I una merda!. Que el meu menda no ha signat res

Camina al pati mediàtic sense trobar assossec, especialment en el Madrid dels Abascales i de les Ayusos pel pacte contra natura dels Pedristas amb Bildu i els seus afluents post-etarres. La festa, aquesta vegada, no la pagaran només els ciutadans, ja que l'error del primer secretari del PSOE li pot sortir car als socialistes, ja que les properes eleccions a Euskadi poden oferir-nos la temptadora oferta que hi hagi un nou lehendakari sota les sigles del propi Bildu, del PSE, i pel seu lloc de el diable cojuelo en aquest assumpte anomenat Podem. Si això succeís al PNB se li van a obrir les seves ànsies independentistes i regalar-nos un Euskadi ingovernable en una Espanya trencada i ferida de mort, i a el President se li acabés el bon rotllo basc.













I en aquest punt és on uns mirem a Europa i esperem d'ella, d'una banda, generositat en els préstecs, però sobretot exigir-li a aventurers com Premier espanyol, que se les tinguin teses amb qui ha demostrat ser un soci poc fiable de govern, que ha posat a empresaris grans i petits, llegiu CEOE i Cepime, en estat de guerra per un assumpte que no els pertoca directament, i que no hauria dilucidar sense comptar amb el seu millor criteri, ja que per resoldre tan ingrat tema, com són les relacions laborals, els qui més saben, són els representants legítims dels empresaris i per descomptat els sindicats de classe agrupats en diferents sigles, a més que un estat d'emergència sanitària no es el millor moment per tractar un tema tan delicat, llevat que qui ho fan, vulguin premeditació, traïdoria i nocturnitat, notes de premsa a les dotze de la nit, aprofitar-se de la situació.





Tots sabem, menys Irene Montero, que Pablo Iglesias és un aventurer de la política. I per tot això, estem davant d'un dirigent polític que cerca el desordre i les votacions a la búlgara per establir una relació bolivariana entre ciutadans i poder, que no és de rebut a Europa, ja que s'exterminaria la democràcia a la Unió Europea, si s'ajunten 04:00 dirigents com ell en les veïnes Alemanya, França o Itàlia. Per si ningú s'ha adonat, a el personatge, ja li va bé el dels habitatges per a tothom, gratis total, mentre ell i la seva senyora viuen de luxe a la casona de Galapagar. Tampoc deixen de sospirar i airegen les seves reivindicacions quan es tracta de pujar a l'màxim el mal anomenat ingrés mínim vital, que ningú sap com un estat com el nostre amb una Hisenda en ruïna pot arribar a pagar suport a tant futur client / votant podemita.





Com bé deia William Shakespeare : "La misèria depara a l'home estranys companys de llit". I si aquesta màxima es perpetua en la societat espanyola, ens deixa fàcilment en el futur mes proper de ruïna econòmica, la coneguda imatge de la famèlica legió que molts hem cantat durant tants anys en la Internacional de Pierre Degeyter .





A partir d'aquest brou de cultiu reneixen els líders populistes, confortablement instal·lats en el comunisme de saló, amb minories de l'11 per cent d'inscrits que troben la seva raó de ser en l'existència d'ultradretans que neixen i es desenvolupen en el mateix brou de cultiu de la incompetència política. Els estranys companys de llit Vostès. Els han pogut apreciar en els últims pactes acordats en el mateix Congrés dels diputats. Mentre els ciutadans perdien a part de la seva família pel coronavirus i la feina que els sustentava se'ls anava de les mans abocats a la més trista de les misèries, s'escoltava la veu ferma dels que han ressuscitat de les seves cendres, sonora xuleria, que el que se signa cal complir-lo. Perdonin vostès: I una merda! . Que el meu menda no ha signat res.