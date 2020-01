Sra. Ayuso si us plau, emporti's a la Sra. Colau

Ahir, enmig de la polèmica pel placet a la nova fiscal general de l'Estat, va esclatar una nova tempesta partidària quan la presidenta de la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso va insinuar que la seva Comunitat autónomia anava a pel Mobile si Barcelona afluixava en el seu interès per mantenir la Fira més gran de món mundial de telefonia a la ciutat. La que va dir!





Immediatament a l'alcaldessa de Barcelona se li van encendre tots els llums d'alarma i va posar a la política madrilenya a l'altura dels pebrots de Padrón.





No cal dir que a les dues senyores es va oblidar un petit detall, que l'Ajuntament i la política que sostenen i més sacrificis han fet per tots els Mobile que s'han celebrat a Catalunya són, per ordre de cita, Hospitalet (ciutat i ajuntament ) i Núria Marín, als quals Barcelona i Madrid no els donen la rellevància que es mereixen i que si els organitzadors del Mobile sí que tenen en una consideració professional i política màxima.





Ja abans de guanyar les eleccions municipals, Ada Colau ha menyspreat reiterada i públicament amb l'ajuda del peronista Pisarello els grans avantatges econòmics i d'imatge del Mobile i sobretot, li han posat irresponsablement un munt de pedres en el camí perquè els organitzadors marxessin molt cabrejats pels fets i dirs d'aquesta coneguda "actriu i escrachista de la política" més que alcaldessa. Fins i tot, recordem, han menyspreat la presència de la Família Reial en tots els esdeveniments, posant com a disculpa un terme protocol·lari que a la Zarzuela no han demanat ni nomenat, el mal anomenat besamans, molt citat per la Senyora Colau com a disculpa per no complir amb una de les seves obligacions com a amfitriona oficial de l'esdeveniment que, com a tal ha de rebre al Cap de l'Estat del seu país i tractar-lo amb respecte, que a més només ve perquè per als organitzadors és molt desitjada seva presència. Ni això. I clar, la socialista i alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha hagut d'assumir aquest paper en companyia de Govern de la Generalitat, que sí que ha pres part activa perquè Torra fins sap quin és el seu paper en aquestes circumstàncies. Sobre les vagues dels taxistes que han hagut d'aguantar els viatgers i patrocinadors del Mobile, millor no parlar. La gestió de l'Alcaldessa de Barcelona, a la qual competeixen els transports públics, ha estat un veritable desastre, i em temo que continua sent-ho, fins i tot en aquesta edició. L'única variant en aquest any ha estat que, a més del transport ha parlat precisament ara de la contaminació que porten amb si aquests aparells que fem servir cada dia per comunicar-nos. A això al meu poble en diuen el do de l'oportunitat. Una virtut que adorna en grau d'excel·lència l'alcaldessa Colau.





Per això, davant l'estúpida proposta de la Senyora Ayuso, li faria una altra proposta avantatjosa per a ella i el seu partit, que segur que li donarà moltes pàgines en els diaris digitals. Emporti's vostè a la seva Comunitat a la Senyora Colau. Els socialistes, ara al Govern de la Nació, li ho agrairan i les majoria dels hotels, bars, taxistes i fins a la gent d'Aena li aplaudiran a dues mans, i fins i tot és possible que els ciutadans de l'Hospitalet li imposin la medalla d'or de la ciutat, ja que estan a punt de decidir si amplien la seu de la Fira amb milers de metres quadrats a la banda dels que ja han aportat, que no són Fira de Barcelona, encara que així es digui, no sent-ho . Vostès ja m'entenen.