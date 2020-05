La millor ciberdefensa és la formació i la informació

Parlant amb sinceritat, els ciutadans del carrer estem tots molt escassos de coneixements de ciberseguretat. Les connexions que tenim a casa solen tenir un nivell de protecció insuficient, i sovint fins i tot no vam dotar l'accés a la xarxa wifi domèstic amb contrasenyes robustes per evitar que puguin entrar intrusos en ella. D'altra banda, tots els dispositius familiars que connectem a aquestes xarxes -portàtils, telèfons, tablets, consoles- tampoc solen tenir actualitzades les últimes versions de programari, el que genera buits de seguretat notables.





Si a això li sumem que no tenim, en termes generals, de les nocions bàsiques de ciberseguretat, podem comprendre que aquesta situació de confinament exposa a les ciberamenaces, no només a les famílies, sinó a les empreses, els sistemes poden veure atacats a través d' les bretxes de seguretat que presenta l'entorn domèstic del teletreballador.





Les xifres de ciberatacs s'han disparat en les últimes setmanes. La mitjana diària és de 2 600 atacs, però el dia 28 de març van arribar a registrar fins a 5 000. Amb tot, els experts avisen que el pic d'activitat maliciosa probablement no s'ha assolit encara. Les accions detectades són de tot tipus: des de intents de robatori de contrasenyes i dades, fins a atacs directes contra organitzacions, i fins i tot, hospitals. També s'ha produït una escalada del volum de rumors i notícies falses en circulació relacionades amb la pandèmia, amb la finalitat crear pànic entre la població i desestabilitzar les institucions.





La recent "digitalització extrema" a la qual hem hagut d'adaptar bruscament ha jugat obertament a favor del hacker, principalment perquè ara estem més exposats tecnològicament parlant. La societat s'ha fet molt més dependent de les infraestructures digitals i la connectivitat. A més, ens hem vist abocats al teletreball, sense que gran part de les empreses i organitzacions hagin pogut provar degudament com implantar amb èxit aquesta modalitat. D'altra banda, el consum electrònic s'ha disparat: tot el que fem tancats té un major pes digital.





Finalment, hi ha un ampli percentatge de població que no està tan familiaritzat amb l'ús quotidià de tecnologia, però que s'ha vist igualment empès a incorporar-la en la seva vida diària. Des de la perspectiva de caçador del ciberdelinqüent, la pandèmia ha multiplicat el nombre de preses que es troben completament al descobert i que són molt fàcils d'abatre.









A Europa es detecta una notable manca d'informació sobre els riscos del cibercrim. Únicament el 46% dels ciutadans europeus es considera ben informat, d'acord amb les dades de l'Eurobaròmetre. I aquest percentatge disminueix al 35% en el cas dels espanyols.





Atenent a l'aplicació de mesures de seguretat, tan sols el 45% dels europeus ha optat per instal·lar un antivirus o modificar el que ja posseïa. Al nostre país, la instal·lació d'antivirus és la mesura de seguretat més utilitzada, encara que només arriba al 35% dels internautes.





Hi ha un ampli percentatge de població que no està tan familiaritzat amb l'ús quotidià de tecnologia, però que s'ha vist igualment empès a incorporar-la en la seva vida diària.





D'altra banda, som un dels estats membres de la UE, al costat de Romania i Portugal, en què més percentatge d'internautes (22%) declara no adoptar cap mesura de seguretat quan utilitzen internet. No obstant això, la millor ciberdefensa és la formació digital i la informació. Solament una població que es mogui amb desimboltura pel mitjà digital, i que conegui els seus riscos i com evitar-los, podrà frenar en gran mesura els riscos que amenacen a internet.