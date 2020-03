Coronavirus, cura sana, cura sana ...

...si no se cura hoy se curará mañana… Així resava la cançoneta que solia recitar als nens davant de qualsevol contusió o ferida menor. Podria succeir així en el cas del Coronavirus? A jutjar per la gran alarma social que s'ha generat en països com Itàlia, on s'han tancat escoles i universitats, sembla poc probable que s'atenuï a curt termini la por de la gent a contagiar-per l'agent patogen.













Més enllà dels trets, fisonomia i efectes del Covid-19 s'ha instal·lat en les nostres societats 'avançades' un temor generalitzat a infectar-se i, eventualment, morir irremissiblement a causa d'això. L'homo economicus afavorit pel sempre triomfant neoliberalisme ha quedat paralitzat en les seves expectatives d'harmonia vital davant l'aparició de l'inesperat virus. És com si un món de felicitat compulsiva s'hagués ensorrat davant les expectatives de progrés i prosperitat. O sigui, com si haguéssim retrocedit a èpoques passades de pestes i temibles pandèmies que es creien superades. Com va succeir amb la infame 'grip espanyola'.





En realitat la Spanish flu no tenia res d'espanyola, però va ser responsable a la fi de la Guerra Mundial de la mort d'uns 50 milions de persones. Alguns càlculs eleven semblant xifra a gairebé 100 milions. Som capaços d'interioritzar aquestes magnituds i comparar-les amb els, per exemple, 150 morts a Itàlia en les últimes setmanes? Convé recordar que la 'grip espanyola' de llavors va causar més estralls que la pròpia contesa mundial. S'estima que, entre 1914 a 1919, la guerra va costar la vida de 10 a 31 milions de persones, entre civils i militars.





Es justifica el fulgor de l'últim virus letal amb el monopoli informatiu sobre els seus avanços i conseqüències? Els telegiornali (telenotícies) transalpins ocupen més de la seva mitja hora habitual a les derivacions periodístiques del Coronavirus. I és que en el món mundial que vivim en temps real no semblen existir altres temes d'equivalents efectes econòmics, polítics i socials.





El fet que el 2019 morissin a Itàlia 1.500 persones en accidents de trànsit a penes s'esmenta en reportatges de la mateixa manera a com succeeix amb notícies com les del Covid-19.





Simplement s'oculta. No passa el mateix amb el nombre d'anuncis de cotxes i SUV (per només 250 euros a el mes, segons resen les campanyes publicitàries) que inunden els mitjans comunicacionals. Avui en dia qui no condueix a la ciutat un tot terreny 4x4 no ha assolit l'estatus de triomfador en la nostra societat postindustrial de winners and losers.





L'inefable president Trump (four more years?) Llançava la seva última 'perla cultivada' que davant l'amenaça del Coronavirus només cabia resar. Si incloem els agnòstics de tota mena que al món som, seria just convenir que és necessari el rés, però no necessàriament dedicat als poders providencials d'aquells que creuen en déus omnipotents. Només cal resar als investigadors epidemiològics i els que s'entesten a trobar vacunes apropiades per combatre el volàtil virus.





Com bé apuntava un recent editorial del New York Times , les armes no bèl·liques que ens proveeix la ciència són les úniques de què disposem per confrontar els reptes ominosos que ens agiten davant els nostres ulls els media i les insaciables xarxes socials. Passa que les permanents breaking news s'obliden amb desvergonyida facilitat de les amenaces ambientals, ja anunciades des de fa decennis, però que encaixen malament amb la pel·lícula de les nostres vides hipermodernes en països d'alt consum (com Espanya). Mentrestant, els científics segueixen aquí, a l'espera de més suport i mitjans que possibilitin les seves troballes per preservar la salut de les nostres societats. I evitant caure en una indesitjable mercantilització de la salut, com apuntava The Guardian fa uns dies, amb la compra milionària per part de les asseguradores privades nord-americanes dels registres i historials clínics de més de 55 milions d'usuaris de Servei Nacional de la Salut britànic (NHS).





Els científics segueixen aquí per recordar-nos que no podem oblidar-nos d'ells, ni dels seus avisos sobre els excessos i destrucció que el capitalisme global està efectuant de manera frívola i sistemàtica en la nostra estimada Gaia. El mateix Trump reiterava fa poc la seva fe negacionista davant el canvi climàtic. Hi ha algun dels lectors d'aquestes línies que encara s'atreveixi ara a mantenir aquesta postura antediluviana?





Sí, la nostra esperança i confiança és que aquells científics i investigadors subjectes no només als tortuosos processos de revisió de parells acadèmics, sinó també a les burocràcies inaudites que interfereixen en l'activitat investigadora, com és el cas d'Espanya, siguin capaços de amb la seva raciocini, rigor i competència de trobar un remei per controlar el Covid-19. Desitgem que, si no es cura avui, ho faci demà. Perquè sense ciència no hi ha futur.