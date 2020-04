Aquests són els millors directes d'Israel... gaudeix-amb un sol clic

Gràcies a les live cams o càmeres de vídeo en directe instal·lades a Israel, és possible contemplar els llocs més emblemàtics de país sense necessitat de moure de casa. Del Mur de les Lamentacions fins a la vibrant ciutat de Tel Aviv o a les belles platges a Cesarea o Haifa, per embarcar-se en un autèntic viatge en línia per Israel tan sols es necessita un ordinador, accés a internet i l'enllaç adequat.









El Mur de les Lamentacions, el lloc més sagrat per a la comunitat jueva, a Jerusalem





Situat a la ciutat de Jerusalem, el Mur de les Lamentacions és, indubtablement, una de les icones turístiques de país. Aquest monument sagrat forma part de la paret occidental de contenció que va resistir a la destrucció del Segon Temple (516 aC-70 dC), el lloc més sagrat per al poble jueu. Conegut comunament com Kotel -que vol dir 'mur' en hebreu-, fa referència a l'hàbit del poble jueu de lamentar-se per la destrucció del seu espai sagrat. En l'actualitat, rep milions de visites a l'any.





Per veure-ho: clica aquí





Aires d'Occident a La Marina de Tel Aviv





Cosmopolita i moderna, atractiva, eclèctica i inconfusible, Tel Aviv és una ciutat que enamora a tot aquell que la visita. Un trosset d'Occident al cor del Pròxim Orient que aixeca passions amb la seva cultura, l'art de carrer que es respira a cada racó, on predomina l'arquitectura Bauhaus, i en els seus nombrosos cafès i restaurants. Un lloc de nits eternes i dies al sol del càlid Mediterrani que, en l'ocàs, crea postals de incommensurable bellesa. I el millor lloc des del qual observar aquest espectacle per als sentits és la Marina, un espai tranquil al costat de la platja de Tel Aviv que reuneix pescadors, esportistes i famílies per compartir moments al costat de la brisa de la mar.





Per veure-la: clica aquí





Un nucli de tranquil·litat a escassos quilòmetres de Haifa: Kiryat Yam





Només 12 quilòmetres separen la platja del municipi de Kiryat Yam de Haifa, una de les ciutats més importants del nord d'Israel. Bressol del multiculturalisme i exemple de convivència i tolerància, aquesta històrica urbs situada als peus de la muntanya del Carmel posseeix nombrosos atractius com els impressionants jardins Bahaí, els mercats del pintoresc barri de Hadar o el peculiar entramat de cases de pedra i teula vermella.





Per veure-la: clica aquí





La platja de Caesarea, aigües mediterrànies per a la pràctica esportiva





A 55 quilòmetres a nord de Tel Aviv s'alça Caesarea, una localitat que té les platges més idònies d'Israel per practicar surf. Les aigües cristal·lines de les seves costes no només la converteixen en un paradís surfer, també fan d'ella un bon enclavament per bussejar entre restes arqueològiques submergits en les seves aigües després d'un devastador terratrèmol al segle XVIII.





Com també passa a Tel Aviv, Caesarea és una ciutat amb una essència cosmopolita on abunden els hotels i restaurants de luxe. Però el municipi del nord també conserva restes arqueològiques, com l'amfiteatre romà o estàtues bizantines, que expliquen l'evolució de la seva història mil·lenària.





Per veure-la: clica aquí