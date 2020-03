Pobles indígenes, coronavirus, i la hipocresia occidentalitzada

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), a 18/03/20, hi havia al món 200 mil persones contagiades per COVID-19, i més de 8 mil morts producte d'aquesta pandèmia, des que es va registrar el virus. [1]













Segons l'Agència de l'ONU per als Refugiats (ACNUR), a el dia moren per desnutrició 8,500 nens menors de cinc anys en el món. [2] El 2017 van morir 6,3 milions de nens menors de quinze anys per aquesta o altres causes. Cada 5 segons mor un nen al món per desnutrició! [3]





Per què la desnutrició infantil no és declarada pandèmia mundial?





La totalitat dels nens morts per desnutrició són de famílies empobrides, de famílies indígenes o camperoles, especialment a l'àrea rural. En el cas de les víctimes de COVID-19, són majoritàriament adults o adults grans, blancs, de ciutats, especialment de ciutats modernes / desenvolupades. Inclòs el president del Banc Santander. [4] Fins i tot, 26 cures a Itàlia. [5]





Serà que per l'ONU, i la moderna comunitat internacional, les i els 8.5 milions de nens que diàriament moren per desnutrició no són humans, o són menys humans que els europeus, blancs, banquers? Serà l'aporofòbia? [6] Serà adultocentrisme racista?





Pandèmies i genocidis contra pobles indígenes





La civilització de la modernitat, va néixer al segle XV, inoculant verola, sífilis, grip ... contra els incòmodes pobles indígenes o pobles subalterns que es resistien a la civilització cristiana de la por i del saqueig...





La verola, sífilis... era més barat que la pólvora per dominar els pobles indígenes sense desaparèixer-completament. En qüestió d'anys, la modernitat naixent va reduir biològicament en més del 80% a la població indígena a Abya Yala. La COVID-19, mata menys del 3% dels infectats! No obstant això, ja va ser declarada pandèmia mundial per l'ONU.





Diuen que els europeus van repudiar Hitler no tant per matar éssers humans, sinó per matar una població blanca a Europa. La modernitat va llegar privilegis a Europa i USA gràcies a el "hitlerisme" que ells van instaurar impunement a la resta de món, des de fa més de cinc segles.





Per a la modernitat, el genocidi i/o pandèmia és tal només, si només sí, les víctimes són blancs, mascles, europeus o occidentalitzats. Durant radiografia constitutiva de la modernitat cega.

COVID-19 serà letal per als pobles indígenes





Amb immens dolor llegim a les notícies que en 24 hores la pandèmia de la COVID-19 mata 475 italians. Les països moderns, molt a pesar de la seva infraestructura de sanitat, seguretat, en qüestió de dies, esdevenen epicentre letal de la pandèmia moderna.





Si això passa en territoris proveïts de pressupost i infraestructura de sanitat, què passarà si de cas COVID-19 arriba als territoris indígenes? Territoris amb prop del 80% dels seus nens en situació de desnutrició, sense infraestructura/pressupostos de salut, sense Estat, ni drets ...





Les famílies indígenes rurals a Guatemala, Perú, Mèxic ... no tenen per als fesols, molt menys tenen per cara blanca, desinfectants ... ni aigua, ni sanejament tenen.





No desitjo imaginar el que podria ocasionar aquest Frankenstein modern, si de cas aconseguís ingressar a les poblacions indígenes rurals.





Aquests assajos de biopolítica moderna, empresos pels poders malalts hegemònics, és un motiu més per exercir el control i autodeterminació en els nostres territoris. Segons sembla, el coronavirus no va únicament per la salut/vida humana, sinó per la riqueses i pels rebels que encara subsisteixen en els territoris delmón.