El que es recull

En aquelles colònies noves dels cinquanta que d'alguna manera es van convertir en l'arrencada del progrés de treballadors, obrers i fins a petits comerciants a la ciutat de Mèxic, part de l'educació formal -de la qual no tenien la majoria dels que van aconseguir fer-se de 1 propietat- va ser substituïda per la profunditat resumida en els "dits" repetits pels avis. La varietat de refranys sobre el valuós de la feina per a una població que va recórrer a la hipoteca per poder adquirir la caseta d'una planta al carrer Formiga, Constància, Eureka, la Victòria, fonedora de Monterrey o Bon To era realment àmplia: A Déu pregant i amb el mall donant; Al mal treballador no li va bé cap aixada; A qui matina, Déu li ajuda; Qui vol blau cel, que li costi; El fluix treballa dues vegades - aquesta última era la frase que esperàvem mai ens digués la nostra mare després de concloure una tasca - El que té botiga que l'atengui, i si no que la vengui; L'ociositat és la mare de tots els vicis altra dels ensenyaments transcendents d'aquells pares, majorment sense títols universitaris, conscients que el ensenyat fora de casa tenia menys pes que les rutines transmeses a la llar.









Un bon nombre dels nois que vam iniciar el nostre desenvolupament en aquella dècada, caminem a pas constant que va durar fins a concloure estudis superiors, no hi havia dons als escolapis, ni a les mares solteres, ni als ancians que eren respectats, cures i estimats. Alguns privilegiats vam aconseguir, en la preparatòria, una beca -no major de 150 pesos- guanyada amb una bona mitjana de l'aprenentatge i llevat de les excepcions dels que tenien famílies amb un nivell major d'ingressos, gairebé tots dividíem nostre temps entre l'estudi i el exercici retribuït perquè al cap i la fi sabíem que No hi ha drecera sense feina.









D'una manera o una altra vam aprendre des de molt infants que "el que no ajuda destorba" i que si el riu sona és perquè aigua porta, sobretot quan es parlava de les conductes delictives d'aquells fills atesos per pares que no els van donar cap ofici, Això va ser el que els va convertir en lladres, jugadors de loteria, viciosos o si més no ganduls, sinònim avui de ? que tot i que els seus progenitors fossin de classe mitjana dedicats, ells en resum serien majoritàriament vagues i mal gastadors, acostumats a deixar per demà el que podrien fer avui. En un Mèxic autosuficient amb un bon percentatge de famílies rurals, era fàcil comprendre que es collia el que s'havia sembrat, igual si es tractava de pastanagues, enciams, te bord i fins al frijolito col·locat en un pot amb paper assecant com a part de les tasques de la primària. Et va tocar l'explicació afectuosa de la teva àvia per comprendre que sembrar cebes de vegades donava com a resultat llàgrimes perquè conrear vents era un predisposarte de tempestes?





En el preàmbul de la tercera dècada de segle vint-i-u podem observar a desenes -sinó és que centenars- de governants, ignorants de la seva pròpia supèrbia doncs són capaços d'exhibir la seva manca de saviesa, ja que la humilitat no els és donada D'on es origina aquesta tendència a sentir-hàbils per a tot si ni el sentit comú els és conegut? Entenen que les coses vénen com anell al dit, quan elles es refereixen a l'oportunitat, l'apropiat i la galanura? Passen per alt, però, que en la majoria de les vegades, els anells són simples adorns, que els mediocres fan servir com a suposada mostra d'autoritat en aquell que els porta.





Entendre els refranys, implica certa forma de coneixement; encara que si totes les expressions d'algú que comunament es dirigeix als altres, són frases populars i fàcils de memoritzar estem en el que seria una forma senzilla d'ensenyament. En contrapart si a més de la frase repetida fora de context al que ens enfrontem és a una varietat de limitacions psicològiques i socials sumades a la ignorància d'algú que addicionalment sol recórrer a les mentides en l'intent de donar-li sentit a les seves frases buides el panorama es converteix en un desastre ¿Després de totes les falsedats es perd la confiança dels que escolten el refranyer?





Després de diverses setmanes en confinament, el mínim que busquen els afectats és la veritat, igual si s'està en una presó purgant una falta que en un camp de concentració, una estada d'immigrants, un estatge laboral o turística. Qui del nostre govern s'ha ocupat d'investigar seriosament al covid-19? Com pot donar-se-validesa a la seva gravetat i conseqüències econòmiques si qui ens dirigeix l'ha pres a xunga en diverses ocasions? Les mentides -respecte a gents deshonestes amb interessos no molt nets- ¿s'oculten amb enrabiades, insults o més falsedats? Hi ha frases que de veritat criden a reflexionar seriosament en el que ens passa com a país perquè si el líder autènticament creu que hi ha coses que "si escalfen" hem de començar a preocupar-nos ja que "Ferro calent es doblega fàcilment, i això passa amb la gent" serà que el de la veu -com diem els advocats- o el seu equip de treball s'estan doblant? Desitgem que no, ja que ell mateix s'ha establert una meta per altres complicada Què farem amb els rics? I els que tot i no ser rics, hem provocat l'enveja i com a conseqüència la discriminació i l'odi dels que per primer cop han aconseguit arribar a un àmbit de mal entesa rellevància, haurem de reflexionar en el que nosaltres, en legítima defensa, hem de fer amb aquells que ens repudien i no tenen mes fita que excloure'ns, tenint en compte que "si l'enveja fos tinya, molts tinyosos hagués". I sobre la realitat que encara perseguint "l'enveja pot ferir al que es té; però no al que s'és ", honrem als avis, recordant que tals mediocres colliran a la llarga llàgrimes, perquè ni tan sols saben sembrar betabeles, chayotes, jitomates o pepinos.