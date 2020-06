El concepte té assíduament dos àmbits, el primer es vincula amb la salut i el segon està estretament lligat a la religió. De vegades tots dos es relacionen entre si i gairebé sempre té un referent de temps de tal forma d'una quarantena pot ser 40 hores, dies, mesos o anys. Diversos segles abans de Crist aquest concepte el feien servir i queden exemples a la Tora, l'antic testament, i altres fonts històriques, en què s'esmenta la necessitat de recloure -per set dies o més- a qui presentava símptomes d'alguna malaltia com la lepra per exemple [1] [1], que més enllà del que metge, manté per molt temps -en el segle VI eren diverses les colònies de leprosos només a Europa- mandats d'aïllament fins que es considera superat el contagi.

















Confinar a un ésser viu -humà o animal- com a mesura preventiva, en ocasions s'associa a esdeveniments veritablement truculents i fins criminals ¿quantes històries coneixes de psicòpates que mantenen en aïllament a dona i fills perquè suposadament així els protegeixen [1] [2] ? Les generacions joves ¿entenen l'aïllament més enllà de la infecció virulenta del seu ordinador? .En aquests dies de tancament ¡que no són vacances! Els nens de secundària, ja poden sostenir una conversa sobre les epidèmies de pesta negra, grip espanyola, paludisme, febre groga, malària, dengue, verola, poliomielitis [1] [3], VIH, Ébola i les diverses gripas virals? Saben els ciutadans de segle XXI, totes les quarantenes, en què llocs es van donar i als que van afectar aquestes epidèmies i pandèmies ?.





En l'àmbit religiós -citaré només el cristià- són si més no una dotzena de vegades que s'esmenta quarantena a la Bíblia, com va ser el temps de durada de l'diluvi; l'edat que tenien Isaac i Essau quan van celebrar el seu matrimoni; l'èxode de el poble escollit quan surt d'Egipte -es diu que van estar al desert 40 anys- els dies que van passar en aïllament primer, Moisès i després Jesús, un a la muntanya del Sinaí i el segon en el desert; el temps que van ocupar els espies israelites per explorar la terra promesa; les matineres que Goliat, va vociferar reptant als israelites abans que ho vencés David; la quantitat d'anys que durarien al tron Samuel, David i Salomó. Més enllà dels quaranta dies que van haver de passar perquè el nen de Betlem fos presentat al Temple i l'anunci de Jonàs a la població de Nínive a la qual li va revelar que en 40 dies seriosa destruïda -Jonás 3,4- o aquelles 2,800 hores que enmig de la depressió i la por, va passar al desert el profeta Elies, abans d'aprendre a escoltar el vent suau i afable que li va retrobar amb el Senyor; o els no molt clars esdeveniments que es van donar durant els 40 dies posteriors a la crucifixió amb relació a Jesucrist i l'últim que va ensenyar presencialment als seus deixebles, abans d'ascendir a una altra dimensió. Em quedo amb la quarantena posterior al seu bateig que va passar Jesús en preparació del seu ministeri; temps aquell en què va patir limitacions, dolor físic, menyscapte emocional i sobretot temptacions. Aquestes presentades just en els moments de més debilitat física humana, oferint poder, control d'altres o riquesa Pots parlar del que t'ha passat en aquesta quarantena gairebé doble que ens constreny a no sortir de casa? Quantes temptacions t'han abordat ?.





Molts han renegat, alguns s'han revelat i botant els protectors surten, ballen, canten en grup com si res passés. Tot i l'oportunitat segueixen sense saber com conversar amb l'esposa (o) i els fills. Tots els empresaris entenen el que ha significat aquest alt en el camí?. Alguns dels membres del crim organitzat s'han aturat a reflexionar en comptes d'augmentar la virulència dels seus delictes?. La generació que es diu va sortir amb Moisès després de l'oferta de la terra promesa, a l'igual que avui no va ser homogènia, alguns s'oposaven a tot, renegaven, criticaven, fins i tot es rebel·laven i la sentència a "aquesta mala generació", va ser el no arribar a ser beneficiària de la terra esperada. Avui les regles de la relació amb Déu, a el qual molts neguen i en general es rebel·len, ha canviat, des que la paga de l'pecat té la possibilitat de deixar de ser mort per convertir-se en do de Déu com a vida eterna Pot després de gairebé 90 setmanes de tancament entendre la profunditat de el prec "perdona'ls que no saben el que fan"?. Què significa llavors morir en solitud, sense comiats, ni funerals en forma, sense embalsamament, ni vetlles i amb un brevetat impossible d'assimilar?. Què ens espanta més ¿la mort de l'altre -pare, mare, oncle, fill, empleat, cap- o la possibilitat que morint jo ni tan sols les nostres restes siguin lliurats als familiars pel caos de tantes desaparicions?. S'imagina que el que els seus parents creuen són les seves cendres siguin les d'un altre?. Si les restes que estan col·locats en el nínxol "fifi" de la teva propietat són els d'un obrer o una mestressa de casa de classe mitjana baixa per l'equivocació d'algú ¿això podria haver canviat sense la mutació dels virus que ens va obligar a la quarantena? ¿I com seria la pèrdua o el guany? .Quants de veritat es van comportar com nazareos -separats no natzarens de Natzaret-als que els estava prohibit tocar i estar a prop dels cadàvers, sense molestar-se o culpar algú ?.





Se suposa que a Mèxic avui iniciem una nova normalitat. Seguirem disposats a vendre la nostra ànima a el diable pel consum d'alguna cosa que estem acostumats a comprar? Què pensa dels que prefereixen encomanar-se en les llargues files dels compradors de cervesa?. Tornarem a la modernitat de dones, que no guarden quarantena després d'haver parit?. I ens avergonzaremos per no haver tallat els nostres cabells en lloc de valorar que això era una característica que distingia als especials de pobles israelites ?.





Qui sap que serà el fàcil per a la nova normalitat, la veritat és que una gran majoria hi haurà desaprofitat aquesta meravellosa oportunitat que se'ns ha donat per estar més a prop de nosaltres mateixos, reflexionant en la transcendència que mantinguem veient sortir el sol cada matí.