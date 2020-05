Boris Johnson, emperador nu

'Britain has discovered what it is like to be governed by the British Empire' (Gran Bretanya ha descobert el que és ser governada per l'Imperi Britànic). A més de la gràcia del joc de paraules, l'acudit descriu una manera trampós i xaró de fer política a les Illes Britàniques i, especialment, en una de les seves nacions constitutives: Anglaterra (amb un pes demogràfic d'al voltant del 85% del total de Regne Unit ). I és que ara ja és vox populi com va ser la principal raó de pes en la majoria mínima de vot popular en el referèndum del 23 juny del 2016 a favor de l'abandonament de l'UK de la Unió Europea.





I no va ser una altra que va ser la de recobrar l'èpica i categoria de superpower que va gaudir l'Imperi Britànic després de Waterloo. Poc importa que després del Brexit l'icònic bulldog s'hagi convertit en un gosset faldiller (lap dog) de l'Oncle Sam. Tot hagi estat per guanyar protagonisme en el concert mundial dels països, tot i la monstruosa desnaturalització de tractar de castrar seu europeisme innat.





Es va justificar llavors que el principi democràtic de la meitat més un, legitimava el desenllaç inevitable del Brexit. Tot --gairebé tot-- en la vida política britànica es porta a efecte al·ludint a un civisme i uns principis democràtics que la politeia britànica ha reclamat com a propis en temps contemporanis. Civisme i principis que han quedat seriosament qüestionats després de l'escàndol protagonitzat fa uns dies per Dominic Cummings, qui va realitzar amb el seu cotxe un viatge des de Londres saltant-se les regles del confinament indicades per a la resta de la població britànica.









Després deslligar-se la indignació en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials, el primer ministre britànic va sortir al rescat de la conducta de la seva gran conseller àulic (spin doctor), a qui ha defensat en la seva decisió de saltar-se les normes avalades per ell mateix. La reacció popular -almenys la 'no-imperial' - ha estat furibunda, subratllant la gran contradicció que suposa que les normes no siguin aplicables a tots per igual. Cummings va al·legar que auxiliar al seu fill era causa de força major, el que per als altres ciutadans 'plebeus' del Regne Unit no hagués estat suficient per abandonar sense previ avís el confinament imposat a causa del Covid 19.





Així doncs, què ha quedat d'aquella màxima, 'manners before morals' (l'educació abans que la moral), tan arrelada en un ideal de comportament entre les gents del gran país insular? Després de l'enèsim escàndol protagonitzat per l'inefable (assenyalin vostès aquí el qualificatiu de la seva preferència) Boris Johnson, el cinisme no ha fet sinó acréixer en l'actitud popular. Tot sigui en pro de mantenir l'aspiració a ser un país important, gairebé 'imperial', i defensar l'indefensable.





Boris ja es va quedar molt ressentit políticament en proposar en els primers dies que va deixar sentir els seus efectes letals el coronavirus l'estratègia de la herd immunity (immunitat de ramat). És a dir en paraules simples, el pla de no fer res. Ja es inmunizarían els britànics de manera 'natural' com si d'una altra grip estacional es tractés. Només calia deixar passar el temps perquè la salut pública s'encarregués d'atendre els casos greus, mentre el comú de les gents esquivaria pel seu compte la letalitat del virus. Succeeix que el mateix Boris, contagiat pel Covid 19, va estar internat en teràpia intensiva durant diversos dies i va assegurar que la seva vida havia corregut perill. Pitjor sort ha estat la dels 38.000 britànics morts que ara suposen el 21% de tots els morts a causa del virus a Europa. El Regne Unit és el país amb més morts al Vell Continent, i està al mateix nivell que Espanya i Itàlia introduint el coeficient corrector demogràfic. Només Bèlgica amb 82 mort per 100.000 habitants els supera.





Resulta, doncs, que tot i que el crèdit de govern presidit per Johnson estigui sota mínims, els súbdits britànics no poden enviar a casa el líder conservador encara que hi hagués una majoria mínima que ho exigís. El sagrat principi constitucional de la sobirania parlamentària establert després de la Revolució Gloriosa de 1688, protegeix per sobre de qualsevol altra consideració la democràcia indirecta i salva políticament al primer britànic.





Si no és mitjançant un 'cop de mà' conspiratiu com el que va patir la totpoderosa Margaret Thatcher per part dels seus propis coreligionaris a finals de 1990 de partit, i que la va fer dimitir després de més de vint anys com a primera ministra, és difícil imaginar una sortida política a l'emperador per molt nu que s'hagi quedat.





Més enllà de les interioritats del present lideratge polític britànic, és oportú esmentar les coincidències respecte al lideratge existent en l'altra riba de l'Atlàntic nord. Donald Trump, el reclam 'L'état c'è moi' apunta a una renovació per quatre anys més al capdavant de la Casa Blanca, és un altre inefable (triïn vostès també l'adjectiu qualificatiu que millor els sembli) president de govern la conjunció amb la permanència de Johnson en 10 Downing Street podria apuntalar la supremacia socioeconòmica del neoliberalisme global de matriu anglo-nord-americana, en aparents hores baixes com a conseqüència de la pandèmia.





És l'època dels líders inefables ...