El tràfic portuari de Barcelona es va reduir un 8,3% al març

La forta repercussió que està tenint la pandèmia del COVID-19 en el comerç internacional s'està deixant notar en les nostres pròpies infraestructures. El passat mes de març, primer període en què va estar en vigència l'estat d'alarma, el tràfic portuari de Barcelona va registrar 4,9 milions de tones, el que va suposar una reducció del 8,3% en relació amb el del mateix mes de l'any anterior, afectant a tota mena de tràfics, particularment als més directament associats a l'activitat industrial no bàsica, encara que també és cert que hi va haver alguns sectors que van augmentar precisament a conseqüència d'aquesta situació.





Pel que fa a contenidors, van passar 219.827 TEU, un -18,9% que aquest mateix mes de 2019, reducció que s'estima deguda a la davallada dels tràfics (-38%), mentre que el descens en les importacions es va situar en -19% -concentrades principalment al mercat asiàtic (-24%)-, mentre que les exportacions es van incrementar el 8%.









Els principals motius d'aquest comportament del tràfic de contenidors van ser la cancel·lació d'un 50% de les escales dels serveis d'Extrem Orient per la paralització de l'activitat productiva a la Xina (-41%), el que va tenir una repercussió directa en les importacions; el debilitament de la demanda a Europa des de finals de 2019 i les mesures de confinament i contenció de l'activitat aplicades per la majoria de països i la reorganització dels trànsits, un trànsit molt volàtil, per part d'algunes navilieres, en particular dels automòbils (-30,7% en les unitats mogudes, -20% en importacions i -27% en exportacions) i al passatge.





En el primer cas, es van comptabilitzar 52.605 unitats mogudes durant el mes de març, fet que va suposar un descens del 30% (-20% en importacions i -27% en exportacions), mentre que les matriculacions van caure un 70%.





Pel que fa al passatge, i prohibida l'entrada a Espanya de vaixells procedents d'Itàlia i creuers de qualsevol origen, el descens registrat va ser de -77% en creuers (30.008 passatgers) i -54,8% en ferris (6.660 passatgers), si bé és cert que les autopistes de la mar es van incrementar un 4% en UTIS ja que el trànsit entre Barcelona i Civitavecchia va representar un +22%, tenint en compte que el trànsit no va patir cancel·lació durant el passat mes.





Cal afegir d'altra banda que es va registrar un fort creixement en exportacions de carn de porc, farratges i en particular alfals, i medicaments i productes d'higiene, el que ha impulsat el creixement de les exportacions.