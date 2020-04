La humanitat entre guerres i pandèmies

Sens dubte, aquest és un meravellós planeta. Lamentablement tràgic. La humanitat ha passat més temps en el sofriment que a la plàcida vida. No són poques les guerres i pandèmies que han patit els habitants d'aquesta terra des de la seva pròpia existència. Recordem algunes d'aquests episodis que han copat més els temps de la foscor que de la llum. Esmentés algunes dels episodis de conflicte armat entre homes i registrats abans de l'era de Crist i després veurem les guerres del segle XX. Per als fins d'aquesta nota només passarem revista a dos extrems. Van ser moltes les guerres cruels en els últims vint segles. Gràcies a Dr. Google vegem els primers conflictes prolongats que registra la humanitat.





"2200-2130 Guerra entre els Guti i els Sumeris. 1573 Campanya de Kamosis: Egipte vs Hicsos., 545-35 Campanyes d'Amosis: Egipte vs Hicsos.1520 Campanya d'Amenofis I: Egipte vs Hicsos.1500 Campanyes de Tutmosis I: Egipte vs Hicsos, i Hurritas.1493 Campanyes de Tutmosis II: Egipte vs Hicsos, i Hurritas.1462-42 Campanyes de Tutmosis III: Egipte vs Fenicis, i Mitanos.1279-75 Campanyes de Ramsès II: Egipte vs Hitites, i 1260-50 Guerra de Troia (segons Heròdot): Grecs micènics vs Troians 650-630 Guerra de Messènia: Esparta vs ciutat de Messènia. 500 Invasió Celta a les Illes Britàniques .500 Conquesta celta de l'Espanya cartaginesa.431-404 Guerra del Peloponès: Atenes vs Esparta, Corint, Tebes i Mègara. Tub 3 períodes: 431-421, 415-413 i 413-404. 492-490 I Guerra Medica: Grècia (sense Esparta) vs Pèrsia (o medes). 480-478 II Guerra Medica: Grècia vs Pèrsia.468-449 III Guerra Mèdica: Grècia vs Pèrsia, acaben les guerres mèdiques mitjançant un tractat.400 Guerra Celta contra Etruscs i Romans. IV Invasió celta a Panoia, conquistant als Iliris.390. Invasió Gala a Roma.353-352 Guerra Sagrada: focidis vs locrios (grecs) 334-323 Campanya d'Alexandre per a la conquesta de Pèrsia: envaeix Egipte, Índia, Partia, Ària, Drangiana, Carmania, Sogdiana, Escitia, etc.327- 290. Guerra contra els samnites: Roma vs samnites, etruscs, gals i umbris.322-311 Guerra dels diádocos: Successors d'Alexandre el Gran.280-270 Conquesta de la Magna Grècia per Roma.260-241 I Guerra Púnica: Roma vs Cartago. 218-202 II Guerra Púnica: Roma vs Cartago.202-139 Conquesta d'Espanya Ulterior: (centre i oest) Roma vs Lusitània.200-197 i Guerra de Macedònia: Roma vs Macedònia.172-168 II Guerra de Macedònia: Roma vs Macedònia. Macedònia passa a ser província romana (148). 148-146 III Guerra Púnica: Roma vs Cartago. La ciutat de Cartago és totalment destruïda (146), el territori passa a ser província romana.73-71 Guerra dels Gladiadors: Roma vs Gladiadors rebels al comandament de Espartaco.58-50.Conquesta de les Gàl·lies: Roma vs Gàl·lia .54 ac-627 dc Guerres romanes a orient 2200-2130 Guerra entre els Guti i els Sumeris 1545-1535 Campanyes d'Amosis: Egipte vs Hicsos.1520 Campanya d'Amenofis i: Egipte vs Hicsos.1500 Campanyes de Tutmosis i: Egipte vs Hicsos, i Hurritas 1493 Campanyes de Tutmosis II: Egipte vs Hicsos, i Hurritas.1462-42. Campanyes de Tutmosis III: Egipte vs Fenicis, i Mitanos.1279-75 Campanyes de Ramsès II: Egipte vs Hitites, i Fenicis 1260-1250 Guerra de Troia (segons Heròdot): Grecs micènics vs Troians 650-630 Guerra de Messènia: Esparta vs ciutat de Mesenia.500 Invasió celta a les Illes Británicas500 Conquesta celta de l'Espanya cartaginesa.431-404 Guerra del Peloponès: Atenes vs Esparta, Corint, Tebes i Megara.492-490 i Guerra Medica: Grècia (sense Esparta) vs Pèrsia ( o medes) 480-478 II Guerra Medica: Grècia vs Persia.468-449 III Guerra Mèdica: Grècia vs Pèrsia, acaben les guerres mèdiques mitjançant un tractat.400 Guerra Celta contra Etruscs i Romans. IV Invasió celta a Panoia, conquistant als Iliris.390 Invasió Gala a Roma.353-352 Guerra Sagrada: focidis vs locris (grecs) 334-323 Campanya d'Alexandre per a la conquesta de Pèrsia: envaeix Egipte, Índia, Partia, Ària, Drangiana, Carmania, Sogdiana, Escitia, etc.327-290 Guerra contra els samnites: Roma vs samnites, etruscs, gals i umbrios.322-311 Guerra dels diàdocs: Successors d'Alexandre Magno.280-270 Conquesta de la Magna Grècia per Roma.260-241 i Guerra Púnica: Roma vs Cartago.218-202 II Guerra Púnica: Roma vs Cartago.202-139 Conquesta d'Espanya Ulterior: (centre i oest) Roma vs Lusitània.200-197 i Guerra de Macedònia: Roma vs Macedònia.172-168 II Guerra de Macedònia: Roma vs Macedònia. Macedònia passa a ser província romana (148) 148-146 III Guerra Púnica: Roma vs Cartago. La ciutat de Cartago és totalment destruïda (146), el territori passa a ser província romana.73-71 Guerra dels Gladiadors: Roma vs Gladiadors rebels al comandament de Espartaco.58-50. Conquesta de les Gàl·lies: Roma vs Galias.54 ac-627. Guerres romanes en orient".





Fotografia presa durant la Guerra de Síria





Van passar 20 segles des d'aquestes dates i no hi va haver un any on no hi hagués una guerra. D'orient a occident, de nord a sud. El segle XX no va ser tan diferent, la progressió civilitzatòria no va donar treva al maltractament, a la confrontació, a la discriminació i com a segell de tot l'horror dels temps, l'Holocaust.





Recordem algunes: 1900 Rebel·lió dels Boxer. Els boxer prenen totes les principals ciutats xineses en repudi als estrangers. 1904-1905 Guerra Rus japonesa: Japó vs Rússia. 1905 Revolució Rusa.1911-12 Guerra Ítalo-Turca: es va tancar amb un pacte de pau desfavorable per Turquía.1912-13 I Guerra dels Balcans: Grècia, Bulgària, Sèrbia i Montenegro vs Turquia.1913 II Guerra dels Balcans: Grècia, Sèrbia, Imperi Otomà i les altres repúbliques balcàniques vs Bulgària.1914-18 i Guerra Mundial: els aliats (França, Anglaterra i Rússia, Japó a l'agost de 1914, Itàlia 1915, Romania 1916 i els EUA el 1917) vs Alemanya, Àustria-Hongria, Turquia i Bulgària a 1915.1917 Revolució Bolxevic en Rusia.1920 Guerra Polonès Soviètica: d'abril a octubre URSS vs Polònia.1925-49 Guerra Civil Xina: Comunistes vs Nacionalistes (aquests van escapar i ocupar Taiwan) .Treva el 1937 per lluitar contra Japó.1931 II Guerra Xinès-Japonesa o de Manxúria: Japó vs China.1932-35 Guerra del Chaco Paraguaià: Bolívia vs Paraguay.1935 Guerra d'Abissínia: Itàlia vs Etiòpia, a l'octubre Itàlia envaeix Etiòpia i annexa Abissínia 1936-39 Guerra Civil Espanyola: Republicans i comunistes vs Nacionalistes i feixites.1937-45 III Guerra Xinès Japonesa: Japó vs Xina; des de 1941, part de la II Guerra Mundial.1939-40 Guerra Rus Finlandesa: URSS vs Finlàndia.1939-45 II Guerra Mundial: L'Eix (Alemanya, Japó i Itàlia) vs els Aliats (França, Anglaterra i Rússia, els EUA el 1941 i altres en menys quantitat), va tenir diversos fronts 1946-54 Guerra d'Indoxina: França vs Nacionalistes Vietnam. Vietnam es va lliurar del domini francès, però quedo dividit en dos, a nord els comunistes i als al sud els republicans.1947-49 I Guerra Palestina: jueus palestins vs àrabs palestins.1947-49 I Guerra Indo Pakistanesa: Índia vs Pakistan.





1950-1953 Guerra de Corea: Nord comunista (Xina i URSS) vs Sud republicà (ajudat per EE. UU., Anglaterra, França, Bèlgica, Holanda i Turquia). 1951-1953 Guerra civil de Colòmbia.1954-62 Guerra d'Algèria: Independentistes vs França.1955-75 Guerra del Vietnam: Vietnam de nord comunista vs Vietnam de Sud (ajudat per tropes d'elit conscriptes nord-americans). 1955-1972 Guerra Civil del Sudan.1956 Guerra Suez Sinaí: Jordània, Egipte i Síria vs Israel.1960-96 Guerra Civil de Guatemala 1961-93 Guerra d'Independència d'Eritrea (Àfrica aquest) vs Etiopia.1965-66 Segona Guerra Indo Paquistaní 1967 Guerra dels Sis Dies: Israel vs Egipte, Jordània, Síria i l'Iraq. Israel en una guerra llampec ocupa el Sinaí, Gaza, Cisjordània i, a Síria, les muntanyes de l'estany Tiberíades.1971 Tercera Guerra Indo Pakistanesa: Índia vs Pakistan.1973 Guerra del Yom Kippur: Egipte i Síria vs Israel.1974-94 Guerra civil de Angola1978-92 Guerra d'Afganistan: Gov. comunista i URSS vs Guerrillers islàmics. El 1989 es retiren les tropes soviètiques.1980-88 Guerra de l'Iran i Irak.1981-91 Guerra Civil del Salvador (Amèrica Central) 1982 Guerra de les Malvines: 2 d'abril al 14 de juliol. Argentina vs Anglaterra.1983 Invasió dels EUA a l'illa de Granada (Carib): 1983 + II Guerra civil del Sudan; 1989-1990 Invasió Nord-americana a Panamà: EUA vs Noriega de Panamá.1990-97 Guerra civil entre Tutsis i Hutus a Rwanda, Àfrica.1991 I Guerra del Golf Pèrsic: 16 de gener a juny. L'Iraq vs Coalició internacional 1991-1995 Guerra dels Balcans o Bòsnia. Bosnians (musulmans) vs Serbis vs Croates.1991-96 Guerra de Txetxènia: Rússia vs Txetxens separatistes.1995 Guerra Peruà-Equatoriana: Perú vs Equador. Acabo amb un tractat de pau imposat per organismes internacionals.1996 Guerra de l'Iraq: EUA vs Iraq.1996-97 Guerra civil a Zaire: Rebels tutsis vs Govern hutu.





Aquest segle no ha estat millor encara, segueixen els conflictes actius i latents. La humanitat no dóna treva malgrat les Nacions Unides, d'esforços polítics, de progressió en les relacions internacionals, la nostra estirp planetària no surt del conflicte, la destrucció i la mort.

Vegem les Pandèmies. Gràcies a Wikipedia en edició i sobre malalties letals. "430 a. C.-428 a. C. La Plaga d'Atenes acaba amb un terç de la població, unes 150 000 persones. 426 a. C.-425 a. C .: Retorn de la Plaga d'Atenes. 166: La Pesta antonina arriba a Roma i s'estén per tot l'imperi. Durant 15 anys i cobra 5 milions de víctimes. 251: La Pesta de Ciprià, procedent d'Etiòpia, creua Egipte, el nord d'Àfrica i arriba a Roma. Preval 20 anys i causa entre 3 i 5 milions de morts. 542: La pesta bubònica, anomenada la Pesta de Justinià, assota l'imperi Bizantí. En quatre mesos acaba amb gairebé 40% de la població. S'estenen a Àfrica, Àsia i Europa. 735-737: El verola s'estén al Japó. 1346: La segona onada de pesta bubònica (Pesta Negra) cobra 34 milions de víctimes. 1485: Primera epidèmia de suor anglès, que matava en poques hores. L'última onada es va documentar en 1551-1552. Especialment estesa per Europa va ser l'onada de 1528-1529. 1518: Epidèmia de ball de 1518 estranya epidèmia ocorreguda al juliol de l'any 1518 a la ciutat d'Estrasburg, França. Es desconeix el nombre de morts. 1520: Els asteques i maies són delmats per la verola, que cobra milions de vides. 1582: Pesta de Sant Cristòbal de la Llacuna, reapareix la pesta bubònica a l'illa de Tenerife, Espanya. Va produir entre 5000 i 9000 morts en una illa de menys de 20 000 habitants en aquest moment [1] (entre el 25-45% de la població) 1629-1631: La gran pesta de Milà, Itàlia, cobra 280 000 víctimes. 1649: Epidèmia a Sevilla, més de 60 000 víctimes (46% de la població) 1666: Apareix la Gran plaga de Londres, entre 70 000 i 100 000 víctimes. 1679: Gran pesta de Viena, 76 000 víctimes. 1707-1709: Es dispersa la verola a Islàndia. 1720-1722: Apareix la Gran pesta de Marsella. 1817-1824: Primera pandèmia de còlera, importada de l'Índia per tropes britàniques. 1827-1835: Segona pandèmia de còlera. 1852: Tercera pandèmia de còlera. 1856: Quarta pandèmia de còlera. 1870-1875: Epidèmia de verola a Europa. 1881: Cinquena pandèmia de còlera. 1889-1890: La Grip russa, va començar a Rússia i es va estendre ràpidament per tot Europa, al voltant d'1 milió de persones van morir en aquesta pandèmia. [] 1918-1919: La Grip espanyola; 50 100 milions de víctimes. (Influenza virus A subtipus H1N1) 1962: L'epidèmia del riure de Tanganica (actual Tanzània) de 1962, aproximadament 1000 persones es van veure afectades. 1968-1969: La Grip de Hong Kong; 2 milions de víctimes. (Influenza virus A subtipus H3N2) 1976: Primer brot epidèmic de Ebola, on es van detectar 3418 casos i 2830 morts amb una taxa de letalitat de 83%, principalment al Zaire i Sudan. [] 1979: Brot de verola es va propagar principalment per Àsia , Àfrica i Europa, cobrant-se la vida de 56 milions de persones al voltant del món. 1981 fins avui: pandèmia de la sida (més de 30 milions de morts i segueix en augment). 1990: Brot de diftèria a la Unió Soviètica; 1500 moren en 5 anys. 1991-1993: Epidèmia de còlera afecta diversos països d'Amèrica Llatina. En dos anys la malaltia va afectar a gairebé 950.000 persones, provocant prop de 8.000 víctimes fatals. [4] 1994-1996: Epidèmia de ebola a l'Àfrica Occidental (Gabon i Zaire). 2002: Epidèmia de SARS. 8000 infectats i 700 morts en dos mesos. 2005: La grip aviària en el seu soca H5N1, es va convertir en una amenaça de pandèmia quan es van produir els primers contagis en éssers humans. 2009-2010: La Pandèmia de grip A (H1N1) va causar la mort de més de 18 000 persones al voltant del món. 2014: L'epidèmia de ebola de 2014 va començar amb un brot a Guinea al març i es va estendre en els mesos següents a Libèria i a Sierra Leone.





Posteriorment va aconseguir a Nigèria, Senegal, Regne Unit i Estats Units 2012-2015: La Síndrome respiratori per coronavirus de l'Orient Mitjà va ser detectat el 2012 a l'Aràbia Saudita Al maig de l'any 2013 s'havien produït casos en més de 7 països incloent Qatar, Regne Unit, França, Alemanya i Tunísia. El virus va infectar a gairebé 1000 persones i va matar gairebé més de 500. 2014: El Virus del Zika va afectar tota Llatinoamèrica amb diversos milions d'infectats i milers de nadons nascuts amb Microcefàlia, es calcula la xifra de morts en 4030 casos 2019-2020: Un tipus de Coronavirus (SARS-CoV-2) va fer la seva aparició en el continent asiàtic. L'11 de febrer de 2020, l'Organització Mundial de la Salut ho va denominar oficialment com COVID-19 i el 11 de març de l'any 2020 va ser declarat l'estatus de pandèmia per l'expansió de virus. Aquesta pandèmia va començar com una epidèmia a la ciutat de Wuhan, capital de la província de Hubei, a l'oest de Xangai, Xina. i ha provocat més de 830.364 d'infectats, 177,326 de recuperats i més de 40.851 morts fins a la data".





Després de llegir aquesta cronologia, per descomptat res afalagadora, però si confirma el meu punt de vista sobre el terrible que ha estat el recorregut de la humanitat des de la seva aparició. Com dolor a costa, cada guerra, cada epidèmia i pandèmies, té les seves pròpies històries i sofriments, els que el pateixen, els que van quedar esperant el retorn dels seus éssers estimats de les batalles o els que mai es van aconseguir aixecar del llit. Qui, a l'igual que els astronautes veu per una finestreta aquest meravellós espai de la creació tan uniforme i perfecte en l'infinit de l'univers no es pot imaginar la duresa d'acompanyar aquesta meravellosa nau.





Hem progressat tant per comunicar-nos, però també per destruir-nos. Hi tanta fragilitat, tanta amenaça latent, tants violents, que l'autodestrucció sempre està a flor de boca. Així com el món, s'uneix per combatre aquests diminuts virus que tant dolor i impacte produeixen, també la humanitat no només s'ha de preparar per aquestes lluites, sinó per seguir desplaçant l'avarícia del poder, dels quals sacrifiquen pobles pels seus beneficis, pels que porten a nacions a les guerres mentre es manté el verb de l'agressió, de la desraó, de la manca de l'espiritualitat, que a la fi del camí és l'única manera de generar pau, tranquil·litat i respecte pels altres.





Aquesta ultima pandèmia és una oportunitat més per demostrar-li al món que la lluita d'aquests temps és contra l'invisible, que la inversió necessària no és la de les armes, sinó la dels microscopis, per a la ciència, que els nostres soldats han de ser els de bata blanca, els científics. Que els enemics sense fronteres són la nostra preocupació més gran. Que mentre la paraula existeixi i es pugui comunicar, llavors es requereix menys inversió en el letal i més reconeixement a qui ens cuiden, Des d'aquestes pàgines un aplaudiment sincer.