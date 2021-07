Consell: Faci vostè una Constitució per al seu pitjor enemic

En aquest moment, Xile -aquest estimat país, petit en habitants però res petit en currículum vitae constitucional- està immers en una situació constituent de la qual podria sortir un trencament amb el seu constitucionalisme històric. Espanya podria també veure's així abans de no molts anys si el deteriorament polític i institucional segueix i no es dóna solució a la gran qüestió, la territorial. Les següents reflexions s'adrecen a qualsevol que pugui fer, o influir en, una reforma constitucional o una nova constitució.





@EP





Reconec que el meu plantejament sona contraintuitiu. El que a un li brolla és: "mai; si amb si una majoria suficient la faré al meu gust i mesura, i més entendré que amb el suport d'aquest poble que m'ha donat tal majoria ".





Vegem. Lamento ser heterodox, però el que solem anomenar maquiavel·lisme no és realista. La gent dóna per fet el contrari: que, encara que immoral, és innegablement realista. No ho és. El nostre conseller maquiavèl·lic a l'orella ens diu: "juga brut i triomfaràs; la fi justifica els mitjans ". Però no ens diu res per quan un jugui brut i no triomfi. I, sent la realitat com és, això pot ocórrer un 50% de les vegades, igual que un advocat deshonest guanya uns plets i perd uns altres. Fins i tot els qui neguen que el mal comportament polític pugui alguna vegada ser vençut pel bo (no falten exemples històrics) s'han de concedir que pot ser vençut per un altre encara més immoral però més dur i eficaç. ¿I què li esperarà, llavors, al jugador maquiavèl·lic derrotat? Per realisme, reconeixerà que si el vencedor li paga amb la mateixa moneda - "el qual a ferro mata, a ferro mor" - i amb interessos, no es podrà queixar.





Francament, encara que un sigui egoista però no ximple ni a curt termini, no serà més pràctic el joc net? Si un va guanyant una baralla el fair play li fastiguejarà perquè li impedirà explotar l'èxit al màxim. Però en aquesta vida cal preparar-se més per als fracassos, les derrotes, la malaltia i els accidents que per als èxits, les victòries, la salut i els viatges tranquils. Altrament, les asseguradores no existirien.





Moraleja: si vostè té tant poder com per reformar o fer una magna carta, feu-lo per quan governi el seu pitjor enemic. Quan l'acord fonamental ha volat (com en tantes societats avui dia), sigui vostè realista i no caigui en la temptació de pensar una magna carta a la mesura de les seves preferències o només per quan governi vostè, perquè al pitjor governa poques vegades o mai.





Si vol vostè protegir-se per al dia de la derrota política -seria ingenu no fer-ho, com un advocat que no fes cap pla per quan perdi un pleito- redacti una constitució que li permeti viure, exercir els seus drets i fer política encara que el poder l'ocupi el mateix dimoni amb potes. I que impedeixi a aquest envair els terrenys dels altres poders; i que li imposi unes mínimes regles jurídiques indisponibles per al govern de moment i així successivament.





Acabo amb un exemple. Durant la transició a la democràcia els que portaven la veu cantant (Suárez i la seva UCD, però també el PSOE) van optar per un sistema electoral que, al premiar els grans partits i castigar els petits, prevalgués molt la governabilitat sobre la representativitat i perpetués el bipartidisme UCD-PSOE (o, després, PP-PSOE). Deixem ara de banda que és injust i partitocràtic i que, si els partits no són molt grans, disminueix la governabilitat, com precisament veiem avui. Tornant a la UCD: quan el 1982 va perdre estrepitosament les eleccions, aquest sistema electoral -el seu- no la va fer passar de govern a l'oposició. La va fer passar a la desaparició.





