Avui no tinc desitjos de compartir les meves reflexions, sobre el dia internacional de la dona -per primer cop en molts anys- ni de la imprudència de gairebé fer un acudit del risc del virus -des dels veïns de nord fins als habitants propers a la Patagònia ja han pres providències- molt menys convertir-me en la portaveu per a l'actualització de morts, violats, desapareguts i robats en aquesta soferta nació.





Ahir vaig coincidir amb un universitari que com molts de la meva generació ens ocupem de la política, lluitem pels canvis -uns en la mateixa línia horitzontal de el partit que ens segueix semblant el menys dolent i altres prenent el risc assumit pels ingenus que li creuen als trànsfugues- ens vam comprometre amb les causes socials, arrisquem la nostra seguretat verbalitzar els errors dels nouvinguts i sobretot vam aprendre el gran problema social que representen els oportunistes. "Que els direm als nostres néts davant d'una tràgica realitat en la qual no anem a lliurar-los un país ni tan sols com el que rebem"... No vaig tenir paraules per contestar-li, per la meva ment van passar la tristesa i frustració d'aquells que ja no tenen als seus fills en aquest planeta o els audaços que van preferir l'estatus d'estrangers en una altra pàtria abans de veure segrestades les seves filles i pitjor encara, patir la llunyania de plançons i fills d'aquests als quals no podem besar ni abraçar, per l'absència de liquiditat que ens permeti adquirir una butlleta i les despeses per visitar-los. Quantes víctimes de la quatreT no només van perdre el seu treball sinó viuen assenyalats com conservadors, fifis i fins dolents?





Mai vaig imaginar, em va dir aquest ex subsecretari, exsenador, exgovernador ex ... que això seria el canvi; a la qual cosa com a bona conductora, li vaig replicar que la inversa també és canvi. Per deixar enrere els laments presumir-nos mútuament als nostres néts, uns encara a Mèxic i molts lluny i prometent amb fermesa "quan jo treballi avi (a) et pagaré una butlleta perquè em visitis però a Mèxic jo no retorno 'em fa por!" En acomiadar-nos amb el compromís de conversar en breu, tots dos reiterem la nostra certesa que "la reversa és canvi" i és que amb tot i el nostre entusiasme hem vist com avenços tan importants com els consignats en la constitució de 1917, pràcticament s'han botat a les escombraries: un exemple, la separació estat Església i per tant l'estat laic.





Quantes vides humanes han costat al món i especialment a Mèxic les confrontacions religioses? Impossible negar els defectes i per tant les conductes inadequades, per dir el menys, de persones, fins i tot líders, dels diversos credos a través de la història i és que a menys que et consideres un nazireu [1] la imperfecció -pecat, deficiències de conducta o caràcter, falles i fins maldat- és una cosa inherent a la pròpia naturalesa humana Com harmonitzar els diversos corrents del catolicisme -franciscans, dominics, marians amb totes les seves subdivisions, jesuïtes, legionaris, Opus Dei, lasallistas, maristes- amb les dels protestants o evangèlics i els cristians ortodoxos? Pot el feligrès comú i corrent tenir la certesa de quina de les centenes de corrents evangèliques [2] és la més aferrada a la doctrina universal? Per abundar la confusió -o a la tan coneguda dita atribuïda a Satanàs "divideix i venceràs" -nous corrents per altres influents considerats pels anteriors com heretgies, desitgen sumar-se per ser considerats com els mes importants entre ells: els testimonis de Jehovà, els mormons , l'avui tan reeixida i esmentada llum de el món, la universal de el regne de Déu millor coneguda com "pari de patir" i moltes altres que a més de la confusió que provoquen, produeixen avantatjosos guanys als seus líders.





Ens faltaria espai per afegir a les centenes de denominacions només en centre Amèrica, i el gran catàleg de grups en el cristianisme ortodox tant occidental com oriental, encara que la veritat és que en tots trobem; vivals, pederastes, fanàtics, defraudadors en suma oportunistes que molt lluny estan de la neteja moral i escala de valors ja no diguem divina, sinó de el propi ésser humà. A Mèxic per descomptat no es canten malament les ranxeres, després del lamentable fratricidi de l'anomenada guerra cristera de manera poc professional es van donar canvis a la constitució des dels anys 80; es va començar a deixar la porta oberta per al que hem vist en aquestes darreres dècades. A l'inici de segle, un coreà, ens va portar la "església de la unificació o secta Moon", després amb el calderonisme, els panistes van rebre amb braços oberts a "la casa sobre la roca" [3] i ara si més no dues vegades a la setmana, escoltem a qui presumeix la ferma convicció que "sent bons i estimant el proïsme" podem canviar a Mèxic, qui és el guia espiritual que va portar a aquesta convicció? Saben els que l'escolten que aquest principi de guanyar la glòria, pau, un Mèxic menys corrupte o disminució en la criminalitat només realitzant bones accions era el que practicaven els jueus i que d'alguna manera promouen entre molts dels testimonis de Jehovà? Un sistema de salvació per cert reprovat per Jesucrist.





D'antuvi és Confraternice -Confraternitat Nacional d'Esglésies Cristianes Evangèliques de Mèxic- i el seu líder, un "teòleg" que en el curt s'assumeix com Pastor, que des del 1990, ha buscat el poder. En la passada elecció va perdre el registre del seu partit i ja va ficar nous requisits per continuar en aquest camí amb nom divers, sense descuidar el fet assumir-se com el líder espiritual el president de Mèxic.





Avui, mateix barris com Xoco són esborrats de mapa per l'ambició de jueus als quals se'ls alleuja el sentiment de culpa, després de donar part del seu delme com impostos a més de corrompre diversos nivells de el poder judicial per llançar de les seves propietats a dones de la tercera edat a les quals han enganyat -es diu en realitat defraudat- per fer-les semblar com deutores. Bonica manera de celebrar el dia de la dona! Però també hi ha líders pseudo-evangèlics, que inventen justificacions per desposseir esglésies constituïdes fa mig segle de les seves propietats Com es van fer de el beneplàcit de la SEGOB?





[1] No natzarè referit al seu origen a Natzaret, sinó nazireu, que segons la tradició eren subjectes de l'antic Poble hebreu consagrats totalment a Jahvè, que no es tallaven el cabell, no bevien res embriagant, no podien acostar-se als morts i posseïen 1 fossis espiritual especial.

[2] Baptistes, presbiterianes, metodistes, anglicanes, pentecosteses, en la seva gran varietat al llarg del territori, luteranes, adventistes etc.

[3] Afirmen promoure principis bíblics d'una manera no religiosa, i asseguren obertament buscar el poder polític.