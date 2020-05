Un Primer de Maig infectat de coronavirus

Aquest Primer de Maig o Dia Internacional dels Treballadors, com sempre s'ha conegut, no està sent com en anys anteriors, on els carrers de tot Espanya acollien milers de persones que es manifestaven reivindicant els seus drets, mesures dels governs amb què no estaven d'acord o el tancament d'empreses que deixaven al carrer a centenars o milers de treballadors.

















Aquest divendres, els carrers estaran buits sense veus reivindicatives, sense música, sense vida. El coronavirus serà el gran protagonista de la jornada, com és habitual en tots aquests dies de confinament i de lluita dels contagiats per guanyar-li la batalla, dels que no ho estan i dels que han aconseguit torçar el pols a la bestiola, que és un triomf.





Com a conseqüència de l'confinament, milers d'empreses s'han vist obligades a presentar ERTOS. Algunes anuncien que o rebaixaran la plantilla, o senzillament no obriran les seves portes. Estan en joc milers i milers de llocs de treball, depenent dels sectors afectats, uns més que altres. El govern, els sindicats i les diferents patronals tenen feina suficient per intentar buscar solucions que minimitzen l'impacte en els acomiadaments.





El govern ha de promoure la reactivació econòmica, amb totes les mesures que siguin necessàries.





Els empresaris, que no són els enemics dels treballadors, sinó els generadors d'ocupació han de contribuir a mantenir i general més ocupació.







Els sindicats han de defensar els treballadors, buscar punts de trobada amb els empresaris i canviar una mica les seves estratègies sindicals que són més pròpies de principis de segle XX que de l'època actual. És l'oportunitat que tenen aquests de guanyar-se de nou la confiança dels treballadors, si no és així, hauran desaprofitat una gran ocasió històrica. "La manera de donar un cop en el clau és donar cent vegades en la ferradura", deia Miguel de Unamuno. És l'hora de l'canvi dels sindicats, no poden defraudar.





El teletreball està sent el nou sistema de treballar en temps de pandèmia. Alguns els poden fer i disposen d'eines per fer-ho, d'altres, no pel tipus de treball, però no és suficient per a seguir mantenint l'economia d'aquest país i conservar els llocs de treball. Cal començar a posar en marxa la maquinària que faciliti la volta a la feina amb garanties. ¿S'està fent així ?, depenen de qui opini, la versió serà diferent.





La situació econòmica, a Espanya a tot Europa -resta del món també-, és una de les més greus que s'està vivint després de la II Guerra Mundial, per això avui més que mai les institucions europees han de caminar en una mateixa direcció. El problema que és global necessita solucions globals. No val que cadascú tiri per a casa, ha d'haver una sola postura, no 28.





La Confederació Europea de Sindicats ha mostrat la seva preocupació per la situació i demana a les institucions europees mesures urgents per pal·liar la crisi econòmica que ja ha calat i que amenaça com més problemes greus.





És l'hora de sumar esforços, aparcar les diferències, col·locar-se una sola gorra de posar les eines per sortir d'aquesta crisi pandèmica.





Un Primer de Maig telemàtic, estrany i amb la incertesa d'un futur econòmic social i sanitari. És un Primer de Maig infectat de coronavirus