​Reflexions des de la primera línia contra el COVID-19

Per un metge intensivista, acostumat a treballar a la UCI, l’esglaó final de la línia assistencial, la pandèmia per SARS-COV-2 constitueix un canvi d’escenari colossal.





Fins ara érem relativament desconeguts per l’opinió pública i ara estem a totes les portades dels diaris. Fins ara teníem una feina continua i ordenada i ara hem d’afrontar un allau creixent i desordenat de pacients crítics.













Qui som?





La Medicina Intensiva del nostre país és una especialitat mèdica relativament jove (creada oficialment el 1978) amb una intensa activitat assistencial i de recerca que li ha permès guanyar-se un gran prestigi en el món hospitalari internacional. En quatre dècades hem arribat a disposar de més de 250 serveis de Medicina intensiva públics i privats que ofereixen 4.500 llits per pacients crítics.

Serem suficients per atendre el pic màxim de la pandèmia?





Tot i que en les circumstàncies actuals no és possible fer previsions si que podem fer aproximacions raonables. Disposem d’un model matemàtic -el FluSurge 2.0- que ha estat específicament validat per valorar el possible efecte d'una pandèmia de grip.





La seva aplicació per a una pandèmia per virus COVID-19 s'ha de valorar amb cautela però en qualsevol cas, en la situació d'emergència actual, permet una estimació raonable de les necessitats previsibles hospitalàries i de cures crítiques a nivell nacional.





Atenent a que el COVID-19 ha assolit quasi 20.000 contagiats, a que el 85% dels pacients contagiats romanen asimptomàtics i a que sols un 5% dels pateixen una pneumònia que requereix ingrés a UCI, el model ens mostra que serà durant la setena setmana quan patirem el pic de demanda assistencial. Haurem d’atendre 9.257 pacients que requeriran ingrés en Medicina Intensiva, dels quals 5.454 estaran en ventilació mecànica i la resta en altres modalitats de suport respiratori (ventilació no invasiva, cànules nasals d’alt flux...). Aquestes xifres es traduiran en un requeriment del 257% de la capacitat total de les nostres UCIs, i del 165% de tots els ventiladors.

Podrem assumir-ho?





Rotundament sí. Perque als nostres 4.500 llits d’UCI propis hem d’afegir-li un nombre encara superior (>5.000) de llits convertibles en llits de crítics. La solidaritat entre professionals sanitaris ens està oferint llits de reanimació, d’urgències i fins i tot de quiròfans, que no s’utilitzen, per afrontar les necessitats actuals i futures. Estem fent front a un augment exponencial de les necessitats d’atenció als pacients crítics. I no ho fem sols. Han aparegut respiradors, infermeres, auxiliars i companys d’altres especialitats, de tots els serveis de l’hospital. Tots ens estan donant un cop de ma. Ens estan ajudant a adaptar màscares facials, a intubar, a ventilar mecànicament i a optimitzar el tractament dels pacients més greus. Des de la Medicina Intensiva els hi donem les gràcies per la seva generositat i entrega.

Cal l’ajut de tots els ciutadans





Els lectors no poden fer-se a la idea de la duresa de la pandèmia tal com es viu a les UCIs i a la resta dels dispositius sanitaris. És molt dur però és la nostra feina i la fem i la farem amb orgull. Tot i això, si els polítics ens deixen autoorganitzar-nos i ens doten del que ens fa falta, afrontarem el pic màxim de la pandèmia pagant el mínim preu en vides possible.

Afortunadament tot està funcionant raonablement bé donades les circumstàncies.

Bé, potser tot no.





Quan torno a casa després de 10 hores de feina vestit com un astronauta i amb les mans vermelles de tant rentar-me-les em dol molt veure grups de joves eixelebrats que deambulen pel carrer sense cap necessitat o persones inconscients que entren a les botigues sense mantenir la distancia i les normes de seguretat.





És una ofensa directa per a tots els que lluitem contra la epidèmia: sanitaris, policies, bombers i personal dels altres serveis essencials. El nostre esforç és imprescindible però amb això no hi ha prou.





Fa falta la conscienciació de tothom.





Confinament total





Cal conscienciar-nos de que només el confinament total disminuirà el contagi i la pressió sobre el sistema sanitari.





El confinament total salvarà vides.





Evitem entre tots la mortalitat evitable i el col·lapse d’hospitals i centres de salut amb el confinament total.

Us ho preguem des de la primera línia de foc contra el COVID-19.