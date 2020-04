Votant mitjà i polítics quaquaraquà

No són poques les lliçons que s'extreuen de la inacabada crisi provocada per la pandèmia del Covid-19. Afecten a manera transversal a conflictes d'índole diferent i a situacions que es semblaven molt improbables fa unes setmanes. Per exemple i juntament amb el meu col·lega Raúl Jiménez, s'ha incidit en dimensions aparentment foranes com ara l'ingrés mínim ciutadà i la robotització de la nostra provisió de polítiques públiques, o l'ús de la intel·ligència artificial per contrarestar els efectes letals del coronavirus.









A diferència del que succeeix en altres països -valgui l'exemple de la nostra veïna Portugal-- el debat entre els partits s'ha encanallat fins a límits insospitables. Tot valgui a l'oposició per desgastar el govern de torn costi el que costi. Així, es torna a parlar de la coalició social-comunista amb un afany clarament de frontisme inútil i perillós. Al redactor d'aquestes línies, que també va tenir la seva experiència política en les 'trinxeres', li torna aquesta cançó emprada com a arma llancívola dels elements franquistes -els menys voldria pensar-de el partit UCD, que en aquell temps (1979-1983) estaven a l'oposició de la Diputació Provincial de Madrid, antecedent institucional de la Comunitat de Madrid.





Amb el meu tornada a el món acadèmic en països anglosaxons, vaig tenir ocasió de comprovar la fascinació que en aquestes societats postindustrials 'es dirigia a l'estudi del comportament electoral del medien voter (votant mitjà). Dit amb paraules simples, les influents escoles neofuncionalistas de la nord-americana American School of Comparative Politics exclusivizaban -i continuen a fer-ho, encara que ara més atemperadament-- les seves anàlisis en els comportaments electorals del 'votant mitjà'. Sí, aquell que "veu, compara i, si no troba alguna cosa millor, compra 'en forma de programes que convinguin al seu autointerés individual a la concurrència dels candidats en lliça. Implícit en semblant enfocament, com bé va interpretar l'admirat i malaurat politòleg florentí Giovanni Sartori, és que les ideologies i les trajectòries històriques de les nostres societats són res o són, senzillament, menyspreades amb el pas el temps. Tot sigui en nom del màrqueting per oferir un guany material incontaminada de pensament polític i de visió social de conjunt.





Segons els postulats de la 'lluita democràtica de classes' (Seymour Martin Lipset), amb el desenvolupament del capitalisme consumista després de la Segona Guerra Mundial les pugnes de caràcter consensual en les democràcies 'postindustrials' reemplaçaran als tradicionals conflictes interclassistes. La meritocràcia i una igualtat generalitzada en les oportunitats vitals dels ciutadans constituirien els elements legitimadors i organitzatius de les noves societats, els quals substituirien els privilegis heretats i les adscripcions d'estatus i rang característiques de les primeres societats industrials. Les recents evolucions socials, amb un increment de les desigualtats, han falsat repetidament tals anàlisi normatius.





Així doncs, els partits tendeixen a guanyar-se els consolidats preferències del 'votant mitjà'. Sense arribar a una pretesa situació de 'fi de la ideologia', els cleavages (divisions o fractures socials) per cosmovisions polítiques (dreta i esquerra), i els alineaments partidaris sovint perden el caràcter decisiu que posseïen en el passat. No és aquesta l'evolució de la pugna partidària ara deslligada a Espanya. Com en qualsevol altra democràcia competitiva del nostre entorn civilitzatori, primera en l'actuació dels partits l'accés a el poder institucional. A la nostra present crisi, però, tot s'encamina a la lluita per la poltrona al marge de qualsevol altra consideració. Sentit de l'Estat com potser ha correspost als temps de Felipe González després de la mort del dictador Franco, són una antigalla de la qual es renega irresponsablement.





Però l'afany no se circumscriu a tenir accés a les poltrones sinó a conservar-les amb pany i clau, o desbancar als seus ocupants pels mètodes més expeditius que es puguin utilitzar. Costi el que costi. I no pocs ciutadans assistim desmoralitzats a el joc electoral amb els morts de la crisi vírica; cerimònia de confusió diabòlica i immoral.





No es podria assignar incapacitat i incompetència s'especifica als nostres representants polítics espanyols. Recordeu, per exemple, aquelles paraules de el cap de l'Eurogrup, l'infame Jeroen Dijsselbloem, president de l'Eurogrup, que en referència als països PIGS de l'Europa del Sud va dir allò de: "No puc gastar-me tots els meus diners en licor i dones i a continuació demanar ajuda".





Segons la seva experiència vital, l'admirat Leonardo Sciascia afirmava que al món podien observar-se cinc grans tipus d'humans: uomini (homes), mezzii uomini (mig homes), ominicchi (homenets), pigliainculo (llepaculs) i quaquaraquà. Serien vostès. capaços d'assignar --fins i tot tentativament-- els percentatges de polítics espanyols que correspondrien a aquestes cinc categories? Per observat en el desenvolupament de la crisi que tractem de gestionar i superar entre tots, al redactor d'aquestes línies li sembla que l'última categoria està clarament sobredimensionada. L'exemple de l'inefable Donald Trump ha penetrat les conductes a aquest costat de l'Atlàntic més del que hauria estat desitjable.