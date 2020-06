Les agències de viatges es neguen a ser els "caps de turc" de les devolucions

La modificació pel govern espanyol de la normativa sobre els bons facilitats per les agències de viatges a conseqüència de viatges no realitzats a causa de la pandèmia deixa desprotegits aquests intermediaris davant el reiterat incompliment de les aerolínies, que no reemborsen l'import dels bitllets emesos, el que obliga els agents a carregar amb el finançament d'aquest cost. Així ho ha denunciat ACAVe (Associació Corporativa d'Agències de Viatges especialitzades), patronal de sector que reuneix més de mig miler d'empreses de tot Espanya.









La nova normativa és fruit del Reglament aprovat per la Comissió Europea que va determinar fa gairebé un mes a la Guia de drets de passatgers amb motiu del COVID-19 que, en cas de cancel·lacions de vols per part de les companyies aèries, siguin quins siguin els motius, els passatgers tenen dret a triar entre el reemborsament del bitllet en metàl·lic, transferència bancària o xec, o el transport alternatiu el més ràpid possible o en una data posterior que convingui, però la realitat és que moltes aerolínies es neguen a això i ofereixen com a única alternativa l'emissió d'un bo. Això implica que siguin les agències de viatges les que hagin d'assumir en el termini de catorze dies reemborsaments que els proveïdors s'estan negant a realitzar, incomplint palmàriament la normativa vigent, canvi que suposarà un perjudici incommensurable per al sector.





ACAVe s'ha vist obligada a presentar quaranta denúncies per l'incompliment per part de les aerolínies del Reglament europeu 261/2004, pel que exigeix davant AESA, el govern d'Espanya i la Comissió Europea (a través de la seva participació en ECTAA) -la manca de sensibilitat lamenta la patronal espanyola- que s'apliqui de manera estricta la normativa europea que regula els drets dels passatgers aeris especificats en el Reglament CE 261/2004, i que obliga a donar l'opció de reemborsaments en metàl·lic als clients.