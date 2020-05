Viena llança elegants mascaretes contra el coronavirus

Tothom està horroritzat per les dramàtiques conseqüència de la pandèmia que patim actualment. En primeríssim lloc, per la mortalitat i per les conseqüències sobre la salut que està provocant. Però també per les seves inevitables repercussions econòmiques, amb la pràctica paralització de sectors molt importants de l'activitat industrial i de serveis. Aquesta situació ha obligat que alguns dels sectors més perjudicats afilin l'enginy, com és el cas dels dissenyadors de moda vienesos.









Àustria és un dels primers països que han establert normes de desconfinament que han anat acompanyades de les corresponents precaucions com l'obligació d'accedir a botigues, mercats i mitjans de transport lluint una mascareta protectora que ha de ser necessàriament la mascareta d'un sol ús, una bufanda o un mocador, sinó que també pot una elegant peça de teixit. Conscients d'això, diversos dissenyadors de moda de la capital austríaca han llançat una línia de mascaretes de boca i nas que constitueixen tot un repte a la imaginació i una mostra de bon gust i permeten, alhora, complir amb les normes.





Així han sorgit la MNS (en alemany, mascareta buconasal) que no són exactament les de caràcter quirúrgic que protegeixen als seus portadors enfront d'infeccions, però que limiten la transmissió d'agents infecciosos a altres persones. Com estan elaborades amb cotó tèxtil, permeten la seva reutilització, previ el corresponent rentat a 60º, de manera que contribueixen a més a reduir la generació de residus. I fins i tot poden tenir una finalitat altruista com les de la besnéta de Gistav Klimt, Brigitte Huber, que és dissenyadora de moda i fa unes mascaretes que ajudaran ajudin a finançar la Vila Klimt, últim estudi que va ocupar el famós artista de el modernisme. Aquestes "màscares Klimt" estan fetes amb tela de cotó que llueixen el blau de la bata de pintor de Gustav Klimt i porten brodat a mà un delicat adorn modernista (Klimt-Vila, Feldmühlgasse 11, 1130 Wien, www.klimtvilla.at )





Heus aquí una relació dels creadors vienesos que posen a disposició les seves imaginatives i eficaces mascaretes:





- Samstag Shop, Margaretenstraße 46, 1040 Wien, www.samstag-shop.com

- Ferrari Zöchling, Kirchengasse 27, 1070 Wien, www.ferrarizoechling.com

- Mühlbauer, Seilergasse 10, 1010 Wien, www.muehlbauer.at

- Michel Mayer, Singerstraße 7, 1010 Wien, www.michelmayer.at

- Wendy Jim, www.wendyjim.com

- Said the Fox, www.saidthefox.at

- Callisti, Weihburggasse 20, 1010 Wien, www.callisti.at

- JCH Juergen Christian Hoerl, Store und Maßatelier, Opernring 23, 1010 Wien, www.juergenchristianhoerl.com