Sitges celebra el 62è Raylle internacional de cotxes d'època amb un homenatge a Alfa Romeo

Des de fa 62 anys amb l'inici de la primavera arriba un important esdeveniment automobilístic internacional: el Raylle internacional de cotxes d'època Barcelona-Sitges que en aquesta ocasió se celebrarà de l'21 a l'23 de març. A principis d'aquest mes ha inaugurat una exposició de sis automòbils a les instal·lacions del centre comercial L'illa Diagonal de Barcelona, que romandrà oberta fins al moment de l'inici del Raylle que en aquesta edició retrà homenatge a la marca Alfa Romeo amb la seva presència al cartell anunciador de l'esdeveniment.





Nascuda l'any 1910, la firma italiana és reconeguda pel temperament esportiu de les seves creacions. El RL, del qual es van produir 2.631 unitats entre 1922 i 1929, va ser el primer gran exemple d'això. A partir d'aquest model es van desenvolupar diverses variants, totes elles amb motor de 6 cilindres que arribava a assolir els 125 CV. Amb aquest automòbil la marca del biscione va aconseguir el 1923 la seva primera victòria en la mítica cursa de la Targa Florio. El seu pilot, Ugo Sivocci, va voler que el seu cotxe lluís com a decoració un trèvol de quatre fulles perquè li donés sort, com finalment així va ser, i des de llavors el 'Quadrifoglio Verd' acompanya sempre als cotxes de carreres ia les versions de carrer més esportives d'Alfa Romeo.





El cartell del Raylle d'enguany inclou algunes referències al passat, amb detalls com el vestuari de la conductora del cotxe i del seu acompanyant, vestits d'acord amb l'època del cotxe mentre el públic els aclama al seu pas, amb Barcelona i Sitges de testimonis i el mar com a nexe d'unió entre les dues localitats.





Recordem que la dimensió turística de Sitges ha estat sempre vinculada a la mar. En efecte, davant del poble hi ha una immensa badia formada per diverses platges que s'estenen en un front de gairebé tres quilòmetres. Però a més hi ha altres diverses en el seu terme, amb la de Les Botigues, al costat de Castelldefels, les de Garraf, Morisca, Balmins i fins i tot la platja nudista de el Mort, una mica més enllà del camp de golf de Terramar. En el seu litoral funcionen tres ports esportius: Aiguadolç, Garraf i Port Ginesta i en el seu terme està bona part de el Parc Natural de Garraf, de 10.000 hectàrees de zona verda.









A això cal sumar el seu patrimoni artístic amb el conjunt museístic del Racó de la Calma, després de l'església que culmina la seva badia i al costat de la mar, així com el Museu Romàntic Provincial, a l'antiga Casa Llopis, on hi ha la col·lecció de nines de Lola Anglada. En el seu centre urbà és possible trobar boniques cases modernistes, fruit de la iniciativa constructora dels indians suburenses que van fer fortuna a Cuba i que en aquesta vila es coneixen amb el nom de "americans".





D'altra banda, Sitges és una població amb grans possibilitats per a la pràctica del shoping a l'àrea urbana de vianants i per als gourmets, en els seus nombrosos restaurants, en els quals es conreen especialitats com el xató - típic plat de Quaresma- l'arròs a la sitgetana, la fideuà i els peixos i mariscs. Hi ha molt bona rebosteria i en les seves vinyes, que estan englobats en la denominació d'origen Penedès, s'elaboren bons vins, així com una antiga i deliciosa malvasia.