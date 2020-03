Veneu mascaretes a la gent

Una de les barbaritats que han comès els nostres polítics a més de deixar penjats als professionals sanitaris d'aquest país tenint els magatzems de material per a ús d'hospitals i centre de salut sense fons de què recórrer,, ha estat sens dubte, recloure'ns a tots i no posant en farmàcies o llocs com Mercadona un punt de subministrament de al menys una màscara per persona, o senzills pots d'alcohol per a desinfectar-se les mans.









I que no em diguin els gurus de la Moncloa que això no és possible, ja que la gent amb la qual convisc cada dia a l'Hospital és disciplinada i segueix a peu de la lletra el que li diuen les persones que controlen la seva entrada al recinte.





¿Per què et reclouen a casa si no hi ha per defensar-te mínimament d'un contagi? ¿És que potser aquest país no té fàbriques que poden reconvertir la seva producció per fer bates per mèdiques i infermers, o aquestes màscares bàsiques anticontagiants ?.





Veig també amb profunda tristesa com a alguna política famosa i al seu marit els ingressen en un hospital públic per curar-los d'aquesta pesta d l coronavirus, mentre que als pobres que acull el Pare Ángel els visita la malaltia i alguns moren. Qualsevol de nosaltres ha vist, aquests dies com a un familiar proper no li han deixat acostar-se a comprovar si té la malaltia a través d'una senzilla prova per a la qual no hi ha kits. Aquests, per descomptat no falten per a futbolistes, parlamentaris i fins i tot membres de Govern. L'excusa malauradament ja s'ha convertit en lògica: Es bloquegen els centres mèdics.





Finalment està el de les Residències, on els nostres majors cauen com a mosques perquè ja són vells i xacrosos i se'ls ha oblidat als que manen ficar-los en les seves previsions i estadístiques. Mentrestant, una nova generació de "profetes" que no metges, van decidir molt aviat a qui es entuba i a qui no especialment si tenen una certa edat. El que es decideixi en cada cas, no serà un diagnòstic, sinó un acte d'endevinació premeditat molt semblant a el molt popular "pito, pito, gorgorito ....".





Deixeu-vos ja de paraules buides i deixin que la gent es pugui comprar si vol una senzilla mascareta quan va a supermercat i un potet d'alcohol. O és demanar-vos molt, pares de la pàtria?