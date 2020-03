Coronavirus, el virus de la por

El novel·lista portuguès, José Saramago, Premi Nobel de literatura (1998), el 1995, va publicar la seva novel·la de ficció social titulada Assaig sobre la Ceguesa, on, de manera sorprenent i inexplicable, els habitants d'una ciutat es tornen cecs completament. El pànic i el caos s'apoderen de la ciutat, els cecs barallen pel menjar i l'aigua... S'imposa un grup armat de cecs sobre la ciutat cega...









Saramago ens va alertar amb la seva obra, no només de la necessitat de preservar / salvar la moralitat/solidaritat humana enmig de caos, sinó també de la necessitat de veure la llum (raó) sobre l'obscuritat (creença/por).





A la fi de 2019, a la ciutat de Wuhan, Xina, va aparèixer, de manera misteriosa, el coronavirus que sorprenentment es va expandir ràpid a alguns punts d'Europa i regions dels EUA. A el grau que l'ONU va declarar el coronavirus "pandèmia mundial".





ON O QUI VA ESCAMPAR EL CORONAVIRUS?





Els mitjans d'informació hegemònics d'Occident van difondre que el virus "va sorgir en una granja d'animals". Després, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va desmentir aquesta versió, i ara, l'origen d'aquest virus es queda en la "sospita": podria provenir dels ratpenats, o d'algun laboratori com a part de l'estratègia de guerra bacteriològica . Sospitosament ningú debat sobre l'origen.





A moment, sumen prop de 180.000 les persones infectades pel coronavirus al món. Dels quals, prop de 5.000 van perdre la vida (menys de 3%), en els últims 4 mesos. El 97% dels infectats es recupera.





Xina, malgrat "no haver estat preparat per afrontar la pandèmia", va aconseguir sortir airós d'aquesta desgràcia, utilitzant 10 antivirals, una d'ells el INTERFERON 2B (cubà). Europa, a l'hora, és el nou epicentre de virus, per la quantitat d'infectats.





Diferents governs deñ món, especialment els més "lleials" a el govern dels EUA, van maximitzar la confusió i van minimitzar la protecció (com sosté Naomi Klein) com a mesura per a "gestionar" la pandèmia de la por.





Les principals mega corporacions de "comunicació", no només van confondre a la població mundial sobre l'origen del virus, sinó, van propagar / propaguen el pànic, van instal·lar / s'instal·len en l'imaginari mundial el "sentiment anti xinesa". ¡Xina és l'enemic de la humanitat. És el culpable! I la humanitat moderna i postmoderna va caure en el parany de la "teràpia de xoc planetari".





UNA TERÀPIA DE SHOCK PLANETARI?





Poblacions senceres en societats modernes (civilitzades / educades) preses de pànic, "saquejat" i "lluitant" pel menjar en els supermercats. Països sencers en quarantena, acte bloquejats, però sense hospitals, ni medicaments. El món viu sota la tirania dels qui "controlen i mercantilitzen" el menjar, sobre les cendres dels famolencs, cecs de por.





EL DENGUE MATA MÉS QUE EL CORONAVIRUS... I EL PREU DEL PETROLI PELS TERRES





Molt malgrat que als països com Guatemala, Perú, Colòmbia..., desenes de milers de nens i adults moren cada any per desnutrició, dengue, xarampió... I, molt a pesar que, en quatre mesos, a nivell mundial, amb prou feines menys de el 3% dels infectats per coronavirus van ser fatals. La gent pateix una pandèmia de pànic amb coronavirus, potser com mai abans s'havia vist, viralitzat per les xarxes socials.





Tenim el preu del petroli "per terra" producte de les mesures contra la pandèmia, però no haurien d'haver baixat de preu de el combustible i del menjar? Les aerolínies transnacionals, producte de la suspensió de vols, es declararan en fallida exigint "salvament estatal". La fòbia contra emigrants creix per tot arreu. I el sentiment anti oriental, en la seva màxima expressió.





EL QUE NO DIUEN ELS MITJANS CORPORATIUS





El coronavirus apareix, per sorpresa, sense antecedent algun, ni més ni menys que a la Xina, país a qui el govern dels EUA no aconseguia doblegar a la "guerra comercial" declarada des de fa un parell d'anys enrere.





Recordeu que els EUA són un dels principals deutors de la Xina (per la compra del seu deute). A més, comercial i tecnològicament la Xina s'expandia pel món, enfront de l'asfixiant crisi financera d'Europa i dels EUA.





El govern nord-americà, va promoure els últims cops d'Estat com a Bolívia, Nicaragua, Veneçuela, Hondures, per repel·lir la presència xinesa d'Amèrica Llatina.





Molt malgrat la desgràcia, la Xina va aconseguir superar en temps record la pandèmia de coronavirus. Però això tampoc ho diuen els mitjans corporatius. Molts menys indiquen que el INTERFERON 2B, produït per Cuba, és un dels 10 antivirals que la Xina s'utilitza per ajudar a la seva població i a altres països afectats a Europa.





Alarmen el món amb notícies sobre quarantenes de països complets, però no diuen si aquests països tenen o no medicaments per auxiliar els malalts.





Mentrestant, Veneçuela i Cuba, sense major teatre viral, tenen a disposició desenes de milers d'aplicacions d'antivirals per afrontar les infeccions, sense tancar fronteres. Això, també es silenciat per les corporacions mediàtiques del coronavirus.





QUÈ BUSQUEN AMB LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS?





El coronavirus no és una pandèmia en si mateix. No és assumpte de sanitat. És una qüestió ideològica criminal ben calibrada per un poder econòmic-polític-militar malalt de l'elit nord-americana per intentar restaurar la seva hegemonia mundial.





Van buscar generar pànic mundial per sembrar el sentiment anti Xina, i així repel·lir la creixent presència d'aquest país al món. I sembla que ho estan aconseguint.





El trist és, després d'aquesta teràpia planetària, el cop econòmic i existencial serà més brutal per als països empobrits i creients d'aquesta mentida gringa. Haurem de rescatar, amb les nostres aportacions públiques, a les corporacions de transport, a la indústria del turisme, ... perquè es declararan en fallida.





Ens inocularan vacunes i menjar/beguda verinoses, com a part de polítiques humanitàries internacionals post pandèmia de coronavirus. Així, continuarem malalts i dependents dels seus fàrmacs verinosos per als virus i malalties fabricades per ells.





Aquesta teràpia planetària els va servir per estudiar com reaccionem a les seves mentides, i, ara, els serà més fàcil implementar "pandèmies" més letals per seguir oxigenant al seu criminal sistema financer.