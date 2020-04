Coronavirus i "sentidiño"

Una mica de sentidiño, si us plau (ho sento, és un dels senyals d'identitat de Galícia).













Les mesures espanyoles anti-covid són de les més draconianes i il·liberals del món (per exemple, tripliquem només en els primers 10 dies les multes d'Itàlia en un mes, tot i la diferència en població). Els resultats són dels pitjors del món.





Si continua el confinament sever (a partir del 27, ja no absolut, però tot i així molt dur), no sé quants morts per covid s'estalviaran -espero que molts, perquè jo sóc dels de risc-; no sé quants hospitals deixaran de col·lapsar--espero, també que molts-, però una mica més tard es col·lapsaran per altres problemes, i amb xifres de malalts astronòmiques.





Per què? Perquè el confinament, més la suspensió de moltes activitats, més la prohibició de l'simple passejar, faran que -p. ex.- ha un cert nombre de tumors, al no operar-se al seu temps, es malignicen; moltes varius, fins ara contingudes pel passeig diari, empitjorin i generin trombes; molta gent gran tinguin els turmells inflats per la pèssima circulació de retorn; dels diabètics, que necessiten exercici, per què parlar; els ruters de el colesterol, idem; i així un bon etcètera: masses musculars perdudes per la inactivitat; cors privats del seu exercici diari, malalties mentals, suïcidis (sí, suïcidis) ... I sumant tot això, no estem parlant de milers de persones, sinó de milions.





D'aquests milions, alguns viuen en ciutats petites, saludables i ben ventilades, com A Coruña, o zones semi-rurals, o totalment rurals, on aquestes mesures centralistes, potser adequades per al metro de Madrid, són absurdes (a la Gomera, absurdísimes ). Què té de dolent la bici de muntanya, si -a més- un ciclista mai va a menys d'un metre de ningú, o en cas contrari xoca ?.





Després ve un altre trist capítol, el dels delatadors. El que fa ben pocs anys avergonyiria a qui ho fa, és ara ciutadania exemplar.





Amics policies de balcó, han esbrinat vostès si el vell passejant que estan denunciant -i les multes són de 1500 euros amunt- té les cames com troncs, i ja no pot més ?. O si és diabètic, o asmàtic, i necessita respirar; o no suporta els dolors musculoesquelètics ?. Si la mare que s'arrisca a passejar a un nen -la ximple d'ella va anteposar tenir un nen a tenir un gos; i, és clar, en el pecat va portar la penitenciari no està literalment a la vora d'un atac de nervis, perquè els seus petits pirates porten un mes en 75 metres quadrats ?. I hi ha països, com Bèlgica, on l'exercici a l'aire lliure no es permet; es recomana.





Però si tot aquest dur sacrifici, tot i ser dubtosament constitucional (parlarem d'això un altre dia) rendís uns resultats com els de Portugal, tot i seria comprensible. Però ja es veu que no. El govern ens entabana amb policies locals cantant "Aniversari Feliç" a una nena en una urbanització. Però, a la fi, la cosa és senzilla: si aquesta política produeix resultats tan dolents, cal canviar de política, i immediatament. O canviar de Govern, que va camí de ser el més il·legítim de la democràcia. Fins Grècia té millors resultats que Espanya (incomparablement millors: cent i una mica morts). Per tant, que ningú digui que la llei és la llei i cal complir-la, perquè sota aquesta normativa quasi-totalitària Espanya ha produït, fins ara, prop de el deu per cent de les morts de el món.





El mínim, mínim que es pot fer és habilitar llocs i hores perquè tot aquest tipus de persones pugui sortir de casa. I que ningú respongui que es conformin amb una bici estàtica, perquè, a part del que avorrida que és, no trobarà vostè una a internet ni a preu d'or. Feu la prova.