra dels drets humans -de migrants, professants de religions diverses, ètnies diferents als que ocupen el govern en torn i fins enemics polítics de règims anteriors- sense considerar quin sigui el perjudici sobretot en termes de l'exercici de la pau. Els insults infligits un president d'un altre país o el seu secretari de relacions exteriors, edifiquen als propis ciutadans a qui el 'diplomàtic' groller representa? Es engrandeix qui per distreure l'opinió pública sobre un problema que l'afecta negativament és capaç d'executar a un ciutadà estranger considerat enemic, encara que en aquesta execució es violin totes les normes de la guerra?





Abusar de la superioritat pròpia -per la força o el poder- és el camí segur al despotisme. En ple segle XXI, amb acerbs històrics que haurien enorgullir a tots, molts dels governants semblen gaudir d'exercir el poder sense limitacions i sense sotmetre a cap llei. En la política, i dins d'aquesta la diplomàcia, no hauria d'haver espai per als dissidents, inconformes o rebels sota risc de acostumar-se a l'abús en la relació que ha de tenir amb tots els altres, sobretot si la saviesa imposa correspondència, igualtat i tolerància . Per què és que sembla ponderar el voluntarisme entre els que es classifiquen com populistes? On va a arribar la humanitat conduïda per uns governs i la seva diplomàcia arbitrària i erràtica?





Davant la incapacitat personal de l'autoanàlisi, hem escoltat arguments com que l'Afganistan i l'Iraq van ser envaïts en accions de guerra preventiva contra el terror.





Diplomàcia erràtica, incoherent i arbitrària, obsessions, capricis i en aquesta idea equívoca que els terroristes són una espècie de comunistes que van sobreviure a aquesta guerres preventives, avui se'ns diu que el llançament de míssils, no és l'inici sinó el camí per evitar una guerra Tenen clar en la seva consciències que subjectes com Bin Laden, Hussein, Gaddafi i altres, en algun temps van ser recolzats pels governs que avui els demonitza i mata els seus descendents o deixebles?





Com l'or en passats segles, el petroli en aquesta zona ha estat el motiu, de divisions territorials, suports a diverses ètnies -kurds, xiites, sunnites, aludites, etc.- i per tant fragilitat de la pau social. Grups com Al-Qaida, ISIS, Hezbol·là, Forces de Mobilització Popular (FMP), reben armes i suports financers tant d'USA com de Rússia -quan menys- per la intenció de controlar el seu petroli. Els organismes internacionals veuen coartada seves possibilitats d'acció per diverses amenaces dels països de retallar-seus pressupostos? Per què es va abandonar el multilateralisme que alguns líders demòcrates d'Estats Units estaven promovent? Quin paper juga Mèxic en el pla de sotmetre a Llatinoamèrica i els seus aliats en aquesta moderna diplomàcia?





És clar que a molts al nostre país no els agrada el president que una tercera part del electoral va triar. Justifica aquesta animadversió en alegrar-nos pels insults que li va propinar el senyor Jorge Quiroga Ramírez? Què hem de fer com mexicans davant la poca capacitat de diàleg d'alguns diplomàtics moderns? Estem assabentats dels esforços que fan uns i altres sobre la creació de forces defensives -a Mèxic la guàrdia nacional i en el mig orient amb la meta de 30,000 efectius a la frontera de Síria- amb subjectes que han de menjar i donar suport a les seves famílies?





S'inicia així un 2020 amb múltiples crisis, de seguretat, financeres, de respecte a les lleis i encara que ens sembli llunyà diplomàtiques, tot això embolicat en una moderna cultura d'avarícia i por derivada de l'individualisme i la pèrdua de valors. Quins plans tens per aquest inici de la dècada?

________________________________________

[1] Encara que s'atribueix a Richelieu el concepte de 'raó d'Estat', aquesta idea la va prendre dels italians Maquiavel i Giovanni Botero.

[2] Gilberto Bosques Zaldívar, diplomàtic d'origen poblano que durant la seva tasca com a cònsol a França en plena ocupació nazi va salvar no només a mexicans sinó a ciutadans i altres nacionalitats -libaneses, francesos, espanyols i jueus- Isidro Fabela, les aportacions del qual a l'acadèmia diplomàtica no són menors a l'esforç de suport als espanyols que finalment refugiem a Mèxic o el pacifista guardonat amb el premi Nobel de la Pau Alfonso García Robles (José Alfonso Eufemio Nicolás de Jesús García Robles).