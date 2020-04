Noves experiències

Fa 49 anys, quan una mare -avui sola i per sobre dels 70- va tenir en ment que sent primerenca -un dimarts 13 de fa gairebé mig segle va aprendre el significat de la ruptura de la seva font per a després rebre a una bell nadó que la va acompanyar en els seus atrevits projectes durant 43 anys. Ella a l'igual que molts altres va aprendre sense haver-se inscrit en seminari algun, que els fills són una benedicció però igual són prestats i gairebé mai s'espera que la seva partida definitiva sigui anterior a la nostra.









Per la seva banda una filla primogènita, va portar a la seva ment el divendres 13 d'abril però de l'any 2012, just cinc dies després de la setmana santa, l'avís de mort de la seva mare de 84 anys, en un hospital de l'IMSS. El dia anterior l'havia visitat i en un monòleg -gairebé en murmuri doncs estava en coma induït- li va recordar que la seva vida havia estat un veritable miracle, ja que va sobreviure a una infància de discriminació pel seu origen migrant, va sobreviure a la segona guerra, va tornar a enfrontar la por per l'abús dels agents migratoris però ara a Mèxic . Amb tot en contra va criar 4 fills, superant les seqüeles de l'absència de vacunes -de xarampió, varicel·la i altres que li produïen penellons i herpes zoster- encara que això li va forjar un caràcter de fortalesa que va transmetre a tots van tenir la seva influència.





Una germana, va descobrir que la seva protegida -menor més d'una dècada- en realitat mai va tenir esperit d'agraïment pels suports brindats per la germana gran i sen canvi va tractar de robar-li el més sagrat: el respecte i amor del seu nadó que va haver d'enfrontar agost anys de sobre-vivència a una de les malalties tan comunes en ple segle XXI i que produeix més morts que els virus i les infeccions





Una ex funcionària que aviat va decidir no seguir en la política al descobrir que el preu a pagar no estava alineat amb els seus valors; revisant Internet a l'ociositat de la quarantena va descobrir el gran amor que es professen -si més no en fotografia- el germà menor a el qual alguna vegada la més petita el va acusar d'haver arribat al seu domicili amb ganivet en mà, per matar el seu exmarit . Avui el veure'ls tan "organitzats" només li va produir un deixo de tristesa per la Chiquis qui amb poder econòmic i polític té a la mà al germà a el qual tant va criticar en el passat a grau d'enemistar amb el seu altre amb-sanguini avui mort.





Però les que més omplen el seu cap de records i enyorances són les àvies, aquelles a les quals se'ls ha advertit que estan en major risc de morir pel covid-19 ara que caminen en el setè o el vuitè pis. Una d'ella indaga si és cert el que s'ha dit pels conspiranoics, sobre que el covid, és a tot arreu convivint amb nosaltres, però que la perversitat d'alguns científics -xinesos i nord-americans- va modificar si més no 4 de les cadenes del seu ADN, per afectar les gents que sobren al planeta i de pas canviar el poder geopolític del món.





Una altra dona simplement es preocupa després que el pare vidu ha proveït als seus fills d'una madrastra, per períodes en els quals tals néts simplement es tanquen a la seva habitació i posen com a excusa per conversar que estan complint amb les seves tasques. Què poden fer aquestes àvies per evitar males decisions de néts propers a convertir-se en majors d'edat? Quines serien les conseqüències si alguna d'aquestes octogenàries, volguessin ficar-se en la vida de qui precàriament exercir el paper de gendre? I així podria omplir desenes de pàgines amb els testimonis que vaig aconseguir només durant la passada setmana, en la qual alguns van veure pel·lícules, altres van llegir, uns mes amb impotència van rebre les notícies de les enxampades que van fer en les seves propietats tancades -robatoris, vandalisme, foc , destrucció- i tantes altres conductes inexplicablement perverses i més contagioses que el mateix coronavirus.





Em vaig assabentar de el cas d'una mare de família, en una població semi-rural d'Espanya, que després de 15 dies de tancament amb la seva família, primer asimptomàtica, després amb greus crisis de les que se suposa estan associades a virus de moda i amb un diagnòstic de negatiu per al mateix, va morir en unes quantes hores. La família, ha declarat que va a demanar ¿Als metges provincials que no van saber diagnosticar? Serà a el sistema de salut espanyola? ¿S'enfrontaran contra una organització mundial de la salut, que amb prou feines si pot difondre el que els tècnics han dictat? ¿Els arriben els recursos per al pagament d'un bon advocat? Hi haurà jutges i especialistes en la matèria que vulguin fer aquest treball només per rescatar la justícia? Passat el dol pel decés d'aquesta mare, esposa, germana i filla de només 44 anys ¿el món serà el mateix? Hi ha algun símil entre aquesta mort i el de l'últim director de la borsa mexicana de valors? Quants governs hauran perdut els seus bons de fama a causa del coronavirus? Sigui quin fos el teu cas, aprofita aquesta experiència per créixer, aprendre i preparar-te, com ho fan molts no només per a la fi de la vida, sinó per viure aquesta amb major intel·ligència i en harmonia amb l'essència de la planeta.