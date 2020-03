Gràcies, Vargas Llosa

Des de la quinta Guatemala en una urbanització de Caracascierro, he llegit les últimes pàgines de 'Temps forts', una novel·la que necessitava, de Mario Vargas Llosa. A la fi entenc i lligo caps sobre moltes converses que es van originar en aquesta casa i a la quinta de San Mauricio en Paraíso, vell casalot que va pertànyer a la única filla del general Juan Vicente Gómez, que va adquirir la meva àvia pels anys cinquanta i avui és seu d'un horrible edifici on apleguen gent en un espai que alguna vegada va ser l'epicentre de la meva infantesa i d'històries guatemalenques meravelloses.









En un recent llibre que publiqui sota el títol "Cuando Petkoff navegó el Atlántico", conte un dels curts episodis que em narro el meu pare de nen i on em afirmava que havia estat xofer de l'aleshores Capità Árbenz a Guatemala. La qual cosa va ser cert i d'allí tota una història repetida fins el cansament, als seus fills néts i amics d'uniforme.





Aquesta novel·la em va ubicar en la dimensió de la qual va ser la meva història familiar, els contes del meu pare i de per què es va generar aquí una família veneçolana que venia de Guatemala, per què l'avi poeta, perseguit polític, conegut al seu país com a malabarista de la paraula , ambaixador i després President del Tribunal Electoral, no va tornar i deixo a després a la seva família mentre era víctima d'un exili polític.





Vargas Llosa en aquesta estupenda història ens submergeix en molts personatges, però fonamentalment és una història sobre Guatemala, conspiracions, la seva esbojarrada i revolta vida política en permanent lluites pel poder. Són molts els personatges centrals, sens dubte, Jacobo Árbenz i Carlos Castillo Armas (conegut com cara de destral), companys d'armes, que van posseir el poder un darrere l'altre, en el qual l'enveja, la persecució per la incomprensió d'un projecte polític i l'obsessió anticomunista de l'època, destrueix una opció lògica de democratitzar un país, que al pas dels anys va deixar un germen de cultiu que es va expandir per la nostra regió en on una narrativa de salvació dels pobles que ha dut als nostres països als més amargs episodis de retard econòmic i violació dels drets humans.





En altres paraules, si Árbenz hagués aconseguit les mínimes reformes que aspirava, si ho hagués deixat acabar el seu període presidencial, Amèrica Llatina hagués après una lliçó reivindicativa-social que ens hagués allunyat de tanta història torta sobre salvació dels pobles que tant de mal i retard ens ha produït . No era comunista i si bé es va envoltar de l'esquerra democràtica, d'una banda, i de la passada de moda per l'altra, el seu pla personal no era ni jugar la carta anti-Estats Units ni a la pro soviètica com es va tractar de vendre.





Gràcies a Vargas Llosa, vaig entendre per què qui va ser ambaixador de Guatemala a, Panamà, Equador, Xile Veneçuela, l'avi Alfonso Orantes (LIC) es va exiliar quan prenc el poder Castell Armes, per què la seva dona Maria dels Àngels Castañeda es va instal·lar a Veneçuela, per què el meu pare no va tornar a Guatemala i va demanar s'incorporés a l'exèrcit de Veneçuela i més que va ser el que empeny a l'oncle Alfons, guatemalenc de naixement, a seguir els passos del seu pare i acabo militant en el partit comunista de Veneçuela.