Som únics o som especials?

La definició dels conceptes és clau per a l'elaboració de reflexions de tot tipus. I també és clau l'ús que fem d'aquests conceptes en els nostres discursos. Vull fer alguns aclariments sobre dos conceptes que són emprats incorrectament amb freqüència: “únic” i “especial”.





Cadascú de nosaltres és únic, respecte a la resta d'individus. Però no som especials perquè especial vol dir situar-te més enllà de les característiques essencials pròpies de l'ésser humà. En aquest sentit ens posaríem a l'alçada d'un monòleg de Shakespeare a la seva obra “El mercader de Venècia” on el protagonista posa en relleu els punts en comú que tenim tots els éssers humans. Diu, per exemple: “És que jo no sagno, si em punxen?” De fet es tractaria de posar èmfasi en el següent: és fantàstic saber que som únics, però saber que no som especials és meravellós.









I es tracta d'això: saber-nos únics però no caure en el parany de sentir-nos especials. I caure en aquest parany és tan fàcil com descabellar-te un dia de vent. Som especials per la parella, pel fill, pels pares, per un mestre, per l'àvia... això ens diuen. I ens fan sentir especials, diem. Com veieu es tracta d'emprar un adjectiu o un altre. El que és adient és dir: em fan sentir únic i ho sóc.





Fixeu-vos que tots compartim l'adjectiu “únic”. Un adjectiu encisador perquè cada “únic” recull un conjunt de característiques diferents que només posseeix un individu. En canvi “especial” recull també un conjunt de característiques diferents que només posseeix un individu però és un adjectiu que no compartim amb la resta d'individus, ans el contrari: ens aïlla.





Als centres de salut mental hi ha molts pacients que es cregueren especials. A la borratxera de l'èxit hi ha molts triomfadors que es creuen especials. Darrera els faristols de les conferències espirituals hi ha molts pseudofilòsofs que es creuen especials com a missatgers d'una veritat guaridora. A les sectes hi ha líders que es veuen especials.





El llenguatge, un eina capaç d'obrir tantes portes, a vegades... ens empresona.