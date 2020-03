Pablo Iglesias, el predicador sense quarantena

Diu un proverbi suís que "Les paraules són nans, els exemples són gegants". Això ve a compte amb la increïble història que estem vivint la ciutadania quan, el vicepresident Pablo Iglesias, en el seu afany de protagonisme polític, apareix en roda de premsa, explicant les polítiques socials que aplicarà la seva àrea. Es tractava de marcar territori i de pas esmenar-li la plana al mateix president de govern, Pedro Sánchez, com si ell fos més enllà del govern de què forma part. No es va quedar aquí, sinó que va afirmar que aquestes mesures les anava a portar a terme amb la "col·laboració" d'altres ministeris. Podia haver utilitzat la paraula "conjuntament", però clar, ell sempre ha de ser més agosarat i més aconseguidor que el mateix Pedro Sánchez.









El greu de la compareixença del vicepresident Iglesias és que, un cop més, s'ha tornat a saltar el confinament que hauria d'estar complint per ser coherent entre el que diu i el que fa. És clar que Iglesias és com la plastilina, es modela al seu gust. Demana a la ciutadania que es quedi a casa, que col·labori per no expandir el coronavirus, i ell se la salta. És l'actitud de què es creu intocable i imprescindible. És seriós, coherent i responsable ?, la resposta és rotunda, no. Els primers que han de donar exemple són els càrrecs públics, sinó és així, què es pot demanar a la ciutadania ?. És un joc molt perillós, i pren a les persones per ximples. Els exemples són l'antídot de les paraules, que no ho oblidin.





Les persones estan prou espantades, amb o sense raó davant la possibilitat de contraure el maleït virus, demanen proves que els alliberin d'aquesta angoixa que moltes tenen. Tot són dificultats, no tots tenen accés a elles, però d'altra banda la gent veu amb incredulitat com hi ha polítics, com és el cas de la presidenta de la comunitat de Madrid als que els han fet dues vegades les proves, dit per ella mateixa. Hi ha molts altres exemples de polítics en actiu o retirats "agraciats" també amb aquesta pràctica. El mateix que els ingressos en hospitals per coronavirus, mentre la campanya "queda't a casa", es fa cada dia per no col·lapsar els centres sanitaris. Sempre el terme mig és sinònim de justícia. En aquest cas de pandèmia, hauria de ser així. Tots els ciutadans / es tenen els mateixos drets, segons la Constitució Espanyola, una altra cosa és l'aplicació d'aquests drets. Exemples sí, paraules enganyoses no, que dirien molts dels afectats.





Un altre dels dilemes que s'estan visualitzant és el que ja s'està aplicant, és el "cribatge" de malalts, a l'hora de prioritzar els ingressos: s'afavoreix als més joves en detriment dels grans davant la manca de recursos de tot tipus. És un tema preocupant al què no cal deixar de banda. No sé qui va dir que a un país se li mesura per com tracta als seus majors i als seus nens.





Una recomanació, que Pablo Iglesias es quedi a casa, en quarantena, com la resta de ciutadans, que els polítics donin exemple, i que les paraules encara que només queden en els arxius dels mitjans de comunicació, el que no s'oblida són els mals exemples.