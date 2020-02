La tecnologia blockchain al rescat del periodisme independent

Una de les bases amb què compta la indústria de la comunicació per sortir de l'abisme d'incertesa en què ha estat submergit per culpa de la innovació disruptiva és, precisament, reinventar utilitzant la tecnologia més avantguardista. D'aquesta manera, ja apareixen iniciatives relacionades amb la realitat augmentada i estesa, amb l'ús d'intel·ligència artificial per a la redacció de notícies o amb la hiperpersonalització de l'oferta informativa, en funció dels gustos i preferències de l'usuari, per posar uns pocs exemples . Una d'aquestes tendències molt de moda en els últims anys és blockchain, la cadena de blocs, que per a molts constitueix l'eix de la propera revolució tecnològica. Aquest "llibre de comptes" distribuït està sent objecte d'iniciatives en el camp del periodisme, especialment relacionades amb el control de la fiabilitat i la qualitat de la informació, i amb la propietat intel·lectual i la retribució del redactor o del mig.





A grans trets, un blockchain és una base de dades digital distribuïda, aparentment immutable, que pot registrar transaccions en temps real. Cada nova transacció en el sistema s'encadena cronològicament a les precedents -d'aquí el nom- i requereix ser aprovada per consens per tots els membres de la xarxa. Això implica que no hi ha una autoritat central que aprovi i reguli les transaccions, i que existeix un control ferri que impedeix la manipulació dels registres, garantint la qualitat de les dades allà inclosos. De fet, els blocs d'informació de la cadena són criptogràficament segellats i no poden ser editats esborrats o copiats.





Entre altres aplicacions, aquesta tecnologia pot impulsar els anomenats contractes intel·ligents, que no són altra cosa que programes informàtics que executen automàticament la gestió de drets digitals, per, per exemple, fer pagaments als creadors o titulars dels drets d'autor d'una determinada obra.





La tecnologia de la cadena de blocs pot tenir les seves aplicacions dins del periodisme digital. A grans trets, es poden plantejar els casos possibles:





Micropagaments per donar suport petites publicacions. La gran quantitat de mitjans de comunicació de tota mena que competeixen oferint informació i continguts a internet fan que la inversió publicitària aquest molt dispersa i fragmentada. Per un mitjà modest, finançar-se i sobreviure a força d'anuncis resulta molt difícil. Una alternativa d'ingressos seria establir micropagaments per la lectura d'articles i a través de blockchain es podrien gestionar de forma eficaç i en temps real el flux d'aquestes petites quantitats de diners .





Moneda digital per finançar projectes periodístics i la feina dels periodistes. Al voltant de món hi ha milers de persones que estarien disposades a pagar per llegir periodisme lliure i independent de qualitat. Ja hi ha projectes de crowdfunding basats en moneda digital per finançar iniciatives específiques de periodistes que treballen per explicar una bona història, sense haver de dependre de patrocinis o ingressos publicitaris.





Plataformes de notícies sobre blockchain. La seva missió és distribuir notícies utilitzant la cadena de blocs, garantint la veracitat, la transparència i la llibertat d'expressió dels redactors que hi participen. Un exemple d'això és DNN (Decentralized News Network).





Una hemeroteca perdurable. El tancament de vegades sobtat i abrupte de mitjans online pot portar al fet que els continguts es perdin per sempre, tant per al públic com per als propis autors dels mateixos. Atès que blockchain és un registre descentralitzat i permanent, els periodistes poden trobar en aquesta tecnologia una forma de conservar el seu treball -i en conseqüència la seva carrera professional- sense risc de pèrdua o desaparició.





Ja podem trobar experiències en marxa de plataformes de blockchain periodístiques.Civil, llançat per The Civil Media Company, s'autodefineix com un protocol descentralitzat de comunicacions per a periodistes i ciutadans. La idea és donar suport a la redacció independent per produir periodisme d'investigació de qualitat, tant local com internacional. La visió dels responsables és aconseguir crear un vast ecosistema de periodistes, ciutadans i desenvolupadors per oferir productes i serveis que cimentin una activitat periodística sostenible. L'activitat de la plataforma reposa sobre la blockchain Ethereum, on una comunitat de lectors, creadors de continguts, verificadors de dades i editors, decideixen la línia editorial i el tipus de contingut a publicar.





El treball dels periodistes implicats és finançat a través de les aportacions dels lectors, perquè puguin escriure lliurement i de forma independent. De fet, Civil ha creat la seva pròpia moneda digital per a realitzar transaccions, CVL Token, encara que també s'accepten divises convencionals.





D'altra banda, Publiq és una altra plataforma de publicació de continguts que persegueix connectar els productors amb els editors per trobar nous models de mitjans de comunicació, tant en relació a la propietat dels mateixos, la seva governança i la seva gestió. Va començar a funcionar en la seva versió real a la fi de 2018 i està basada en blockchain, intel·ligència artificial i analítica. La idea és lluitar contra el mal periodisme i potenciar el de qualitat, i per això estableix un sistema mitjançant el qual els lectors qualifiquen els autors, impulsant la seva reputació i la remuneració que reben.