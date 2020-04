Noves fórmules per a governar-nos

Afirma Naïm en La fi de poder que la Humanitat ha de trobar noves fórmules per governar-se, empesa pels canvis en les maneres de consumir, d'usar i de relacionar-se amb el poder. El món canviarà a un ritme més gran encara amb les últimes revolucions tecnològiques, com a conseqüència d'innovacions cada vegada de més envergadura. Ja vivim grans canvis amb el final de la Segona Guerra Mundial, com la creació de l'ONU, del Banc Mundial i del FMI; ara podem pensar que veurem noves transformacions perquè la Humanitat pugui sobreviure i progressar.









Un dels canvis vindrà per la qüestió del consum, que sense receptes garantides s'enfonsa. Per això cada vegada més organismes i especialistes defensen que la Renda Bàsica Universal és la forma més eficaç perquè el consum arribi per a tothom, perquè donaria liquiditat immediata a cada ciutadà i ciutadana, sense burocràcies, amb llibertat i respectant els drets. No cal alarmar: és cert que suposa el 11% del PIB, però el seu impacte es redueix a l'1% al finançar via impostos, d'acord amb els càlculs de l'economista G. Mankiw.





Una persona gens sospitosa com Mario Draghi ha manifestat que, o s'injecta directament a les famílies per reactivar el consum, o el cost del que vingui serà pitjor. Però no és només això; cal garantir també el suport financer -i àgil- és a les petites i mitjanes empreses que han estat paralitzades per atendre l'emergència sanitària.





El triangle vital per a la Humanitat és garantir consum, producció i renda bàsica. Els Bancs Centrals han de crear diners, perquè el dèficit que ara augmenti s'absorbirà amb una economia d'intel·ligència compartida. Si encertem amb les mesures i posem els diners en mans de qui veritablement ho necessita es reduirà l'atur i les empreses tornaran a la seva normalitat, amb una lliçó ben apresa. Haurem establir prioritats per no oblidar que aquesta situació ens va agafar amb les reserves buides.





Són moments de parlar clar, que no és el mateix que fer-la grossa marró. És el moment de dir veritats, de practicar una transparència absoluta que contraresti les massa mentides. No tenir por de la paraula, i estar presents en els debats perquè aquesta crisi s'interpreti d'una manera equilibrada i senzilla, i que aprenent del que ha passat li donem als diners només la importància relativa que ha de tenir en la vida.





Diu Alaine Touraine que a la pandèmia no hem d'anomenar guerra, perquè el Covid-19 no és el cap d'un govern enemic. El que hi ha és, d'una banda, una màquina biològica, i de l'altra, persones i grups mancats d'idees: sense direcció, sense programes, sense estratègia i sense llenguatge.





Omplen el seu silenci amb una estadística que ni tan sols és realista. Això no és la guerra! Estem en el buit, i ens hem de moure.





Tot i que la crisi ha generat una gran solidaritat, alhora ha quedat en evidència l'abandó en què hi havia moltes persones grans, la seva explotació i la necessitat d'abordar una nova comunicació intergeneracional. Igual ha passat amb població migrant, que no s'ha abordat amb la capacitat d'integració que requereix. Ja no hem d'anteposar el benefici i la conquesta dels guanys a costa del que sigui: el cop que estem patint ha posat de manifest la nostra miopia, la ruïna moral davant l'evidència d'aquestes residències sense control i aquestes famílies sense mitjans.





Restablir la confiança, concretar formes de rendició de comptes en què la ciutadania pugui participar de veritat, creant vies de governança que limitin els poders i que siguin un contrapès: el que els politòlegs anomenen els checks and balances i de les polítiques i les seves institucions . És el moment de la innovació i aplicar les noves tecnologies. Pensem que al llarg de molts anys de democràcia hem canviat molt poc en proporció amb el molt que ha canviat la vida. És el moment de fer un pas més.





Ens recorden Acemoglu i Robinson que la llibertat no és l'ordre natural de la Humanitat. Més aviat, el que ha passat sempre és que els forts han dominat els febles i la llibertat ha estat aixafada per la força, pels costums o per les normes. I només quan la ciutadania ha pogut defensar-se amb força s'ha despullat del despotisme. Per això, la llibertat exigeix un equilibri entre l'Estat i la societat, un equilibri que com afirmen aquests autors passa per un carreró estret, però que té sortida. Trobar-és fascinant, i les mesures per aconseguir-ho tenen els seus riscos, però són el camí per a un Estat i una societat més robusta. Encara que suposin sacrificis, perquè res s'aconsegueix gratuïtament la vida.