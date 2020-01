Primer la família, i si és el/la consort, millor

És un fet singular que, en aquest país, gairebé tots els mitjans de comunicació coincideixin en l'anàlisi d'una notícia, sobretot tenint en compte que cada un té la seva pròpia línia editorial i és fill de la influència ideològica que defensa. Però les excepcions també existeixen, encara que ens sonin rares. Ara mateix, que ha aconseguit aquesta exclusiva és la caiguda de Jordi Sevilla, que, malgrat la seva destacat currículum sociata, va arribar a dir-li al President Zapatero que li ensenyaria el necessari sobre economia en dues classes magistrals, ja que tot el PSOE li considerés amb Miguel Sebastián la parella de cervells econòmics del carrer Ferraz, dignes hereus de Miguel Boyer i Pedro Solbes.





Doncs bé, a aquest cervell s'ho acaben de carregar com a President de la REE (Red Eléctrica Española) i segons pensem gairebé tots els gasetillers, perquè la vicepresidenta Teresa Ribera, matrimoniada amb Mariano Bacigalupo, vol col·locar al seu cònjuge en un lloc que és el millor pagat de l'empresariat a sou d'aquest país, sense que li caigui la cara de vergonya i al President del Govern espanyol, que hauria d'evitar-ho, se li mogui un múscul.





L'excusa que s'ha buscat la Vice ecològica ha estat que Jordi Sevilla no li deixa ficar cullerada en les decisions d'aquesta empresa semipública --l'Estat té el 20 per cent dels seus accions--, i que això és dolent per als interessos dels espanyols, especialment per a un parell que dormen cada dia al mateix llit.









Com això dels matrimonis i altres parents és gairebé normal en la política catalana, aquí a la Catalunya post-pujoliana no ens hem sorprès. Però si que ens ha cridat l'atenció, sobretot perquè després de la qual ja vist esperem el desenllaç, en què una altra vicepresidenta vol imposar una alternativa més seriosa i professional al candidat de la seva companya de Gabinet. Em refereixo a la molt més valorada internacionalment vicepresidenta Nadia Calviño, que vol nomenar Immaculada Gutiérrez, una altra economista de nivell en el lloc del consort Mariano, perquè ella sap que si aquest és nomenat en lloc de Jordi Sevilla seria un escàndol en el món de l'empresa, que ja està prou mosca amb les aventures dels podemites i els seus consorts més conegudes.





En fi, que la història torna a repetir-se. En l'anterior es va intentar l'assalt del BBVA per un procediment bastant semblant, i ara la víctima és Red Eléctrica a la persona d'un President molt carismàtic i sobretot competent. Qui es quedarà amb els rèdits: la que entén d'economia, la vicepresidenta Calviño, o la que ningú coneixia abans que la Cimera sobre el clima la col·loqués en un lloc de privilegi mediàtic, la vicepresidenta Ribera? S'admeten apostes. Els de Podem em sembla a mi que apostarien, si no ho han fet ja, pel matrimoni de marres, perquè per a ells, en això dels càrrecs, el primer és la família i si és la/el consort, millor que millor...