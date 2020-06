La política espanyola ¿mercaderia o teatre?

Des de fa molts segles, hi ha qui ha considerat la política com un gran teatre en què els seus actors interpreten un paper davant de el públic que assisteix complagut a l'espectacle. Altres justifiquen que la política és un gran mercat on es compren i venen productes a el millor postor. Crec que les dues -hi ha més definicions- no són incompatibles, sinó complementàries, perquè els polítics actuen ia més hi ha el mercadeig de vots per assolir els objectius sense impórtales moltes vegades l'ètica, ni el compromís amb els seus votants. "Viu de la política com a professió qui tracta de fer d'ella una font duradora d'ingressos", Tindria raó Max Weber amb aquesta afirmació ?.





















Els girs polítics de govern i els partits s'han vist de nou amb el canvi d'opinió d'ERC respecte a la nova prorroga de l'estat d'alarma pel coronavirus. Si en l'anterior votació de pròrroga, els republicans molt enfadats amb el govern van votar en contra, ara, davant l'última prorroga, segons el president de govern, ERC s'abstindrà com a gest de bona "voluntat". La bona voluntat es tradueix a "canvi" de diverses concessions, entre elles el retorn de la Taula de Diàleg. Res és gratis, ni tan sols la salut de les persones-bé comú- que hauria d'estar per sobre dels interessos particulars dels partits. El mercadeig s'ha convertit en una de les prioritats de govern i les formacions polítiques: uns per seguir governant sense importar-li el cost i altres per treure rendibilitat als seus vots.





El preocupant del tema és que, amb les concessions de govern, s'obre una bretxa entre comunitats autònoma, les que es veuen beneficiades pel suport d'algun grup polític a les propostes de govern i les que es queden mirant a Pontevedra sense entendre res. Aquestes jugades mercantilistes estan precipitant més l'Espanya asimètrica que genera desigualtats ¿és comprensible que això ho propiciï partits que es diuen d'esquerres ?, doncs sembla ser que si.





Afirmava Weber que "des de l'aparició de l'Estat constitucional i més completament des de la instauració de la democràcia, el demagog és la figura típica de el cap polític a occident".





El demagog té ideologia concreta ?, està demostrat que si encara que com afirma l'escriptor Jorge Gonzalez Moore, "el progrés, la justícia i la seguretat, tot i que són béns polítics, lluny són de ser propietat d'un partit. Usualment són els partits demagogs que demanda la seva autoria ".





Més d'un analista pensen que la demagògia és una degeneració de la democràcia, malgrat que els polítics demagogs arriben als seus càrrecs a través de les urnes. L'elecció dels candidats, no ho són pel seu programa electoral, sinó per aconseguir activar algun tipus de sentiment en els seus votants. Això vol dir que la seva elecció no és racional.





La demagògia és l'arma que segueixen utilitzant els electes per convenç a la ciutadania que les seves accions van encaminades a millora la vida de les persones, perquè ells són els autèntics representants en aquesta democràcia representativa en la qual es prenen més atribucions de les degudes Potser ja toca deixar pas a la democràcia directa, on les persones tenen una participació activa, és l'hora de la democràcia social ?. "Si les persones sabessin com de poc cervell governa el món, moririen de por". És el que solia dir el premi Nobel de literatura, el iugoslau Ivo Andric.