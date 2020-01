Mor quatre anys després de menjar un sandvitx enverinat per un company de feina

Un jove alemany de 26 anys mor després d'haver estat quatre anys en coma, després que un company de treball ho enverinés amb un sandvitx amb mercuri.





La mort del jove -que estava hospitalitzat des de 2015- va ser confirmada per un tribunal de la ciutat alemanya de Bielefeld (330 quilòmetres a l'oest de Berlín), que el 2019 va condemnar al sospitós de el cas a cadena perpètua i el va declarar culpable d'intent d'assassinat , segons l'agència de notícies alemanya 'DPA'.





El responsable de l'enverinament, que va apel·lar la sentència, és un home de 57 anys, identificat per la premsa de país com Klaus O. Segons el tribunal, l'home va preparar aliments que contenien mercuri i altres productes químics potencialment tòxics per a diversos companys de treball durant diversos anys, deixant eventualment a una de les víctimes en coma i dues amb greus danys en els ronyons.





L'acusat va ser finalment arrestat el maig de 2018, després de ser captat per una càmera de videovigilància posant d'aquestes substàncies sospitoses al sandvitx d'un col·lega en el seu lloc de treball a la ciutat de Schloss Holte-Stukenbrock, a l'estat de Renània del Nord-Westfàlia.





Segons el 'Deutsche Welle', els indicis sobre les seves motivacions provenen de cinc converses que Klaus va tenir amb un psicòleg en un centre penitenciari.





El psicòleg va atestar que l'acusat va expressar el seu desig d'experimentar amb substàncies tòxiques, imitant a un científic, i volia observar com afectaven els seus collegues.





Em "va semblar com un científic que estava provant substàncies en un conillet d'índies", va dir el psicòleg.





L'acusat no va dir molt en la cort, deixant les seves veritables motivacions obertes a conjectures.





L'exposició al mercuri pot causar una sèrie de problemes de salut, incloent-hi problemes de pell, ronyons i neurològics. La major part de l'exposició prové de la pesca, la mineria de carbó i or o dels empastaments dentals.