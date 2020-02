Al caminar per la vida, en major o menor manera, tots podem descobrir que hi ha persones que sense pudor enganyen o menteixen de diverses maneres. Algunes davant altres quan t'has retirat; de vegades ens fan víctimes d'una gran mentida i altres semblen usar comptagotes, de manera que no sempre notem, com deia aquell parent, "que ens estan veient la cara". Intenta imaginar escenaris com els que resumeixo a manera d'exemple a) El prendre de l'arbre del coneixement de bé i de mal tot i que se'ls va advertir com seria la sanció si incomplien la regla b) El bullying que ens fan a partir de la difusió d'una confidència que vam fer a qui pensàvem era el nostre millor amic c) La divulgació d'imatges íntimes que va prendre just aquell a qui se li va atorgar la confiança per fotografiar-lo d) El mal tracte -físic o emocional- d'algú que suposàvem ens estimava o si més no hauria d'estar agraït... i totes les que el meu estimat lector vostè pugui afegir a aquesta petita llista. Quina seria la justificació per a les inesperades conductes que mai haguessis esperat d'aquella persona? Es tracta d'enveja, odi, ambició, por, absència d'honorabilitat?





Hi va haver sorpresa de part de la mare de Fàtima, davant la possibilitat de qui va ser perpetradora de la mort de la seva filla "ella no pot ser, és la meva amiga" i novament pregunto: Quantes vegades hem patit de malestar i tristesa per l'acció crítica i fins difamació, de la germana a la qual sempre vas recolzar i vas protegir? D'on ve l'allunyament de nebots cosins i quanta gent a la qual hagin influenciat un o diversos dels parents als que sempre cobijaste? Com descrius l'absència de lleialtat d'aquell col·laborador, a el qual li vas donar un espai de treball, el vas capacitar i fins i tot vas tractar amb paciència tot esperant la seva superació? No importa de quina mida i en quines circumstàncies es donin les mancances de fidelitat hi ha un element comú en tots aquests exemples i és la traïció. Fallar en un compromís adquirit, jutjar-nos en sentit invers al que suposadament corresponia pel que els vam donar, la traïció en paraules comuns no és altra cosa que una mala passada sobretot si l'autor d'aquesta conducta és algú en qui dipositem tota la nostra confiança.





Potser l'àmbit de major notorietat d'una conducta traïdora és el de la relació emotiva entre parelles però això també passa per un grapat de monedes -Judas, qualsevol policia de trànsit i fins a un subordinat que es presta a rebre suborn per a ell o el seu superior- per l'ànsia de poder -tot i que això impliqui vessament de sang com va sentenciar Emiliano Zapata o per la hipocresia de deixar a rei, president o general sumir-se en els seus errors, ja que tot i saber de la seva covardia es col·loquen en el camí d'aquesta vilesa. Mario Vargas Llosa ha lamentat viure en una època plena d'aquesta impostura "època en què l'honorabilitat és l'excepció i la traïció la norma"; però són cèlebres els assenyalaments que al respecte han fet des dels temps de l'imperi romà passant per Alfonso X el savi i per descomptat Maquiavel [1], molts pensadors que igual asseguren que "Per fidel que un vulgui ser, mai deixa de trair la singularitat de l'altre a qui es dirigeix "-Jacques Derrida- o l'historiador César Cantú que considera ja una traïció consumada qui s'atreveixi a pensar-la. Fins i tot en l'àmbit cultural gents com Facundo Cabral han sentenciat que "Trair un amic és un acte tan immoral, que la persona que comet tal malifeta no hauria d'aixecar la vista de terra mai" i plau a propòsit de feminisme és bo recordar a Eva Perón va assegurar que "Amb les cendres dels traïdors construirem la Pàtria dels humils". Hi ha traïdors en els casos de Rosario Robles, Lozoya, els Duarte i tants altres ex polítics a la presó?





La traïció és tan greu que en l'àmbit jurídic es converteix en agreujant i si mirem a la política és el delicte pel qual pot jutgés un president i potser analitzant a aquesta tremenda i lamentable conducta humana puguem entendre el terrible destí que ens condueix als pitjors escenaris que haguéssim imaginat perquè donant la raó a William Burroughs. "Un home no pot tenir pitjor destí que estar envoltat d'ànimes traïdores". Quants estan defraudant la ciutadania de Mèxic en el poder legislatiu? Què podem fer si els jutjadors ens tracten amb vilesa aplicant en excés el marge de discrecionalitat per trair a persones de la tercera edat, dones soles i propietaris legítims, afavorint a qui vol desposseir dels seus béns?





Difícil és protegir d'un entorn ple de gent que no és de fiar. Solucionem el tema només amb canviar, amics, o renovar la nostra plantilla laboral? Com ens escudem d'aquestes persones? Hem de tancar tot el que hem fet i amagar en una cova? Emocionalment la traïció produeix una absència similar a la mort, per això la víctima -individual o col·lectiva- se submergeix en un procés de dol complicat que no fa fàcil curar les ferides encara que en el desenvolupament humà després de el dolor és possible aprendre experiències de valor incalculable per a la resta de la vida. Podem desbaratar el nus de l'estómac, la desil·lusió i la tristesa que vénen moltes vegades en el paquet de la ràbia, si canalitzem tot això parlant amb algú de confiança -amic, terapeuta, conseller espiritual- per no caure en la inestabilitat com la que veiem en grups disposats a acabar amb conquestes importants com ho és l'autonomia universitària. Tant de bo que els "pumes" que ja vam viure l'assetjament dels traïdors en altres èpoques, ens reunim per ajudar els que se senten traïts a valorar les coses bones que ens ha donat la UNAM i Mèxic. La bandera que avui celebrem no ha de ser vandalizada per mes enuig que vam crear el justifica; els que se senten traïts haguessin de tractar-se així mateixos amb compassió i si no poden fer-ho sols, tant de bo puguem ser part d'aquest procés de restauració amb els nostres fills, alumnes, veïns, companys acadèmics per evitar el triomf dels traïdors.

________________________________________

[1] El que vol ser tirà i no mata Brutus i el que vol establir un Estat lliure i no mata els fills de Brut, només per breu temps conservarà la seva obra.