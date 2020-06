La tecnologia com a arma contra el COVID-19

Àsia ha demostrat que les tecnologies digitals i la dada són factors clau per combatre la pandèmia. La ciutat de Hangzhou a la Xina va ser de les primeres a utilitzar big data per a la prevenció i en control de el nou coronavirus. La seva estratègia va ser batejada com "un mapa, un codi QR i un índex".









Tots els habitants de la localitat, i aquells que venien de fora, van rebre un codi QR sanitari que establia el seu grau de mobilitat. Els que tenien un codi de color verd es podien moure amb absoluta llibertat, els que el tenien groc, havien de complir una quarantena de set dies, i aquells que el tenien vermell, havien de romandre aïllats catorze dies. Cada ciutadà ha de monitoritzar i registrar la seva temperatura corporal, i actualitzar el seu perfil diàriament en una base de dades controlada pel centre de control d'epidèmies municipal. Aquest sistema s'ha implementat en 200 ciutats de tot el país i utilitza el big data per generar el codi, creuant les dades individuals de cada persona procedents de múltiples fonts, com la Comissió de Sanitat i de la Policia, les d'aerolínies i ferrocarrils, i les d'operadores de telecomunicacions i de serveis a internet.





D'altra banda, la intel·ligència artificial també ha jugat un paper protagonista en la detecció de l'COVID-19. Al 31 de desembre de 2019, Bluedot, una plataforma d'intel·ligència artificial canadenc que vigila l'evolució de malalties infeccioses al voltant de el món, va avisar de la concentració de casos d'una "pneumònia inusual" localitzats al voltant d'un mercat de Wuhan a la Xina. L'algoritme aconseguir avançar-se a l'Organització Mundial de la Salut, que va emetre l'anunci sobre el brot d'un nou coronavirus el 9 de gener de 2020.





La funció de Bluedot és mantenir informats als clients de l'empresa sobre les zones de l'món que presenten perill i que han d'evitar, i, per, això, s'alimenta de centenars de fonts d'informació, com comunicats d'organitzacions relacionades amb la salut, informació de vols de les companyies aèries, informació sanitària sobre el bestiar, dades de satèl·lits meteorològics o mitjans de notícies de tot el món. La seva capacitat per poder oferir alertes primerenques sobre malalties infeccioses està basada en l'aprenentatge automàtic (machine learning) i en el processament de llenguatge natural. Per descomptat, la informació que llança el sistema és analitzada i validada per un ampli equip d'experts en diferents disciplines, tant relacionades amb la medicina, com amb els sistemes d'informació geogràfica o la computació.

Aquest algoritme no només pot predir on s'ha iniciat una epidèmia, sinó que anticipa per on es va a estendre, cosa que ha estat capaç de realitzar amb prou precisió en el cas de l'coronavirus COVID-19. Evidentment, alguns governs sovint no són proclius a donar informació sobre aquest tipus d'epidèmies, però Bluedot pot rastrejar informació en fonts tan oficioses com blogs i fòrums on apareguin rumors o algun comentari sospitós.





La crisi sanitària global que estem experimentant ha posat en evidència el paper transcendental que pot exercir la tecnologia per frenar una pandèmia, des del control de l'expansió de la malaltia i el seu ràpid diagnòstic, a la investigació en nous fàrmacs eficaços contra el virus.