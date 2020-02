T'han robat?

Un dels factors més eficients per ocultar els problemes sociopolítics és justament el consumisme. El millor regal que pots rebre si algú t'ha robat -uns anells, una polsera o el teu cel·lular- és justament una cosa que t'ompli aquest buit encara que el que et donin sigui pura fantasia i no el vaig dir de 14 quirats que et va donar la teva àvia fa anys.





Aquest fenomen compensatori, aparentment individual [1], no és aliè als fenòmens socials sobretot en el tema de la democràcia electoral. Conquerir vots o simpaties mitjançant l'engany és una tasca relativament senzilla si s'està davant d'un electorat amb poques habilitats o costum de fer anàlisis polítics a nivell d'abstracció. En aquest escenari, aconseguir empatia mitjançant propostes amb beneficis aparentment palpables, gairebé sempre de tall populista, és relativament senzill.









La incertesa laboral o econòmica són terreny fèrtil per fer créixer la por a les persones, famílies, empreses i qualsevol altre sector, que derivat d'això es converteix en fàcil presa de grups disposats a abusar de l'altre, bé sigui per aconseguir un benefici material o pel simple fet de demostrar superioritat. Sabia vostè que la suma de robatoris -a transeünts, vehicles, casa habitació i negocis- gairebé supera els homicidis? Per què llavors les campanyes informatives -realitzades gairebé sempre amb recursos públics- l'essència és produir por, superen la prevenció dels altres delictes que també el despullen d'alguna cosa a més de dany patrimonial?





L'ànim de qualsevol propietari de negoci extorsionat, acte, departament, bossa amb targetes d'identitat i diners, es pertorba de manera angoixant pel risc -real o imaginari- de ser desposseït del que és seu. Com queden les emocions d'una àvia de gairebé 80 anys, a la imminència de ser llançada de la seva propietat derivat de la deshonestedat de qui era l'administrador del seu edifici? Els processos d'aprehensió, por, terror, fòbia, recel, ensurt, alarma, desapareixen per discursos vinculats amb la possibilitat de guanyar una rifa o qualsevol altre procés sustentat en la fortuna? La gran majoria dels que hem estat catalogats com conservadors, 'fifís', neoliberals, priístes o panistes corruptes; hem experimentat en què consisteix aquesta intensa sensació desagradable que resulta del perill -real o suposat- de ser víctima de qualsevol d'aquests delictes, que gairebé sempre són de l'àmbit local, per la qual cosa la resposta eficaç és molt més escassa. Heu escoltat que la por és una emoció primària relacionada amb l'ansietat i el rebuig normal a el risc?





A més de l'esperança en que els miracles o esdeveniments relacionats amb la deessa fortuna compensin aquests sentiments, rebre alguna cosa -flors, xocolates, peluixos, capsetes de música, roba, pantalles- és potser una de les conductes més propícies per rescabalar-se del col·lapse de la falta de confiança. Per això és que dates com el dia de l'amor i l'amistat resulten tan convenients i tot per als líders polítics. És per això que les crítiques al consumisme i el neoliberalisme es suspenen tots dels 14 del al febrer?





Jurídicament es considera compensació a l'extinció d'obligacions vençudes entre individus que són creditors i deutors de manera recíproca. La compensació, en aquest marc, implica donar per saldat els deutes de cada un. Li ha passat? Els bancs o els agiotistes compensen els seus deutes si el servei que li van atorgar va ser dolent?





És difícil saber si l'amor és major al delicte. Ha pensat que els lladregots li treuen el seu per poder comprar alguna cosa el dia de sant Valentí? Les dades que ens ofereixen les cambres de comerç, no discriminen si les vendes d'aquest dia són totes de gents amorosa o si els superen les compres dels delinqüents, la veritat és que segons la CANACO d'aquesta ciutat capital, fa un any la vessa econòmica per l'amor i l'amistat arribo gairebé als 5 mil milions de pesos Què no hi havia crisi? A més d'amenaçar amb acusar amb les mares i àvies als que roben, coses i felicitat, es podria fer un exhort moral, social i qualsevol altre que compensi aquestes calamitats?





El millor regal, no consumista per cert que podríem rebre els mexicans en aquest 14 de febrer, seria si més no un dia sense robatoris de 'coladeras' als carrers [2], sense sostracció d'actuacions, sense idiotes que insulten en el transport públic a homes , dones i nens per llevar-les seves coses; sense ingrés a oficines on no només es porten diners sinó que trenquen, vandalitxen i es burlen de la justícia. A què es faria mereixedor la parella d'un policia que abans de tornar a una menor "rescatada" a casa s'absté d'abusar sexualment d'ella?





Desafortunadament, l'excés de creativitat d'una bona part del nostre poble, no és usada per l'autèntic amor i la veritable amistat, ni tan sols per tenir consideracions amb l'altre, és a dir el proïsme i en comptes de prendre el toro per la qual banyes qui tenen la responsabilitat de posar remei desvien l'atenció, oferint augment en les donacions "miqueta perquè és beneït" o desviant l'atenció dels greus problemes socials.

________________________________________

[1] Fred Adler -especialista en psicologia- va analitzar profusament l'estratègia de compensació com una estratègia per cobrir conscient conscientment, debilitats, frustracions, desitjos sentiment d'incompetència. L'estratègia implica gratificacions en una àrea diferent de les deficiències o inferioritats personals, encara que gairebé mai s'ataca la font real d'aquesta inferioritat, passant per tant fenòmens de sobre o subcompensació, segons si la resposta condueix a un afany de poder, control i dominació oa la demanda d'ajuda.

[2] Cada tapa robada la venen a 3 pesos el quilo, i a l'amo, li costa una mitjana de 4 mil pesos el reposar-la.