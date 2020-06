Brussel·les vol obrir les fronteres de la UE l'1 de juliol a tercers països

La Comissió Europea vol que els socis de la UE obrin la seva frontera a tercers països a partir de l'1 de juliol, seguint un enfocament "gradual i parcial", tenint en compte que la majoria d'ells hauran retirat la prohibició de lliure circulació dins de l'espai Schengen en el curs d'aquest mes, com a part de l'estratègia de desescalada després reduir-se els casos de contagi per coronavirus.









La gestió de les fronteres és una competència exclusiva dels Estats membre, però l'Executiu que dirigeix Ursula von der Leyen tracta de coordinar la sortida de la pandèmia per evitar el caos inicial en el control de les fronteres i presentarà "aquesta setmana" els criteris que recomana seguir de manera coordinada, ha anunciat en una roda de premsa a Brussel·les el seu vicepresident i Alt Representant de Política Exterior europeu, Josep Borrell.





El cap de la diplomàcia europea ha explicat que la majoria dels Estats membre estan "en procés" de retirada de les restriccions de viatge dels seus ciutadans i que creuen que aquesta etapa del desconfinament estarà finalitzada "aquest mes de juny".





Això permetria donar el següent pas previst en l'estratègia de desconfinament consensuada entre els socis i reobrir la frontera exterior a l'entrada de tercers països, tot i que serà una obertura "gradual i parcial" i subjecta a criteris específics i a un "enfocament coordinat dels Estats membre, recolzats per la Comissió ".





La comissària d'Interior, Ylva Johansson, ja va avançar divendres passat, després de parlar amb els ministres d'Interior de la UE, la seva intenció de preparar una sèrie de recomanacions per retirar a poc a poc les prohibicions d'entrada a tercers "a partir de primers de juliol ", sense donar més detalls.

















Borrell ha confirmat ara que aquest document serà adoptat pel Col·legi de Comissaris "més endavant aquesta setmana", acompanyat per una avaluació sobre el retorn a la lliure circulació dins de l'espai Schengen en el marc de l'evolució de la pandèmia.





La proposta de Brussel·les de fixar una sèrie de criteris perquè els Estats membres compten amb un "procés més estructurat", segons han informat fonts europees, amb el qual aclarir, per exemple, a "quin tipus de viatgers" ha d'obrir-la frontera i també a quin tipus de països.





Els esborranys de la proposta no han previst de sortida una llista tancada de destinacions, tot i que les fonts consultades no descarten que després de la seva discussió amb els Estats membre això pugui canviar per assegurar l'harmonització de l'obertura.