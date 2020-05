Es van extingir?

Quan vaig tenir el privilegi d'assistir a una escola de pre-primària, després de la meva mare el personatge més important de la meva vida van ser els meus mestres. Als 5 anys jo havia estat ensenyada -per la mare- a llegir i escriure en dos idiomes- sabia comptar i els meus pares llavors pensaven que això era suficient per a una nena; va ser gràcies a la curiositat d'una educadora -monja per cert- qui va preguntar a quina escola jo assistia, que vaig ser matriculada en el sistema formal. Vaig aprendre tot allò valuós dels mestres no només per aquella pregunta, sinó per tot el que em van ensenyar a dos anys de "kinder" i sis de primària. Amb el pas de la vida vaig acabar la meva primària en una escola oficial i després com un veritable acte de rebel·lia em vaig inscriure a la secundària número 24. Excepte la meva mestra de sisè de primària, totes aquestes dones -per excepció vaig tenir tres mestres homes - han deixat aquest planeta i de veritat que m'agradaria conèixer la seva opinió sobre el que estem vivint.





Totes aquestes distingides persones, no només ens van ensenyar l'art d'escriure, les bases de la geometria, les matemàtiques -des de la aritmètica bàsica, fins a la trigonometria- la importància de la física i la química, el meravellós de la geografia -amb les seves variables d'aigua, clima, tipus de sòl i meravelles de la terra- i, per suposat, la història. En aquell llunyà Mèxic, els esports eren una cosa fonamental i si l'escola no tenia espai, les mestres gestionaven que ens deixessin practicar en alguna seu de l'IMSS o de certs parcs públics. La seva tasca formativa s'estenia més enllà del programa de la SEP, ens ensenyaven modals, accions de concertació, generositat per als menys afavorits, esperit de lluita sana en competències informals de poesia, gimnàstica, teatre o el que es presentés.









A aquests mestres els respectàvem i els elogiavem no només el 15 de maig sinó tot l'any, i per moltes de nosaltres, va ser tota una vida per reconèixer-, no només les seves classes, sinó l'exemple, la defensa intel·ligent ferma i no iracunda -davant a familiars abusius o violents- l'acompanyament per a cada repte que se'ns passava. Aquests mestres tenien autoritat per castigar-nos si el que fèiem no era correcte i ningú considerava que per això estaven violant els nostres drets humans. Per descomptat mai deixem de tenir classes a causa de que el seu temps fos compartit amb el sindicat o per algun míting polític. Comentaven -en la classe de civisme o en la tranquil·litat de les manualitats o l'entrenament de cuina o taquigrafia- el que passava al seu voltant nostre: les protestes dels metges, l'empresonament de Demetrio Vallejo i altres 'ferrocarrileros', les funcions de president, la importància dels diputats i el perquè dels senadors, en fi eren veritables mestres. Què va passar? Perquè ara si es parla d'aquesta professió, es fa amb menyspreu i fins i tot amb por? Per què els pares prefereixen endeutar la seva vida per tal de no permetre als seus fills ser alumnes del sistema públic? Quants pares van felicitar els mestres aquest 15 de maig?





Des que el món ha estat habitat per humans, hi ha petjades de persones que van dedicar el seu major esforç a ensenyar. A l'antic Egipte els sacerdots eren els responsables d'ensinistrareals escrivans en l'art de preparar papirs i després fabricar les pintures amb què havien d'escriure. L'àgora grega s'omplia de gent interessada en escoltar [1] als el que sabia coses que per a la majoria no eren conegudes encara que si interessants. Roma i moltes altres cultures, deien que el bàsic era responsabilitat de la mare però després dels 7 anys, els nens més privilegiats -no havia escoles públiques- acudien amb algú que tenia l'habilitat de transmetre els coneixements i capacitats que havia obtingut al llarg de la vida. La infinitat de cursos, diplomats, tallers... que avui ofereixen universitats o grups diversos, que enalteixen les capacitats d'un entrenador o "profe", podrien competir en essència de qualitat i valors amb aquells?





És una pena veure com per ignorància s'agredeix per igual a responsables de l'ordre que a personal mèdic. Serà que a aquestes persones les van educar gents titulades de "normals" que amb el temps van prostituir el privilegi de l'educació i la van canviar pel robatori de camions i segrest de xofers? Quin tipus de docents van tenir funcionaris públics als quals els costa llegir amb fluïdesa? Quants d'aquests personatges van tenir una reprimenda o un consell oportú que els permetés donar sortida als seus complexos?





Després del "pater famílies" romà i a partir de la consciència política de la importància de gestionar l'educació, a partir de l'edat mitjana, l'església catòlica s'arroga aquesta responsabilitat que ningú els discuteix sinó fins que a Alemanya es formalitza la reforma religiosa . A partir del segle XVIII, es comencen a delinear altres opcions per formar experts en algun tipus de matèries, sent l'educació una mena de privilegi que s'assembla els títols i reconeixements com a sinònims de noblesa, fins que en els estats moderns es reconeix, que la educació és un autèntic exercici de poder. A tot el món sorgeixen els mestres rurals -no van ser un invent de Lázaro Cárdenas [2], a Europa també els va haver- per tractar d'acabar amb una de les causes de la desigualtat social és a dir, el retard educatiu i cultural. Seran només les aules mal equipades i la marginació tecnològica el que posa en desavantatge als mestres rurals? Per què els mestres rurals més ben equipats migren cap a una carrera universitària com arquitectura o enginyeria? Es deu a l'estultícia humana que fa més de 100 anys va descriure el rus Anton Txèkhov?





Tant de bo hi hagués molts alumnes que tinguessin el privilegi de ser ensenyats per personatges com els que van ser els meus mestres, per dir-los felicitats no només el 15 de maig, sinó tota la vida.





[1] Tenia més importància l'aprenentatge oral que l'escrit.

[2] El 40% de les escoles a Mèxic continuen sent rurals.