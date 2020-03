Guatemala. Assassinen defensora indígena de Drets Humans, Dominga Ramos

Donya Dominga Ramos, de 53 anys d'edat, defensora maia comunitària de drets, la mare i àvia, esposa de Don Miguel Ixcal, defensor principal del Comitè de Desenvolupament Camperol CODECA/MLP, va ser assassinada al seu domicili, el 05 de març recent, a l'hora 5:30 de la tarda, en presència de la seva nora i néts, a la Comunitat Las Delicias, Municipi de San Domingo, Suchitepéquez, a 180 km a l'est de la ciutat de Guatemala.









"Era un home amb la gorra posada a l'inrevés, tenia al braç un tatuatge verd. Va ingressar fins aquí caminant i preguntant per la Sra. Minga ... La meva sogra es va aixecar de l'hamaca, va obrir la porta, li va parlar al malfactor ... Aquest li va dir: 'Aquest 'encarguito' és per a vostè.', Mentre treia l'arma de la seva cintura, li va disparar diverses vegades contra la meva sogr ... Ella va caure a terra, ell se'n va ana ... Jo vaig intentar amagar-me darrere de les taules...".





Aquest és el testimoni de Judith Raquel, nora de la Sra. Dominga, que va sortir a la trobada de l'assassí, i en la presència assassinar la seva sogra de 8 trets de bala en el seu humil habitatge.





Dominga Ramos, una defensora organitzada en resistència per la nacionalització de l'energia elèctrica





Com a conseqüència dels excessos i arbitraris cobraments que realitza l'empresa distribuïdora d'electricitat ENERGUATE, usuaris d'aquest servei, des de fa alguns anys enrere, en diferents departaments de país, es van organitzar i van declarar en resistència exigint la nacionalització d'aquest servei. Sra. Dominga era una defensora activa en resistència.





Encara que no se sap amb certesa el mòbil del seu assassinat, però la defensora Ramos estava organitzada en resistència en la seva comunitat, integrant actiu del moviment sociopolític Comitè de Desenvolupament Camperol (CODECA) i del Moviment per l'Alliberament dels Pobles (MLP), les sigles encara estan pintades a l'entrada del seu habitatge anunciant la candidatura a l'Alcaldia de Miguel Ixcal, el seu espòs, el 2019.





Dominga Ramos era esposa de Miguel Ixcal dirigent/defensor central de CODECA/MLP





Des de fa diversos anys enrere, la família de Dominga Ramos, i Ella, estaven organitzades i actives en les diferents conteses electorals. Finalment el 2018, al costat de la resta de les comunitats en resistència de país, van aconseguir constituir el Moviment per a l'Alliberament dels Pobles (MLP), i en les passades eleccions generals del 2019 van quedar en el quart lloc a nivell nacional, i segon, a nivell municipal amb la candidatura de Miguel Ixcal.





Ixcal, actualment és assessor polític de l'única Diputada d'MLP, Vicenta Jeroni, al Congrés de la República.





El marit de la Sra. Dominga també és dirigent central del moviment Comitè de Desenvolupament Camperol CODECA, integrant del Comitè Polític d'aquesta organització a nivell nacional.





Si CODECA ja era una "pedra a la sabata" per a la lliure hegemonia de sistema neoliberal i el colonialisme nord-americà a Guatemala, amb el seu braç polític (MLP) s'ha convertit en una amenaça sociopolítica real en potència enfront de l'oligarquia transnacional a Guatemala. L'últim acte de MLP va ser desemmascarar, mitjançant la seva única Diputada al Congrés, el "banquet neoliberal" entre els diputats pagat pels impostos dels empobrits. Això va fotre en excés als rics de país.





Què és, de qui és i per a qui és l'"encarguito"?





L'"encarguito", anunciat a Donya Dominga pel seu assassí, és un missatge performatiu que busca "escarmentar", "redomesticar" la mitjana rebel·lia sociopolítica de les comunitats en resistència articulats en el moviment CODECA/MLP. Reafirmar l'exercici del poder fàctic a la "finca Guatemala".





El destinatari de l'"encarguito" no és únicament el defensor/assessor Miguel Ixcal qui licita des de les urnes i els carrers per fer canvis estructurals des de l'Alcaldia de Sant Domingo.





L"encàrrec" està dirigit a totes les i els defensors de drets organitzats o no en resistència, utilitzant el "vehicle familiar més sensible": assassinat de la mare, enfront dels seus éssers estimats. Dels 17 assassinats últims de defensors de CODECA, aquesta és la primera vegada que utilitzen a una mare per "transmetre" el letal missatge.





Si bé l'"encarguito" va ser transportat per un "subaltern deshabitat", però els remitents són agents de sistema neoliberal colonial que es incomoden d'en gran manera amb l'emergència de moviments sociopolítics portadors d'esperances per al país.





El 5 de març, a les 5:30 hores, mentre els enemics dels drets humans dels empobrits executaven el assassinat de Dominga Ramos, l'Estat de Guatemala detallava la "declaratòria d'estat de calamitat" davant del Coronavirus que encara no va arribar a Guatemala. És la dura i trista realitat de la missió de defensors de drets en un país sense drets, i amb privilegis per a pocs.