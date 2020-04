Les Illes Cook, un paradís sense coronavirus (de moment)

Li agradaria conèixer un paradís remot però, segons sembla, bellíssim? Han sentit parlar alguna vegada de les Illes Cook? Doncs prenguin nota: es tracta d'un conjunt format per una quinzena d'illes disperses -la més notable, la de Aitutaki- que forma part de Polinèsia de Nova Zelanda, està situat entre Tonga i Tahití, poblat per uns 15.000 habitants i que té la capital en Avaua, una població de l'illa Rarotonga. Un veritable paradís en el qual, a hores d'ara de pandèmia universal i fins a la data, no s'ha detectat cap cas de coronavirus, de manera que el seu primer ministre, l'honorable Henry Puna, les ha declarat "Zona lliure de Covid-19".





A què es deu aquest miracle? Podran pensar, i potser no els falti una mica de raó, que a la senzilla raó que estan en la quinta forca i a saber qui pot arribar fins a elles. Però el govern local creu que ha estat el fruit de molts factors, particularment de l'esforç desplegat per tots els seus habitants. Per exemple, s'ha utilitzat un sistema de banderes instal·lat fora de cada llar que té el seu origen en els seus avantpassats dels habitants de les illes. La presència d'una bandera blanca indica que en aquest habitatge es necessita assistència mèdica; si és vermella, que una persona de la família és un cas confirmat de COVID-19; la taronja informa que la llar té una persona gran o d'alt risc; i la groga, que la casa està sota quarantena controlada.









Cal afegir que els habitants d'aquest arxipèlag, que espera aconseguir aquest any que la totalitat de la seva energia provingui de fonts renovables, estan fortament conscienciats sobre la necessitat de conservar un entorn com el seu, bonic però molt fràgil. Aquesta preocupació s'expressa en la cultura local, molt influïda per la filosofia anomenada "Kia Orana" que, a més de ser la salutació característic entre la comunitat, significa una manera de vida, que se suma a altres valors comuns a les illes, com la solidaritat. Gràcies a ella s'ha constituït una xarxa de voluntaris que es dediquen a la neteja, al manteniment dels veïnats i al projecte de recollir fins a 200.000 ampolles de plàstic anuals, mentre que molts residents col·laboren cedint generosament la maquinària pròpia per a la recol·lecció de fruita, un dels sectors estratègics de l'arxipèlag.









Tot això s'emmarca en una política de govern conseqüent, una de les mesures ha estat la prohibició de construir edificis més alts que les palmeres, el que ha fet d'aquest racó d'Oceania un veritable paradís sostenible que vol convertir-se en exemple de consciència ecològica.





Això sí, si volen conèixer les Illes Cook hauran de trobar el mitjà de transport que els porti a aquest lloc, situat pràcticament a les nostres antípodes, cosa gens fàcil en aquests temps en què

el quefer de les comunicacions aèries està a nivells mínims.





Més informació: www.cookislands.travel oa Facebook www.facebook.com/IslasCookTurismo