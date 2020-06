La tardor de tots els perills

Si alguna cosa hem après amb la pandèmia és que els escenaris polítics són susceptibles de canviar a una velocitat vertiginosa. Tot just iniciava la seva singladura el govern de coalició d'esquerres, quan s'ha vist immers en la voràgine. Les previsions sobre les quals basava el seu programa de reformes socials s'han anat a l'orris. L'aturada econòmica que han suposat els mesos de confinament comportarà una brusca caiguda dels ingressos, a el temps que es dispararan la despesa pública i les xifres d'atur. Encara és d'hora per avaluar les dimensions de l'impacte que tot això tindrà en termes de dèficit i deute. Caldrà esperar fins després de l'estiu per veure fins a quin punt les mesures destinades a evitar tancaments d'empreses i comerços han aconseguit contenir l'hemorràgia. Les projeccions del Banc d'Espanya no són, però, falagueres i vaticinen una caiguda de l'PIB de més de l'10%.













És cert que la prima de risc està en nivells molt baixos, inferiors als d'Itàlia. Els mercats semblen apostar per un horitzó de reactivació de l'economia espanyola. En aquesta percepció pesa molt, sens dubte, l'actitud del BCE comprant deute i injectant liquiditat a cabassos. I, més encara, la perspectiva d'el fons de recuperació dissenyat per França i Alemanya, primer mecanisme de mutualització europea del deute. Alemanya ha entès que el col·lapse de les economies de sud arrossegaria tota la Unió. Cal anar amb compte, però, amb el conte de la lletera que venia de Brussel·les. Que Espanya pugui accedir a més de 70.000 milions d'euros en transferències - préstecs a baix interès a part - constitueix una excel·lent notícia. Altrament, no podria finançar el seu dèficit, ni encarar les inversions necessàries per enfortir els serveis públics o iniciar tan sols la transformació de el model productiu. Però encara queden per definir les condicionalitats d'aquestes ajudes. I no es tracta només de la lògica exigència de la seva correcta utilització - en el desenvolupament d'infraestructures, digitalització, educació o transició energètica -, sinó dels marges amb què operarà el rigor fiscal de la UE. La senda per la qual hauran de transitar els pròxims pressupostos generals de l'Estat serà previsiblement molt estreta. Pau Iglesias parla d'afrontar una crisi social de gran envergadura. I Pilar Calvo de protegir prioritàriament els serveis públics.

L'elaboració dels pressupostos es convertirà en una batalla política. Pedro Sánchez voldria sostenir aquests comptes sobre un pacte nacional que impliqués a sindicats, patronal i forces polítiques. Una hipòtesi que, ara per ara, sembla molt difícil. Si Ciutadans tempteja moure cap al centre, el PP, esperonat per Vox, s'ha llançat a una estratègia de desgast de govern, utilitzant els seus ressorts en la judicatura i les forces de seguretat. "Lawfare" a la brasilera. I, de fons, el conflicte territorial. Juliol veurà la reactivació de la taula de diàleg sobre Catalunya. Però unes eleccions anticipades poden precipitar les coses. L'octubre és també la data en què s'espera que el Tribunal Suprem confirmi la inhabilitació de el president Torra. L'independentisme està dividit i sense nord, amb la pugna interna per l'hegemonia més aferrissada que mai. ERC sap que el context europeu exclou qualsevol altra intent secessionista, que el més raonable seria moure dins l'acord d'investidura, negociar i aprovar els PGE ... No obstant això, la lluita amb l'entorn de Puigdemont pot deparar nous sobresalts. Sobretot si la crisi agita el neguit de les classes mitjanes i algú tracta de dirigir-la contra Espanya. Sense comptar amb que els epidemiòlegs alerten d'un possible rebrot de virus a l'octubre. Decididament, aquest serà la tardor de tots els perills. L'esquerra haurà de sortejar molts esculls per tirar endavant una legislatura progressista enfront de tots els partidaris de "com pitjor, millor".